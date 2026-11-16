Europa: la promesa rota del Estado de bienestar

La declaración que cito a continuación no proviene de una movilización, sino del esposo de una de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Urda, España, el mes anterior, quien dijo ante los medios de comunicación lo siguiente: “Quiero sobre todo decir que estos muertos son los muertos del tipo de sociedad en la que estamos viviendo todos. Daros cuenta de que estamos viviendo la peor época del capitalismo con prisas. Acordaros de cuando teníamos a los niños en las minas arrastrándose, cogiendo carbón. Ahora lo que tenemos son…

La declaración que cito a continuación no proviene de una movilización, sino del esposo de una de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Urda, España, el mes anterior, quien dijo ante los medios de comunicación lo siguiente: “Quiero sobre todo decir que estos muertos son los muertos del tipo de sociedad en la que estamos viviendo todos. Daros cuenta de que estamos viviendo la peor época del capitalismo con prisas. Acordaros de cuando teníamos a los niños en las minas arrastrándose, cogiendo carbón. Ahora lo que tenemos son capitalistas que quieren el dinero más rápido que nunca, a la mayor velocidad posible. Pasa en todas las redacciones, pasa en todos los trabajos, pasa absolutamente siempre. Entonces, daros cuenta de que los 80 muertos de hoy, como mi mujer, y los que habrá y seguirá habiendo tienen que ver con esto. Tenemos que rebelarnos entre todos, de verdad. Carmen tenía su último viaje de trabajo. Era una alta directiva de viajes de El Corte Inglés. En todas las empresas se dedican a masacrar a sus empleados. El trabajo que hacían tres ahora lo hace uno nada más. (…) El ciento por ciento de las empresas españolas lo hacen, el ciento por ciento de las empresas en el mundo lo hacen. Tenemos que cambiar este mundo, tenemos que cambiarlo entre todos”.

Su discurso, que al menos en la cuenta de Instagram de “El País” alcanzó más de 600.000 “me gusta”, caló en una de las sociedades que más se ha movilizado en los últimos meses en Europa, porque la relación entre Estados, mercados y democracias parece cada vez más distante, lo que ocasiona que el bienestar y la calidad de vida encuentren brechas más amplias y dificulten a su vez su punto de equilibrio.

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España, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Portugal, entre otros países europeos, atraviesan un momento en el que las movilizaciones parecen demostrar que mientras el capitalismo se fortalece, el pacto social se rompe. Y por pacto social hablamos de la promesa de un Estado de bienestar, de las garantías que los Estados y las democracias se comprometieron a otorgarles a sus ciudadanos en términos de educación, salarios, vivienda y otros rubros esenciales para una vida digna.

El pensador alemán Jurgen Habermas, quien falleció precisamente este 2026, ya advertía que una crisis derivada del capitalismo, cuyas razones podrían ser varias, no solo iba a causar un problema de legitimidad en el sistema económico, sino también en los Estados que asumieron la responsabilidad de garantizarles a sus habitantes los mínimos vitales. En “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”, Habermas escribió: “En cuanto la crisis económica es amortiguada y transformada en un déficit sistemático de las finanzas públicas, desaparece el velo que hacía aparecer como destino natural las relaciones sociales. Cuando fracasa el manejo de la crisis por parte del Estado, este no alcanza a cumplir las exigencias programáticas autoimpuestas; es castigado entonces con un déficit de legitimación, de manera que el campo de acción se restringe justamente cuando debería ser ampliado enérgicamente”.

Ese déficit de legitimación lo podemos traducir a tres razones por las que varios países, con sus historias y problemas específicos, parecen coincidir: vivienda, educación y costo de vida. El asunto es que la persistencia de estas dificultades plantea una serie de preguntas sobre el alcance de políticas nacionales para responder a las dinámicas y transformaciones de la economía. Asimismo, nos lleva a examinar hasta qué punto esos problemas y la gestión de los gobiernos afectan la confianza de los ciudadanos en las instituciones que prometieron encargarse de garantizar su bienestar.

A lo largo de varias calles en Madrid se ven carteles o grafitis que dicen: “Contra el rentismo, el capital y sus gobiernos”. Por su parte, en una entrevista realizada por María José Noriega, periodista internacional de El Espectador a Mariano García de las Heras, que marchó el pasado 11 de noviembre en la huelga general que se convocó en toda España, y que está afiliado al sindicato de Comisiones Obreras, este dijo: “En el fondo, buscó impugnar un modelo económico que se traduce en una progresiva disminución del poder adquisitivo. (…) da igual quién gobierne, se necesita un cambio y se le exigirá al que sea”.

El problema de la vivienda en la Unión Europea

Aterricemos la teoría y las declaraciones a los números. Según el informe “Abordar la crisis de la vivienda urbana en Europa”, publicado por el Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales en septiembre de este año, entre 2010 y finales de 2025 los precios de compra de vivienda en la Unión Europea aumentaron más de un 53-60 %, mientras que los alquileres subieron en promedio cerca de un 25-29 %, con picos extremos en países como Estonia (+208 %), Lituania (+177 %), Irlanda (+108 %) y Hungría (+107 %).

Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, y que presenta reportes trimestrales sobre diversos indicadores, ha medido qué porcentaje de la población destina más del 40 % de su sueldo para pagar la vivienda. Este indicador ronda el 9,4-9,8 % en las ciudades (frente al 6,3 % en zonas rurales). Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la tasa de sobrecarga sube en 16 países de la UE por encima de la media nacional, alcanzando niveles críticos en Grecia (28,1-30,3 %), Dinamarca (26,9-28,9 %), Países Bajos (18,9 %) y Alemania (18,4 %).

Estos indicadores traen consigo, por ejemplo, la dificultad de los más jóvenes para acceder a una vivienda, lo que también provoca un retraso en la salida de la casa de sus padres. Eurostat indica que la edad media de emancipación en la UE subió a los 26,3 años, pero en países del sur de Europa la barrera supera los 30 años: Croacia (31,5 años), Grecia y Eslovaquia (30,9), y España e Italia (30,2). De ahí que muchos jóvenes identifiquen la falta de vivienda asequible como el problema más urgente para su generación.

La educación, un segundo foco de movilizaciones en Europa

Quizá donde más impacto tuvieron las imágenes de las protestas por educación fue en Francia, pero en Bélgica, España, Grecia y Reino Unido también hay molestias por el alto costo de la educación superior. Según la red Eurostudent, en su informe “Las condiciones sociales y económicas de la vida estudiantil en Europa”, el 26 % de los universitarios reportan dificultades financieras “graves o muy graves”, y otro 18 % asegura que no podría cubrir un gasto imprevisto de emergencia.

Asimismo, un 59 % de los estudiantes de los países analizados tienen que trabajar mientras estudian para poder cubrir todos sus gastos, lo que afecta tanto su rendimiento como el tiempo mismo de graduación. Esto sin mencionar que el costo de alojamiento y manutención en ciudades universitarias representa también una sobrecarga en las finanzas, aun cuando la matrícula pueda ser baja o gratuita, según el informe de Movilidad estudiantil internacional y de Panorama estudiantil de la OCDE.

Y hay otro factor no menor relacionado con la cada vez más lejana posibilidad de una mejora en la calidad de vida, y es que hay una especie de reproducción de la desigualdad que viene desde la educación, pues los informes citados muestran que el 61 % de los estudiantes cuyos padres tienen educación secundaria básica o inferior están en riesgo de pobreza o exclusión social, frente a una brecha superior a los 50 puntos porcentuales respecto a hogares con estudios superiores en 16 países miembros de la Unión Europea.

La sumatoria de fallas dan como resultado el costo de vida

Los números muestran que la inflación en la Unión Europea se moderó entre 2025 y el año en curso luego de lo que significó para la economía, entre otras causas, la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, sí hay un encarecimiento de los bienes básicos. Nuevamente citando a Eurostat, entre 2016 y 2025 los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron en promedio un 33,2 %. Por ejemplo, entre las mayores economías de la UE, vemos que los precios aumentaron un 25 % en Francia, un 30 % en Italia, un 34 % en Alemania y un 35 % en España entre 2021 y 2026.

Sí, los salarios mínimos subieron. Por ejemplo, en España, en ese mismo lapso, aumentó este indicador en un 29 %, y un 20 % en Francia. No obstante, al momento de revisar el poder adquisitivo, en España este cayó un 5 %, y en Francia un 4 %.

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Todos estos indicadores parecen abrumar, pero cuando se traslada a la realidad el resultado termina siendo ese conglomerado de protestas, de rabia e indignación de una generación que le preocupa su futuro y que ve en las condiciones actuales una serie de vacíos que les impide vivir con la tranquilidad necesaria para progresar individual y colectivamente. Y lo que vemos es que más allá de su afinidad política, su descontento es con gobiernos cuyos colores no importan, importa más que trabajen para garantizar el acceso a los derechos fundamentales y mantengan así su legitimidad, pues cualquier cosa se sigue, y ese es el problema, de un Estado y una democracia cuya credibilidad y confianza se resquebraja ante los ojos y esperanza de sus ciudadanos.

Por eso resulta importante preguntarnos por lo que dice Tomas Piketty en su libro “Capital e ideología” que “es muy difícil imaginar soluciones a otros desafíos de nuestro tiempo, empezando por los climáticos y migratorios, si antes no somos capaces de reducir las desigualdades y construir un estándar de justicia económica que sea aceptado por la mayoría”.

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Tras haber mostrado algunas cifras, quisimos consultarle a un analista sobre estas tendencias que están ocurriendo en Europa. Javier Franzé, doctor en ciencias políticas y sociología, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, aseguró en entrevista para este diario que no se trata de una generalización, que a pesar de que Europa puede verse homogénea, la historia y lógica de cada país pesa y no es posible que “lo que valga para un país pueda valer mecánicamente para el otro”.

