Estos son todos los nominados a los Premios Macondo 2025

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Esta semana se conocieron los títulos nominados a una nueva edición de los Premios Macondo, dedicados a reconocer lo mejor del cine nacional. Este año, la premiación será el 2 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Medellín en un evento que podrá seguirse por TNT, HBO Max y los ocho canales de televisión nacional.
Para la edición de este año se postularon un total de 72 películas, de las cuales resultaron nominados 15 largometrajes de ficción, 7 largometrajes de documental, 4 largometrajes iberoamericanos y 12 cortometrajes distribuidos en categorías de Ficción, Documental y Animación, y que fueron inscritos por festivales calificadores como Bogotá Short Film Festival (BOGOSHORTS), Festival Cortos Cali y Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle (FICICA).
Para esta ocasión, una de las producciones más destacadas fue “Estimados señores”, que recibió un total de 12 nominaciones incluyendo categorías como Mejor largometraje de ficción y Mejor actriz protagónica. También se reconoció producciones como “Malta” con 7 nominaciones; “Matrioshka”, “Uno, entre el oro y la muerte”, “La ciénaga entre el mar y la tierra” y “Mi Bestia” con 5, y “La salsa vive” con 4.
En los meses siguientes, se organizarán proyecciones gratuitas de las películas nominadas en las salas de Procinal del departamento de Antioquia en una iniciativa bautizada como “Rumbo a Macondo”. Mientras tanto, un grupo de 800 miembros de 14 especialidades que conforman la Academia Colombiana de Cine votarán para definir a los ganadores de cada categoría.
A continuación, presentamos a los nominados de cada categoría de los Premios Macondo 2025
MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
ESTIMADOS SEÑORES - El Circo Film, Ágora Films
MALTA - Perro de Monte
LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA - Mago Films S.A.S
UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
LA SALSA VIVE - 64A Films S.A.S.
EL PANTERA - Planeador Films
ALMA DEL DESIERTO - Guerrero Films
CHOIBÁ LA DANZA DE LA BALLENA YUBARTA - Canoa Films, Ruge Films
MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO
AÚN ESTOY AQUÍ (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil
El 47 - España
PEPE - República Dominicana
EL ECO - México
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
OCASO - Sugarmind Films & Arts
CUERPO DE ESTA SOMBRA - Stefany Jaramillo Pinto
QUEBRANTO - Issabella Rozo Gonzalez
TAPIR MEMORIES - Pedro Nel Cabrera Vanegas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
UN DÍA DE MAYO - Rara Cine
MALICIA - La Montaña Cine
NEA - Códigos Global
UN PÁJARO VOLÓ - BØlier Films
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
PIRSAS - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
ESTAMOS EN EL MAPA - Resonancias producciones
TIERRA ENCIMA - Vuelco
BANDERA ROJA - RTVCPlay / Guerrero Films
MEJOR DIRECCIÓN
Camila Beltrán - MI BESTIA
Natalia Santa - MALTA
Jorge Forero - MATRIOSHKA
Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES
MEJOR GUION
Natalia Santa - MALTA
Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES
Jorge Forero / Tatiana Andrade - MATRIOSHKA
Camila Beltrán / Silvina Schnicer - MI BESTIA
MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO
Juan Pablo Barragán - LA SOMBRA DEL JUEZ
Juan Pablo Urrego - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE
Manolo Cruz - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
Jairo Camargo - ASALTO AL MAYOR
MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA
Vicky Hernández - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
Julieth Restrepo - ESTIMADOS SEÑORES
Marcela Mar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE
Estefanía Piñeres - MALTA
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Emmanuel Restrepo - MALTA
Claudio Cataño - ESTIMADOS SEÑORES
Hernan Cabiativa - ENTREVISTA LABORAL
Jorge Cao - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Paula Castaño - ESTIMADOS SEÑORES
Barbara Perea - ESTIMADOS SEÑORES
Juana Arboleda - LA NIÑA Y EL CAZADOR
Patricia Tamayo - MALTA
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Lola Gómez - MATRIOSHKA
Mauricio Vidal - LA SALSA VIVE
Luciana Riso - LA PIEL EN PRIMAVERA
Sergio Garcia Moreno - ESTIMADOS SEÑORES
MEJOR SONIDO
(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vasquez /
Alejandro Escobar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE
Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez - POSITIVO NEGATIVO
Germán Daniel León - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /
Carlos Segovia - LA SALSA VIVE
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Gustavo García - EL PANTERA
Andres Soto / Maria Linares - COLIBRÍ
Andrés Martínez - ENTREVISTA LABORAL
Isabel Ramírez Ocampo - IGUALADA
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Daniel Carvajalino - AGUA SALÁ
Maria Linares - MATRIOSHKA
Felipe Tellez - ESTIMADOS SEÑORES
Camilo Sanabria - LA SOMBRA DEL JUEZ
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Luz Helena Cárdenas - MI BESTIA
Julian Grijalba - MALTA
Juliana Hoyos - LA PIEL EN PRIMAVERA
Carmen Latorre - ESTIMADOS SEÑORES
MEJOR MAQUILLAJE
Lina Cadavid - MI BESTIA
Manuela Muñoz - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE
Gabriela Iglesias - COLIBRÍ
Yenny Zuluaga - ESTIMADOS SEÑORES
MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Marcela Gómez - LA PIEL EN PRIMAVERA
Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - MI BESTIA
Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - ESTIMADOS SEÑORES
Lili Cabrejo - MATRIOSHKA
MEJORES VFX
Andrés Valencia - EN LO PROFUNDO
Roberto Montoya - LA NIÑA Y EL CAZADOR
Luis Agamez - LA SOMBRA DEL JUEZ
Fausto Miguel Díaz Pasmiño - LO PEOR HASTA EL MOMENTO
MEJOR MONTAJE
Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez - EL PANTERA
María Alejandra Briganti / Carlos Cordero - NOSOTRAS
Maria Clara García - LA SALSA VIVE
Nicolás Herran - CHOIBÁ LA DANZA DE LA BALLENA YUBARTA