Estos son los trece libros preseleccionados para el Premio Booker Internacional

El International Booker Prize reveló las trece obras preseleccionadas que competirán por este galardón que se ha convertido en un referente del mundo literario. Los libros fueron escogidos entre 128 trabajos.

El requisito para poder participar es que el libro sea publicado en inglés para Reino Unido y/o Irlanda, entre mayo de 2025 y abril de 2026. Los seis finalistas serán anunciados el 31 de marzo y el ganador se conocerá el 19 de mayo. A continuación, los trece libros que conforman la preselección:

The Nights Are Quiet in Tehran - Shida Bazyar

Esta obra traducida del alemán por Ruth Martin, narra la historia de una familia iraní a través de cuatro décadas, de 1979 a 2009. A partir de la visión de cada uno de los miembros del núcleo, el lector los acompaña a enfrentarse tanto al exilio, como al regreso a su país de origen, que ha estado marcado por la represión y el conflicto a partir del régimen islámico.

Las niñas del naranjel - Gabriela Cabezón Cámara

Esta novela de la escritora y periodista argentina retoma la voz de la Monja de Alférez, una figura real de la época de la conquista española que decidió convertirse en Antonio de Erauso. Bajo la mirada de este personaje, Cabezón desarrolla una obra calificada como una mezcla entre lo barroco y lo queer, además de sostenerse una reflexión crítica sobre la religión, así como la forma en la que se ha tratado históricamente a las mujeres y a los indígenas. Este libro convirtió a la autora argentina en la ganadora del premio Sor Juana de la Cruz 2024.

The Remembered Soldier - Anjet Daanje

En este libro, la autora danesa se adentra en la mente de un hombre llamado Noon Merckem, quien perdió sus memorias a partir de la Primera Guerra Mundial. Julienne, una mujer que dice ser su esposa, lo reconoce, pero la confusión acompaña no solo a Noon, sino a quien se adentra en estas páginas. Esta historia real retrata un recorrido por la fragmentación de los recuerdos y por la búsqueda de identidad del protagonista.

The Deserters - Mathias Énard

El libro ganador del Premio Goncourt narra dos historias de manera simultánea: la de un soldado que acaba de salir de una guerra sin nombre en el mar Mediterráneo y la de un matemático de Alemania Oriental llamado Paul Heudeber, que está siendo homenajeado el 11 de septiembre de 2001. A medida de que estos relatos se van entrelazando, Énard desarrolla una crítica a los peligros que yacen en la lógica de la guerra.

Small Comfort - Ia Genberg

Esta colección de historias cortas, que van desde una entrevista con una estrella infantil que se convirtió en ladrón hasta la muerte de un empleado de una empresa farmacéutica, la autora sueca reflexiona sobre la relación entre los humanos y el concepto de dinero y explora de forma burlesca las dinámicas que surgen a partir de estos escenarios.

She Who Remains - Rene Karabash

En esta novela, el personaje protagonista Bekja escapa de un matrimonio arreglado en la zona en las montañas y decide a partir de ahí vivir como un hombre llamado Matija. Muchos años después, Matija le cuenta a un periodista su historia y cómo esta búsqueda de libertad e identidad, lo llevó a separarse de su familia y todo lo que alguna vez amó.

The Director - Daniel Kehlman

El autor alemán nos presenta a G. W. Pabst, uno de los directores de cine más importantes durante la época nazi. Pabst se exilia en Francia, pero vuelve a su natal Austria al saber que su madre estaba enferma. En medio de la represión del régimen, el ministro de propaganda de Berlín quiere a Pabst entre sus filas, poniéndolo en un encrucijada que lo llevará a cuestionar los límites difusos entre arte y poder.

On Earth As It Is Beneath - Ana Paula Maia

Esta novela de la escritora brasileña presenta a un grupo de hombres recluidos en una prisión, cuyas operaciones están llegando a su fin. En este contexto, cada mes se desata una cacería en este lugar que alguna vez fue un territorio donde se torturaba a personas esclavizadas. A partir de la crudeza de este panorama, Maia analiza los alcances de la violencia humana en medio de la hostilidad.

The Duke - Matteo Melchiorre

En la zona de las Dolomitas italianas, el personaje de “El Duque” se ve enfrentado a un hombre que está robando madera del pueblo y debe tomar la decisión de si mantener su comodidad y privilegios o luchar como lo hubieran querido sus ancestros.

The Witch - Marie NDiaye

La autora francesa enfoca su novela en Lucie, una bruja que viene de un linaje femenino con destacadas representantes del mundo de la magia, incluida su madre. Sin embargo, Lucie no tiene poderes fuertes, apenas logra ver ciertos atisbos de escenas del futuro y del presente, que no le sirven para mucho. Sus hijas, por el contrario, nacieron con el don familiar y abandonan el hogar apenas tienen la oportunidad. Este libro se convierte en una reflexión que propone distintos cuestionamientos en torno a lo femenino y la maternidad.

Women Without Men - Shahrnush Parsipur

Este libro involucra a cinco mujeres de distintas condiciones sociales, profesiones y realidades, que ven sus historias entrelazadas cuando todas tienen que vivir juntas en un jardín a las afueras de Teherán. A partir de cierto misticismo y el contexto social iraní, la autora dibuja un mundo donde la convivencia entre estás mujeres se vuelve posible sin la imposición de lo masculino y patriarcal.

The Wax Child - Olga Ravn

La autora danesa retoma la historia real de un juicio por brujería que se dio en Dinamarca en el siglo XVII y nos presenta al niño de cera, un ser creado por Christenze Krukow en una sociedad que la condena y la excluye constantemente. A partir de esta premisa, Ravn explora temas como la magia y lo femenino, que han sido históricamente estigmatizados.

Taiwan Travelogue - Yáng Shuāng-zǐ

Esta historia de amor entre dos mujeres nos lleva a conocer a la novelista japonesa Aoyama Chizuko, quien en un viaje a Taiwán, territorio controlado por su gobierno, conoce a Chizuru. Ella la lleva en un recorrido por este sitio y su gastronomía, sin embargo, el destino las lleva a separarse. A partir del romance, el autor propone una crítica a las lógicas coloniales y de poder.