El académico argentino considera que “hay un problema que excede, quizá, o por lo menos una parte del problema es común a todos los países europeos, y es algo que habitualmente se usa un poco como comodín o una palabra que ya se ha desgastado conceptualmente, que es la del neoliberalismo. Entonces, sí creo que las protestas tienen una parte coyuntural, pero tienen algo de más largo plazo, que es la progresiva erosión del consenso de la segunda posguerra en torno a la democracia social y su sustitución por el neoliberalismo, que ya lleva varias décadas. Insisto, en cada país con ritmos diferentes”.

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En ese sentido, afirmó que “sí que hay un problema más genérico, que es que la idea fundamental de la democracia social, que es que la comunidad se hace cargo del mínimo de vida material que considera necesario para que los ciudadanos ya no solo puedan vivir, sino que puedan ejercer como tales, como ciudadanos. Es decir, la ciudadanía social se está erosionando. Y esto de que las generaciones más jóvenes empiezan a ver con temor el futuro y a ver que van a vivir peor que sus padres, o la idea, por ejemplo, en España, de que puede haber gente que trabaje, que tenga un salario y que no llegue a fin de mes, algo a lo que en América Latina estamos más habituados, acá es una gran novedad, digamos”.

Piketty señala en su libro que estas lógicas se empezaron a instalar en las décadas de 1980 y 1990, y en eso coinciden varios pensadores al respecto. También lo hace Mark Fisher en su libro “Realismo capitalista: ¿no hay alternativa?” cuando señala que “a lo largo de los últimos treinta años, el realismo capitalista ha instalado con éxito una ‘ontología de negocios’ en la que simplemente es obvio que todo en la sociedad debe administrarse como una empresa, el cuidado de la salud y la educación inclusive”. Así, la prosperidad se convierte en un espejismo, porque el capital aumenta, pero eso no se traduce en mejores condiciones para todos; por el contrario, la sensación en las clases bajas y medias es que cada vez se hace más, se gasta más y se adquiere menos.

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¿Cómo podría entonces entenderse en este punto la relación que tienen el capitalismo con las democracias? Para Franzé, “es muy difícil también hacer juicios muy generales y tajantes, pero sí que es cierto que el capitalismo, el mercado, cada vez está menos sujeto a la regulación estatal y menos aún a una lógica democrática, que pueda controlar la lógica del capital. Esto que empezó con la desregulación, siguió con la globalización y ahora creo que estamos, de algún modo, en una profundización, en una fase todavía más avanzada, que es una cierta desinhibición, digamos, ya de los valores de la democracia social. Si antes, en buena medida, incluso el neoliberalismo no podía ir abiertamente en contra de, no digo del Estado de bienestar, pero sí de los fines del Estado de bienestar, es decir, de que finalmente el mercado podía ofrecer una solución mejor al bienestar que el propio Estado de bienestar, hoy en día creo que lo que aparece es que los representantes del capitalismo tecnológico, como se puede llamar hoy, incluso los partidos políticos que de algún modo apoyan ese programa o esa profundización del capitalismo, ya entran en una fase más, podríamos llamar con un lenguaje quizás antiguo, más darwinista. En el sentido de que ya no tienen ni siquiera que presentarse como una vía mejor para conseguir el bienestar, sino que directamente se desentienden del bienestar en nombre del triunfo individual como síntoma de los que valen y el fracaso económico como síntoma de los que no valen. Y que la sociedad, en un sentido, no tendría por qué cargar con aquellos que, en estos términos, o en los términos de este capitalismo, de esta fase, ya no valen”.

Y en ese sentido Franzé considera que esto se ve, por ejemplo, en los liderazgos que han surgido en los últimos años y en las formas de hacer política. “Ahí sí creo que hay una novedad y se nota en una cierta brutalidad de las formas, en la desinhibición de ciertos liderazgos, como puede ser el caso de Milei en Argentina, con un lenguaje que abiertamente, insisto, no tiene ningún prurito en no tener ninguna compasión. El componente católico, por ejemplo, en Europa parece ir perdiéndose, y lo que en la derecha era por lo menos una compasión respecto del débil, ahora ya en algunos sectores es directamente un desprecio, digamos, incluso en el lenguaje, la brutalidad en el lenguaje, los insultos. En ese sentido, sí creo que hay una novedad y que esa novedad ya choca abiertamente con la democracia”.

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Habría que hacer una pausa para que los líderes y gobernantes se pregunten por su responsabilidad antes que por su “éxito” frente a la legitimidad de los Estados y las democracias, pues el presente, quizás, indica que se está perdiendo ese terreno, y una distancia entre estos y los ciudadanos no trae los mejores síntomas para una sociedad y su porvenir. Es momento, tal vez, de que nos preguntemos cómo retornar a asuntos fundamentales y a que el orden económico pueda ser compatible con los modelos políticos y, finalmente, con el bienestar de todos, por ingenuo que suene creer en esa utopía.

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