Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Estos son los ganadores del Salón Nacional de Dibujo y Pintura

El jurado del certamen realizó su selección entre las obras de 639 artistas de todo el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
10 de febrero de 2026 - 11:51 p. m.
Gabriel Nieva, artista nariñense, fue el ganador del salón de pintura.
Gabriel Nieva, artista nariñense, fue el ganador del salón de pintura.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Salón Nacional de Dibujo y Pintura dio a conocer a los ganadores de las dos categorías que propone el certamen. El evento, organizado por la Academia de Artes Guerrero, recibió las obras de 639 artistas de 18 capitales departamentales y 74 municipios de Colombia. De esas postulaciones, 69 artistas fueron seleccionados para hacer parte del Salón Nacional.

En la categoría de dibujo, que contó con las obras de 33 artistas, el primer lugar le fue otorgado a Joan Córdoba Cortés, de Puerto Asís, mientras que el segundo fue para Pablo Muñoz Gaviria, de Medellín. Además se entregaron tres menciones especiales a Maribel Flórez León, de Medellín; Jeison Quilindo Bolaños, de Popayán, y Jonathan Arenas Zuluaga, de Medellín.

Vínculos relacionados

El regreso de la Colección Gelman a México reaviva una polémica histórica en el arte
De las iglesias al k-pop: El demonio a través de las generaciones
Carnaval de las Letras: un viaje por la obra de tres íconos de la literatura colombiana

Por otra parte, en el salón de pintura, en el que participaron 36 artistas, el primer premio fue para Gabriel Nieva Narváez, de Pasto, y Juan Carlos Morales, de Monguí, fue el acreedor al segundo reconocimiento de esta categoría. También se le otorgó una mención a Daniela Acosta Parsons y Laura Sánchez Ariza de Bogotá, así como a Ricardo Muñoz Izquierdo de Pereira.

La bolsa de premios asciende a 40 millones de pesos, recursos que serán utilizados para impulsar los procesos artísticos de los ganadores. Para lograr la realización del evento, Artes Guerrero contó con el apoyo de empresas como Staedtler, Hahnemuhle, Sennelier y Guerrero Tienda de Arte.

El jurado estuvo conformado por exponentes reconocidos del gremio, como Francisco Arévalo, director artístico de la Galería Elvira Moreno, uno de los espacios donde se están exponienod estas obras; Ana María Lozano, historiadora, curadora e investigadora de arte contemporáneo colombiano; y Miler Lagos, artista plástico bogotano.

La selección de los ganadores se hizo bajo los criterios de calidad técnica, solidez conceptual y coherencia artística. Además, la participación de este año se caracterizó por su diversidad y por el espacio que ocupó el arte regional dentro de las narrativas propuestas.

El proyecto cuenta con una exposición virtual y un catálogo digital que será difundido en redes sociales. Además, los organizadores del evento anunciaron que la muestra de estas obras en la Galería Elvira Moreno y la Galería Adrián Ibáñez de Bogotá se extenderá hasta el 14 de marzo. La entrada a las galerías es gratuita y durante todo el mes los visitantes podrán seguir disfrutando de estas iniciativas contemporáneas, con las que creadores de distintas regiones han contribuido al arte nacional.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Salón Nacional de Dibujo y Pintura

Artes Guerrero

Arte Colombia

Artistas colombianos

Ganadores Salón Nacional de Dibujo y Pintura

Arte regiones

Noticias Cultura

Noticias Hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.