Estos son los libros recomendados por Barack Obama este 2025

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, continuó con su tradición de publicar los referentes literarios, musicales y de cine que han marcado su año. Este 2025, su lista incluyó 10 libros, 11 películas y 30 canciones, entre las cuales se encontraron producciones cinematográficas como “Sentimental Value” y “Sinners” y canciones de artistas como Rosalía o Lady Gaga.

A continuación, se encuentran los libros que sobresalieron este año bajo los criterios de Obama:

“Paper Girl” de Beth Macy

Beth Macy, periodista y escritora estadounidense, capturó en este libro las memorias de su infancia en Urbana, Ohio. Por medio de un recorrido que mezcla la introspección y la reflexión social, la autora exploró cómo la comunidad trabajadora de su lugar de origen ha sido permeada por las fracturas y divisiones políticas que se viven hoy en día en Estados Unidos.

“Flashlight” de Susan Choi

Esta novela fue escrita por la ganadora del Premio Nacional del Libro, Susan Choi. La historia está enfocada en Louisa, una niña de 10 años, cuyo padre, un migrante coreano llamado Serk, ha desaparecido en una playa japonesa. Después de este suceso, Louisa regresa con su madre Anne a Estados Unidos y tiene que lidiar con el duelo y la incertidumbre de no saber qué fue lo que ocurrió con su padre. La trama involucra varios hechos sociopolíticos, como la migración posterior a la guerra de Corea, y se entreteje con una íntima búsqueda identitaria en medio de esa fragmentación.

“We the People: Una historia de la constitución estadounidense” de Jill Lepore

A partir de este libro, la profesora en leyes e historia de Harvard, Jill Lepore, rastrea la historia de la constitución estadounidense y reivindica la importancia de las enmiendas en su estructura. Este mecanismo la convierte en una normativa que no es estático y que puede adaptarse a las necesidades de los contextos actuales del país.

“The Wilderness” de Angela Flournoy

En esta novela, la autora neoyorquina, Angela Flournoy, narra la experiencia de cinco mujeres negras y los momentos que han marcado su amistad a lo largo de 20 años, incluyendo sus carreras, la maternidad y los contratiempos en sus vidas citadinas en Nueva York y Los Ángeles.

“There is no place for us” de Brian Goldstone

Este libro de Brian Goldstone ahonda en la vida de cinco familias, en las cuales los padres tienen trabajos a tiempo completo, pero aun así no pueden pagar una vivienda estable. Esta obra se presenta como una profunda reflexión del sistema laboral y de las pocas garantías de vida digna que existen para algunas personas dentro de él.

“North Sun” de Ethan Rutherford

La novela debut de Rutherford es un relato de viaje en el mar, que aborda la historia de la tripulación del “Esther”, un barco ballenero que navegaba por el océano durante el auge de la industria ballenera de Estados Unidos.

“1929″ de Andrew Ross Sorkin

Este libro de Andrew Ross Sorkin narra la historia de “El crac del 29″, una de las crisis más recordadas en el mercado de valores de la bolsa en Estados Unidos. Ross Sorkin hace un recorrido por algunas de las voces que se vieron envueltas en este caos financiero y explora las razones detrás de este colapso.

“The Loneliness of Sonia and Sunny” de Kiran Desai

La escritora india, Kiran Desai, construye a partir de esta novela la historia de Sonia y Sunny, dos migrantes indias en Estados Unidos. La obra propone distintos debates en torno a la raza, la clase y las dificultades de ser migrante en el país norteamericano.

“Dead and alive” de Zadie Smith

La nueva colección de ensayos de la británica, Zadie Smith, abarca reflexiones en cuanto a una variedad de temas contemporáneos como el cine, el arte, la literatura, la política e inclusive las calles de su natal Londres, llevando a los lectores a cuestionarse por aquellos elementos que engloban a la sociedad de nuestros tiempos.

“What we can know” de Ian McEwan

Este thriller del novelista británico, Ian McEwan, se ambienta en un mundo distópico en el año 2119, donde un académico emprende la búsqueda de un poema perdido en 2014, que solo fue leído una vez en voz alta y que oculta dramas de amor y crimen del pasado.

“The look” de Michelle Obama

Barack Obama mencionó que tenía un sesgo en esta elección, debido a que se trata del más reciente libro de su esposa, la abogada Michelle Obama. En esta obra, la ex primera dama analiza la evolución de su estilo y cómo las prendas que ha utilizado, le ha ayudado a amplificar su mensaje a lo largo de su trayectoria.

