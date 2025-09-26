Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

Presentación de este espectáculo en la Plaza de Bolívar, evento para navidad. Foto: Óscar Pérez

Exposición de arte popular en el marco de la BOG25

Fecha: 27 de septiembre

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Claustro San Agustín – Cra. 8 #7-21

Entrada libre

Detalles del evento: La muestra reúne las obras de 30 ganadores de la convocatoria dedicada a explorar lo popular no sólo como práctica creativa, sino como experiencia urbana, gesto cotidiano y mirada situada. Las imágenes de archivo muestran también una ciudad documentada desde sus bordes: fachadas de barrios periféricos, casas de autoconstrucción, calles saturadas de letreros, rejas y ornamentos que funcionan como signos de identidad barrial.

Festival Popular al Parque

Fecha y hora: 27 y 28 de septiembre

Lugar: Parque Simón Bolívar

Entrada libre

Detalles del evento: En su segunda edición, el Festival celebra la música que nace del alma de los pueblos, con artistas como Andrés Franco “El agropecuario”, Kelly Cárdenas, Alan Ramírez, Alzate, Giovanny Ayala, Pipe Bueno y Edén Muñoz desde México, junto a agrupaciones bogotanas como Banda La Conexión y La Reseña.

“El secreto de la chef”, en el marco del Festival de Cine Francés

Fecha y hora: 27 de septiembre - 04:30 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá

Entrada con boletería

Detalles del evento: Justo cuando Cécile está a punto de abrir su propio restaurante y hacer realidad su sueño, tiene que regresar precipitadamente a su pueblo natal, debido a una enfermedad de su padre. Lejos del ajetreo de la y el bullicio de la vida parisina, se encuentra por casualidad con su amor de la infancia, y sus recuerdos resurgen mientras sus certezas se tambalean…

Smartfilms: Reels, Tikloks, Shorts, Microseries exclusivas en vertical ¿El contenido está hecho para humanos o para sistemas de recomendación?

Fecha: 27 de septiembre - 2:00 p.m.

Lugar: Carpa Summit Aacademy - Autopista Norte #232-35

Descripción del evento: Presentación del corto “Bucle” de Juan David Gil Rendón Categoría Medellín 2025. La charla será moderada por Mónica Zuluaga (Gerente de mar ca ETB) con los invitados Gabriela Tafur (Emprendedora de nueva plataforma de contenido digitales en vertical), William Barragán (Director de televisión y micro series verticales), Diego Arbeláez (Escritor y productor), Miguel Ángel Álvarez (Actor) y Anamaría Pino (Chief Marketing Officer de DITU).

Inauguración de “Lux nova”, de Luz Lizarazo y Jacqueline Nova, y “El ojo del jaguar: cosmogonías”, de Diego Samper

Fecha: 27 de septiembre 11:00 a.m.

Lugar: Claustro de San Agustín UNAL — Cra. 8 # 7-21, Bogotá D.C.

Entrada libre

Detalles del evento: El Claustro de San Agustín abre sus salas y su jardín poscolonial a dos exposiciones que dialogan entre sí desde distintas dimensiones de lo sagrado vivo, lo femenino y lo originario: LUX NOVA: LA NUEVA EVA, con obras de Luz Lizarazo y Jacqueline Nova, y EL OJO DEL JAGUAR: COSMOGONÍAS, instalación audiovisual de Diego Samper. La primera, comisionada por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia en el marco de su programa de Ecofeminismos, reúne un mural al fresco -realizado con cal y pigmentos- y una instalación lumínica en forma de serpiente, acompañadas desde el jardín por la pieza radiofónica La creación de la tierra (1972), de Jacqueline Nova. En el segundo piso, la exhibición de Samper prolonga el programa Celebración del Reino Vegetal - La Nación de las Plantas y condensa 50 años de trabajo en un dispositivo que integra obra audiovisual, instalación sonora y un canto final en lengua yucuna.

Asista a la exposición “100 jardines incendiados”

Fecha: desde el 26 de septiembre

Lugar: Galería Casa Cuadrada - Cra 7 #84B-36

Entrada libre

Detalles del evento: La exposición “100 Jardines Encendidos” del artista Douglas Mendoza, se inaugura el 26 de septiembre de 2025 en Galería Casa Cuadrada de Bogotá. La muestra de 111 pinturas, surge como respuesta artística a los incendios de páramos ocurridos en 2025, transformando la devastación en jardines pictóricos llenos de color y memoria, con la curaduría de Christian Padilla.

En esta exposición, la pintura de Mendoza establece un diálogo silencioso con otros grandes artistas que también encontraron en los jardines un motivo eterno: el Bosco con su Jardín de las delicias, Monet con sus nenúfares, Kandinsky con sus universos de color, u Oscar Murillo con sus jardines inundados. “Yo quise pintar mis jardines, los de mis memorias, los de la Guajira, los de Colombia, los de América. Esta exposición es ese viaje: desde el incendio de los frailejones hasta jardines encendidos que colorean el paisaje del continente”, afirma el artista.

Visite la exhibición “El sur es nuestro norte”

Fecha: desde el 26 de septiembre

Lugar: Espacio Permanente - Carrera 22 No. 75-08, San Felipe, Bogotá

Entrada libre

Detalles del evento: una exposición colectiva que parte del gesto radical de Joaquín Torres García en su grabado América Invertida (1943), donde el Sur se convierte en Norte y la cartografía en territorio de resistencia. Esta muestra, en la que participan Xilotrópico · Didier Bedoya · Luisa Giraldo · Lucas Gallego · Evelyn Tovar · Fernando Cruz · Wilson Guerrero · Rodrigo Spinel · Otoniel Borda · Jorge Vaca · Esteyduara · Katherine Sarmiento Rojas · Oscar Faquira · Suaje Parra, propone una lectura contemporánea de ese gesto, convocando a catorce artistas que exploran el paisaje como archivo, conflicto y posibilidad.