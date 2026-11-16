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Europa: la promesa rota del Estado de bienestar

El cierre de 2026 ha estado atravesado por distintas movilizaciones sociales en varios países que reclaman mejoras en educación, salarios y vivienda. ¿Cómo llegaron Alemania, Bélgica, España, Francia, Portugal, entre otras naciones, a este punto?

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
Magazín 16 nov
Las protestas en Europa reflejan el creciente cuestionamiento al modelo económico y a la capacidad de los Estados para garantizar el bienestar.
Foto: El Espectador

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La declaración que cito a continuación no proviene de una movilización, sino del esposo de una de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Urda, España, el mes anterior, quien dijo ante los medios de comunicación lo siguiente: “Quiero sobre todo decir que estos muertos son los muertos del tipo de sociedad en la que estamos viviendo todos. Daros cuenta de que estamos viviendo la peor época del capitalismo con prisas. Acordaros de cuando teníamos a los niños en las minas arrastrándose, cogiendo carbón. Ahora lo que tenemos son…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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Comentarios
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 41 minutos
    Qué artículo tan interesante. Hay que estudiarlo a fondo. El estado de bienestar todavía prevalece en muchas naciones. El capitalismo global, según Varoufakis, está siendo reemplazado por un feudalismo tecnológico. Este economista progresista aún se resiste a esto. El capital se traslada a la nube. Nuestra lucha es no someternos a los tecno-religiosos que rompe nuestra secularización y autonomia.
  • fabio(30155)Hace 1 hora
    Le falta equilibrio a este artículo. Muy enfocado en la desigualdad y el neoliberalismo, banderas fáciles de la izquierda. Pero la verdad es mas compleja. No hablan de demografía, migración, problemas fiscales, el crecimiento industrial de China. No ver el problema completo hace que las soluciones parezcan fáciles y eso es …populismo.
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