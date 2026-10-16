Estrenos teatrales, un recorrido por los cafés de Colombia y ópera en el Parque de la 93

Aniversario CEFE Chapinero Fecha: 17 de octubre. Lugar: Centro de Felicidad de Chapinero (Cl. 82 # 10-69). Entrada: libre. Detalles del evento: para celebrar el segundo aniversario del centro cultural se planearon múltiples actividades para todas las edades, que van desde clases de rumba y yoga hasta observación astronómica en el Planetario de Bogotá, dinámicas en la piscina y un castillo inflable para los más pequeños. Además, se proyectará una película japonesa y se hará una fiesta silenciosa.

Cafés de Colombia Expo

Fecha: hasta el 18 de octubre.

Lugar: Corferias.

Entrada: desde COP 28.000.

Detalles del evento: en este evento se conversará sobre todo el universo que existe detrás de una taza de café. Durante cuatro días se reunirán 150 expositores de diferentes departamentos del país. Los asistentes podrán participar en conferencias, conversatorios y talleres prácticos. Además, habrá diferentes campeonatos que premiarán la calidad del café y a los mejores tostadores colombianos.

Publicidad

“Calle Málaga”, en Cinemanía

Fecha: del 15 al 21 octubre.

Lugar: cra. 14 # 93A-85.

Entrada: desde COP 20.000.

Detalles del evento: la película, dirigida por Maryam Touzani, narra la historia de una mujer mayor que lucha por conservar su hogar cuando su hija decide venderlo. En su empeño por mantener sus pertenencias y su vida allí, encuentra nuevas ilusiones y reencuentra el amor.

Ópera al Parque 93

Fecha: sábado 17 de octubre, 5 p.m.

Lugar: Parque 93 (Cra. 11A # 93A-22).

Entrada: libre.

Detalles del evento: este concierto abre una nueva temporada en esta zona de la ciudad y tiene dos invitadas especiales: la Ópera de Colombia, que celebra en 2026 sus 50 años de historia, y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El formato es de cámara y fue concebido especialmente para el parque: piano, dos violines, violonchelo, cajón y percusión menor.

Le puede interesar

El concierto abre una nueva temporada en esta zona de la ciudad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

“El pabellón del oído”, lo nuevo del teatro Petra

Fecha: del 17 al 31 de octubre (funciones de miércoles a sábado).

Lugar: carrera 15 BIS # 39-39.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: una comedia hilarante y desbordada sobre dos personas que se quieren, aunque parezca que se odian (¿o al contrario?), que pone la mirada sobre la relación entre quien cuida y quien necesita ser cuidado. Narra la historia de una madre y una hija que han compartido toda una vida y cuya convivencia ha derivado en una relación atravesada por el afecto y la dependencia, la compañía y la obligación, hasta hacer cada vez más difícil distinguir dónde termina una y comienza la otra.

Sinfónica en jeans: Halloween de película

Fecha: sábado 17 de octubre, 4 p. m.

Lugar: Centro Nacional de las Artes, en Bogotá.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la propuesta combina música de películas (“Gladiador”, “Rocky”, La pantera rosa”, “El padrino”, entre otras) reconocidas por distintas generaciones e incorpora la celebración de Halloween en una presentación en la que hasta los músicos estarán disfrazados. El concierto se desarrollará bajo la dirección del maestro Miguel Santiago López.

Torta Genovesa, episodios del amor de una familia

Fecha: del 16 al 25 de octubre.

Lugar: Casa del Valle del Cauca Dg. 34 # 5-50.

Entrada: COP 45.000.

Detalles del evento: esta creación de Hijos del Ocio Compañía Teatral desarrolla propuestas escénicas alrededor de las relaciones humanas, los conflictos cotidianos y las historias que atraviesan la vida familiar. La obra muestra a una familia que se reúne para acompañar las últimas horas de vida de uno de sus integrantes. Mientras esperan, afloran recuerdos, conflictos, secretos y conversaciones pendientes.

Picnic literario Chumba la cachumba

Fecha: domingo 18 de octubre.

Lugar: Parque Metropolitano Bosque San Carlos.

Entrada: libre.

Detalles del evento: este será la apertura de la la tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia. Bajo el concepto “Juego de manos”, este evento de literatura al aire libre reúne una programación que integra diferentes lenguajes artísticos, como la música, el teatro, la ilustración y el juego.

Turner y Constable en cine

Fecha: 16 al 19 de octubre.

Lugar: salas de cine seleccionadas de Cine Colombia.

Entrada: desde COP 42.000.

Detalles del evento: a partir de la exposición del Tate Britain, “Exhibition on Screen” presenta un recorrido en la gran pantalla con tomas de las obras de los artistas J. M. W. Turner y John Constable, junto con sus cuadernos de bocetos, objetos personales y las perspectivas de destacados expertos.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

