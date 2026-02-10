Estos son los ganadores del Salón Nacional de Dibujo y Pintura

Gabriel Nieva, artista nariñense, fue el ganador del salón de pintura. Foto: Cortesía

El Salón Nacional de Dibujo y Pintura dio a conocer a los ganadores de las dos categorías que propone el certamen. El evento, organizado por la Academia de Artes Guerrero, recibió las obras de 639 artistas de 18 capitales departamentales y 74 municipios de Colombia. De esas postulaciones, 69 artistas fueron seleccionados para hacer parte del Salón Nacional.

En la categoría de dibujo, que contó con las obras de 33 artistas, el primer lugar le fue otorgado a Joan Córdoba Cortés, de Puerto Asís, mientras que el segundo fue para Pablo Muñoz Gaviria, de Medellín. Además se entregaron tres menciones especiales a Maribel Flórez León, de Medellín; Jeison Quilindo Bolaños, de Popayán, y Jonathan Arenas Zuluaga, de Medellín.

Por otra parte, en el salón de pintura, en el que participaron 36 artistas, el primer premio fue para Gabriel Nieva Narváez, de Pasto, y Juan Carlos Morales, de Monguí, fue el acreedor al segundo reconocimiento de esta categoría. También se le otorgó una mención a Daniela Acosta Parsons y Laura Sánchez Ariza de Bogotá, así como a Ricardo Muñoz Izquierdo de Pereira.

La bolsa de premios asciende a 40 millones de pesos, recursos que serán utilizados para impulsar los procesos artísticos de los ganadores. Para lograr la realización del evento, Artes Guerrero contó con el apoyo de empresas como Staedtler, Hahnemuhle, Sennelier y Guerrero Tienda de Arte.

El jurado estuvo conformado por exponentes reconocidos del gremio, como Francisco Arévalo, director artístico de la Galería Elvira Moreno, uno de los espacios donde se están exponienod estas obras; Ana María Lozano, historiadora, curadora e investigadora de arte contemporáneo colombiano; y Miler Lagos, artista plástico bogotano.

La selección de los ganadores se hizo bajo los criterios de calidad técnica, solidez conceptual y coherencia artística. Además, la participación de este año se caracterizó por su diversidad y por el espacio que ocupó el arte regional dentro de las narrativas propuestas.

El proyecto cuenta con una exposición virtual y un catálogo digital que será difundido en redes sociales. Además, los organizadores del evento anunciaron que la muestra de estas obras en la Galería Elvira Moreno y la Galería Adrián Ibáñez de Bogotá se extenderá hasta el 14 de marzo. La entrada a las galerías es gratuita y durante todo el mes los visitantes podrán seguir disfrutando de estas iniciativas contemporáneas, con las que creadores de distintas regiones han contribuido al arte nacional.