Estos son las precandidatas a los Óscar 2026

La “shortlists” de los Óscar han sido anunciadas. Este 16 de diciembre, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas publicó a los precandidatos en 11 categorías. Estas listas muestran a algunos de los contendientes principales, pero los nominados oficiales serán anunciados el 22 de enero de 2026.

La brasileña ‘The Secret Agent’ y la argentina ‘Belén’ avanzaron al posicionarse entre las 15 obras precandidatas a optar a la estatuilla dorada en la categoría de mejor película internacional.

El suspense histórico, escrito y dirigido por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, también aspira a obtener una nominación de la Academia de Hollywood en el nuevo apartado de estos premios dedicado al casting, junto a otros nueve títulos como ‘One Battle After Another’, ‘Wicked: For Good’ o ‘Frankenstein’.’The Secret Agent’ sigue a Marcelo (Wagner Moura), un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, solo para descubrir que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

La cinta de Mendonça Filho ya cuenta con tres nominaciones a los Globos de Oro a mejor película de habla no inglesa y mejor película de drama, mientras que el aclamado Moura marcó un hito como el primer actor brasileño en recibir una nominación a estos premios.

El ascenso de la película brasileña parece tomar el relevo de la película ‘I’m Still Here’ de Walter Salles, ganadora a mejor película internacional en la última entrega de los Óscar.

Por su parte, la argentina ‘Belén’, dirigida por la actriz Dolores Fonzi, continúa en la carrera al preciado galardón con un drama inspirado en hechos reales basado en el libro ‘Somos Belén’ de Ana Correa.

La trama sigue la historia de Julieta (Camila Plaate), una joven tucumana que es encarcelada y condenada tras ser acusada injustamente de haberse practicado un aborto ilegal en 2014.Ambas películas se encuentran en la lista de preseleccionados a mejor película internacional junto a la española ‘Sirât’; la noruega ‘Sentimental Value’; la francesa ‘It Was Just an Accident’ o la palestina ‘Palestine 36’.

A continuación, las shortlists:

Mejor Reparto

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Una Batalla Tras Otra”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Pecadores”

“Sirât”

“Weapons”

“Wicked: Por siempre”

Mejor Maquillaje y Peluquería

“The Alto Knights”

“Frankenstein”

“Kokuho”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“La máquina”

“The Ugly Stepsister”

“Wicked: Por siempre”

Mejor Banda Sonora Original

“Avatar: Fuego y Cenizas”

“Bugonia”

“Capitán América: Un nuevo mundo”

“Diane Warren: Relentless”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Hedda”

“Una casa de dinamita”

“Jay Kelly”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Sirât”

“Sueños de trenes”

“Tron: Ares”

“Truth and Treason”

“Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out”

“Wicked: Por siempre”

Mejor Canción Original

“As Alive As You Need Me To Be” de “Tron: Ares”

“Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”

“Dream As One” de “Avatar: Fuego y Cenizas”

“Drive” de “F1”

“Dying To Live” de “Billy Idol Should Be Dead”

“The Girl In The Bubble” de “Wicked: Por siepmre”

“Golden” de “Las guerreras KPop”

“Highest 2 Lowest” de “Highest 2 Lowest”

“I Lied To You” de “Pecadores”

“Last Time (I Seen The Sun)” de “Pecadores”

“No Place Like Home” de “Wicked: Por siempre”

“Our Love” de “The Ballad of Wallis Island”

“Salt Then Sour Then Sweet” de “Come See Me in the Good Light”

“Sweet Dreams Of Joy” de “Viva Verdi!”

“Train Dreams” de “Sueños de trenes”

Mejor Sonido

“Avatar: Fuego y Cenizas”

“F1”

“Frankenstein”

“Mission: Impossible – Sentencia final”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Sirât”

“Springsteen: Música en ninguna parte”

“Superman”

“Wicked: Por siempre”

Mejores Efectos Visuales

“Avatar: Fuego y Cenizas”

“Estado Eléctrico”

“F1”

“Frankenstein”

“Jurassic World Renace”

“The Lost Bus”

“Pecadores”

“Superman”

“Tron: Ares”

“Wicked: Por Siempre”

Mejor Largometraje Documental

“The Alabama Solution”

“Apocalypse in the Tropics”

“Coexistence, My Ass!”

“Come See Me in the Good Light”

“Cover-Up”

“Cutting through Rocks”

“Folktales”

“Holding Liat”

“Mr. Nobody against Putin”

“Mistress Dispeller”

“My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow”

“The Perfect Neighbor”

“Seeds”

“2000 Meters to Andriivka”

“Yanuni”

Mejor Película Internacional

Argentina, “Belén”

Brasil, “El agente secreto”

Francia, “Fue solo un accidente”

Alemania, “Sound of Falling”

India, “Homebound”

Iral, “The President’s Cake”

Japón, “Kokuho”

Jordania, “All That’s Left of You”

Noruega, “Valor sentimental”

Palestina, “Palestine 36”

Corea del Sur, “No Other Choice”

España, “Sirât”

Suiza, “Late Shift”

Taiwan, “Left-Handed Girl”

Túnez, “The Voice of Hind Rajab”

Mejor Cortometraje Animado

“Autokar”

“Butterfly”

“Cardboard”

“Éiru”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls”

“Hurikán”

“I Died in Irpin”

“The Night Boots”

“Playing God”

“The Quinta’s Ghost”

“Retirement Plan”

“The Shyness of Trees”

“Snow Bear”

“The Three Sisters”

Mejor Cortometraje Documental

“All the Empty Rooms”

“All the Walls Came Down”

“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Bad Hostage”

“Cashing Out”

“Chasing Time”

“Children No More: “Were and Are Gone””

“Classroom 4”

“The Devil Is Busy”

“Heartbeat”

“Last Days on Lake Trinity”

“On Healing Land, Birds Perch”“Perfectly a Strangeness”

“Rovina’s Choice”

“We Were the Scenery”

Mejor Cortometraje Live-Action

“Ado”

“Amarela”

“Beyond Silence”

“The Boy with White Skin”

“Butcher’s Stain”

“Butterfly on a Wheel”

“Dad’s Not Home”

“Extremist”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“Pantyhose”

“The Pearl Comb”

“Rock, Paper, Scissors”

“The Singers”

“Two People Exchanging Saliva”