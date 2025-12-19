“Navidad viva”: conozca los detalles de esta experiencia nocturna en el Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá contará con ocho actividades en su agenda cultural navideña de este 20 de diciembre. Foto: Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá se unirá a la agenda cultural navideña de la capital. Este 20 de diciembre, con ocho actividades que van desde un show inmersivo hasta charlas y observación nocturna, las familias de la capital podrán disfrutar de este espacio que guiará a los visitantes

Uno de los principales eventos será el show inmersivo “Catástrofes cósmicas”, el cual combinará recursos visuales con música metal para llevar a los asistentes en un recorrido por supernovas, colisiones galácticas, agujeros y todo el caos que ha formado parte de nuestro universo.

El espectáculo tendrá lugar en el domo y contará con dos franjas, una a las 4:00 p. m. y otra a las 8:00 p. m. Además, el 21 y el 22 de diciembre también habrá funciones a las 4:00 p. m. Las entradas pueden ser adquiridas en tuboleta.com

Por otra parte, habrá dos charlas interactivas. La primera, llamada “Navidad Viva”, abordará el origen de algunos símbolos navideños, como el árbol de Navidad, y explorará su impacto en distintas culturas. Este encuentro contará con dos horarios: 5:00 p. m. y 6:00 p. m. en el domo del Planetario.

La segunda charla, “Naveguemos por el cielo”, propondrá un acercamiento inmersivo al cielo y a las características que lo componen, desde diferentes miradas y creencias que existen en torno a él alrededor del mundo. Habrá tres funciones a las 6:00 p. m., 7:00 p. m. y 8:00 p. m., en al auditorio.

Esta programación se complementará con tres talleres. En la Astroteca, a las 4:00 p. m., 6:00 p. m. y 8:00 p.m., el taller “Anticipando eclipses” le enseñará a los participantes como calcular eclipses de solo y luna, a partir de cálculos aritméticos.

En otra instancia, “¿Por qué este calendario?”, será un espacio para entender como se fue creando el calendario gregoriano y las maneras de concebir el tiempo en otras latitudes. El encuentro tendrá lugar nuevamente en la Astroteca, en dos horarios: 5:00 p. m. y 7:00 p. m.

El tercer taller, “Nubes: entre formas y capas”, reunirá a los asistentes en la terraza a las 4:00 p. m. y, a partir de un experimento, podrán descubrir el proceso de formación de una nube.

Además, la agenda contará con una mesa de juegos, donde los participantes podrán juntarse en el segundo piso de este lugar, para aprender por medio de “SuperMundos”, “SuperConstelaciones” y “SuperCosmos”, experiencias lúdicas que expandirán su conocimiento sobre el universo. La mesa estará disponible en una franja de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Por último, la jornada culminará con una observación nocturna en la terraza del Planetario. Este encuentro podrá disfrutarse desde las 6:30 p. m., aunque la actividad es susceptible a cambios, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Todos los eventos, a excepción del show inmersivo “Catástrofes cósmicas”, contarán con entrada libre hasta completar aforo.