Fallece Camucha Negrete, actriz peruana de la única película de Vargas Llosa

El ministerio de Cultura de Perú extendió sus "más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad artística". Foto: ministerio de Cultura de Perú

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carmen Julia Chávez Negrete, Camucha Negrete, primera actriz peruana de vasta y reconocida trayectoria”, señaló el Ministerio de Cultura en la red social X.

El ministerio extendió sus “más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad artística”.

La familia de la actriz confirmó la información en un comunicado en el que resaltó que “su luz, alegría y cariño quedarán por siempre”.

“Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento”, señaló.

Negrete, que comenzó su carrera profesional como modelo, fue una reconocida actriz de telenovelas y obras teatrales nacionales, además de representar uno de los papeles principales en “Pantaléon y las visitadoras”, la única película que dirigió el nobel de literatura y célebre escritor peruano Mario Vargas Llosa, basada en una de sus novelas.

En ese largometraje, filmado en 1975 en República Dominicana y codirigido por Vargas Llosa y el español José María Gutiérrez Santos, interpretó a “La brasileña”, una de las protagonistas, junto con el español José Sacristán y la mexicana Katy Jurado.

En 1999, el director peruano Francisco Lombardi dirigió una segunda versión de esta película, con el actor nacional Salvador del Solar y la colombiana Angie Cepeda en los roles principales.

Negrete, quien nació en la ciudad amazónica de Iquitos, también fue parte del elenco que participó en una temporada que grabó en la televisión peruana el actor cómico cubano Leopoldo Fernández, “Tres patines”.