Conozca a las ganadoras del Premio Nacional de Poesía Maruja Vieira

Seudónimo de María Vieira White, poeta, periodista y catedrática colombiana.

Este 15 de diciembre, en Museo de Arte Moderno de Bogotá, ocurrió la ceremonia donde se conocieron a las ganadoras de la primera edición del Premio Nacional de Poesía Maruja Vieira, impulsado por RTVC, Sistema de Medios Públicos, y el programa Colombia, Verso a Verso de Señal Colombia.

“A este país le hace falta más poesía, más arte y más cultura, porque estoy convencido de que más arte, más cultura y más poesía son armas de contención contra el fascismo que tanto se promueve por estos días”, expresó Hollman Morris, gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos.

La entrega de los galardones fue acompañada por la lectura de los poemas ganadores. El primer lugar le fue otorgado a Johana Marcela Rozo Enciso, una mujer santandereana, por su poema “Desde el hueco de la tierra”. El segundo lugar se lo llevó la joven de 17 años, Isabella Pizarro, por su creación titulada “La mujer que recuerda el fuego”. Finalmente, el tercer lugar lo obtuvo Brenda Catherine Pérez, nacida en Ipiales, por su poema “Las que no fuimos diosas”.

A partir de la convocatoria, se recibieron más de 7.000 poemas de 2640 escritores, pertenecientes a todas las regiones de Colombia. Además, el jurado estuvo conformado por personajes destacados del medio, como Federico Díaz-Granados, poeta, ensayista y divulgador cultural; Amparo Inés Osorio, narradora y ensayista; y Zabier Hernández Buelvas, periodista y editor.

“Este concurso fue una nueva prueba de que la poesía es el lenguaje de la paz, es el lenguaje de la esperanza, estos poemas son un recorrido por el corazón diverso de Colombia”, mencionó Olga Sanmartín, directora del programa Verso a Verso.

Durante la ceremonia, se realizó un homenaje a dos reconocidas voces del país: Juan Mares, escritor nacido en el Urabá antioqueño y Omar Ortíz, poeta y profesor tulueño. De la misma manera, Maruja Vieira fue reconocida a través de su hija Ana Mercedes Vivas Vieira, quien se mostró agradecida por este premio nombrado en honor a su madre.

“Maruja creía en la felicidad de los seres humanos, en su Colombia bien amada, en la mujer, en la juventud, en los poetas y las poetas jóvenes, en la reivindicación del medio ambiente. ¿Qué les diría a los poetas de esta nueva generación?, recupero esta declaración de El Espectador: “Que lean mucho, que sepan entender cuál es el camino que le corresponde a cada uno, desde hace muchos siglos para siempre, y los filones poéticos son la misma cantidad de personas que hay en el mundo”“, dijo Vivas Vieira.

Sobre el Premio Nacional de Poesía Maruja Vieira

Este premio es una iniciativa que surge como una forma de impulsar las voces de autores emergentes en el país y, simultáneamente, convertirse en un homenaje a la poeta Maruja Vieira.

María Vieira White, ​más conocida bajo el pseudónimo de Maruja Viera, fue una poeta y periodista colombiana, reconocida no solo por su escritura, sino por su lucha por los derechos de las mujeres.

Formó parte de círculos periodísticos y de movimientos literarios como “Los Cuadernícolas”, reconocidos por las ediciones de sus obras, que se asemejaban a un cuaderno.

De la misma forma, fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos ejecutivos en Colombia, por ejemplo, se desempeñó como jefe de comunicaciones del Ministerio de Cultura y se convirtió en directora de comunicaciones del SENA. Además, también fue Miembro Honorario en Colombia de la Academia de la Lengua y Correspondiente de la Real Academia Española.

Su poesía aborda temas como la nostalgia, la infancia, el duelo y el amor. Algunas de sus obras más reconocidas son “Campanario de lluvia” (1947), “Los poemas de enero” (1957), “Tiempo de vivir” (1992) y “Sombra del amor” (1998).