Estos son todos los nominados a los Premios Macondo 2025

“Estimados señores”, la película dirigida por Patricia Castañeda, lideró la tabla de nominaciones este año.

Redacción Cultura
29 de agosto de 2025 - 07:40 p. m.
La lista completa de nominados se dio a conocer el pasado jueves en un evento en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.
Foto: Cortesía
Esta semana se conocieron los títulos nominados a una nueva edición de los Premios Macondo, dedicados a reconocer lo mejor del cine nacional. Este año, la premiación será el 2 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Medellín en un evento que podrá seguirse por TNT, HBO Max y los ocho canales de televisión nacional.

Para la edición de este año se postularon un total de 72 películas, de las cuales resultaron nominados 15 largometrajes de ficción, 7 largometrajes de documental, 4 largometrajes iberoamericanos y 12 cortometrajes distribuidos en categorías de Ficción, Documental y Animación, y que fueron inscritos por festivales calificadores como Bogotá Short Film Festival (BOGOSHORTS), Festival Cortos Cali y Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle (FICICA).

Para esta ocasión, una de las producciones más destacadas fue “Estimados señores”, que recibió un total de 12 nominaciones incluyendo categorías como Mejor largometraje de ficción y Mejor actriz protagónica. También se reconoció producciones como “Malta” con 7 nominaciones; “Matrioshka”, “Uno, entre el oro y la muerte”, “La ciénaga entre el mar y la tierra” y “Mi Bestia” con 5, y “La salsa vive” con 4.

En los meses siguientes, se organizarán proyecciones gratuitas de las películas nominadas en las salas de Procinal del departamento de Antioquia en una iniciativa bautizada como “Rumbo a Macondo”. Mientras tanto, un grupo de 800 miembros de 14 especialidades que conforman la Academia Colombiana de Cine votarán para definir a los ganadores de cada categoría.

A continuación, presentamos a los nominados de cada categoría de los Premios Macondo 2025

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

ESTIMADOS SEÑORES - El Circo Film, Ágora Films

MALTA - Perro de Monte

LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA - Mago Films S.A.S

UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

LA SALSA VIVE - 64A Films S.A.S.

EL PANTERA - Planeador Films

ALMA DEL DESIERTO - Guerrero Films

CHOIBÁ LA DANZA DE LA BALLENA YUBARTA - Canoa Films, Ruge Films

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO

AÚN ESTOY AQUÍ (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil

El 47 - España

PEPE - República Dominicana

EL ECO - México

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

OCASO - Sugarmind Films & Arts

CUERPO DE ESTA SOMBRA - Stefany Jaramillo Pinto

QUEBRANTO - Issabella Rozo Gonzalez

TAPIR MEMORIES - Pedro Nel Cabrera Vanegas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

UN DÍA DE MAYO - Rara Cine

MALICIA - La Montaña Cine

NEA - Códigos Global

UN PÁJARO VOLÓ - BØlier Films

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

PIRSAS - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

ESTAMOS EN EL MAPA - Resonancias producciones

TIERRA ENCIMA - Vuelco

BANDERA ROJA - RTVCPlay / Guerrero Films

MEJOR DIRECCIÓN

Camila Beltrán - MI BESTIA

Natalia Santa - MALTA

Jorge Forero - MATRIOSHKA

Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR GUION

Natalia Santa - MALTA

Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

Jorge Forero / Tatiana Andrade - MATRIOSHKA

Camila Beltrán / Silvina Schnicer - MI BESTIA

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Juan Pablo Barragán - LA SOMBRA DEL JUEZ

Juan Pablo Urrego - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE

Manolo Cruz - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

Jairo Camargo - ASALTO AL MAYOR

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Vicky Hernández - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

Julieth Restrepo - ESTIMADOS SEÑORES

Marcela Mar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE

Estefanía Piñeres - MALTA

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Emmanuel Restrepo - MALTA

Claudio Cataño - ESTIMADOS SEÑORES

Hernan Cabiativa - ENTREVISTA LABORAL

Jorge Cao - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Paula Castaño - ESTIMADOS SEÑORES

Barbara Perea - ESTIMADOS SEÑORES

Juana Arboleda - LA NIÑA Y EL CAZADOR

Patricia Tamayo - MALTA

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Lola Gómez - MATRIOSHKA

Mauricio Vidal - LA SALSA VIVE

Luciana Riso - LA PIEL EN PRIMAVERA

Sergio Garcia Moreno - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR SONIDO

(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vasquez /

Alejandro Escobar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE

Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez - POSITIVO NEGATIVO

Germán Daniel León - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /

Carlos Segovia - LA SALSA VIVE

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Gustavo García - EL PANTERA

Andres Soto / Maria Linares - COLIBRÍ

Andrés Martínez - ENTREVISTA LABORAL

Isabel Ramírez Ocampo - IGUALADA

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Daniel Carvajalino - AGUA SALÁ

Maria Linares - MATRIOSHKA

Felipe Tellez - ESTIMADOS SEÑORES

Camilo Sanabria - LA SOMBRA DEL JUEZ

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Luz Helena Cárdenas - MI BESTIA

Julian Grijalba - MALTA

Juliana Hoyos - LA PIEL EN PRIMAVERA

Carmen Latorre - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR MAQUILLAJE

Lina Cadavid - MI BESTIA

Manuela Muñoz - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE

Gabriela Iglesias - COLIBRÍ

Yenny Zuluaga - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Marcela Gómez - LA PIEL EN PRIMAVERA

Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - MI BESTIA

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - ESTIMADOS SEÑORES

Lili Cabrejo - MATRIOSHKA

MEJORES VFX

Andrés Valencia - EN LO PROFUNDO

Roberto Montoya - LA NIÑA Y EL CAZADOR

Luis Agamez - LA SOMBRA DEL JUEZ

Fausto Miguel Díaz Pasmiño - LO PEOR HASTA EL MOMENTO

MEJOR MONTAJE

Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez - EL PANTERA

María Alejandra Briganti / Carlos Cordero - NOSOTRAS

Maria Clara García - LA SALSA VIVE

Nicolás Herran - CHOIBÁ LA DANZA DE LA BALLENA YUBARTA

Por Redacción Cultura

