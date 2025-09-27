Festival de Literatura de Bogotá 2025: fechas, invitados, programación y más

Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En noviembre, Bogotá se convertirá en un escenario donde la palabra hablada tomará el protagonismo. Del 6 al 8 de ese mes se celebrará la decimocuarta edición del Festival de Literatura de Bogotá (FLB), un evento gratuito que este año dedica su programación a la oralidad como guardiana de la identidad, la memoria y la resistencia.

La versión 2025, que se celebrará en el Auditorio Sonia Fajardo Forero de la Universidad Kónrad Lórenz, lleva por lema “Ma Bangaña: Oralitura y Tradición Oral”, expresión en lengua palenquera que significa “mi calabazo”. La metáfora nace del relato del maestro Rafael Cassiani Cassiani, quien usaba este recipiente para recuperar cuerpos que el río arrebataba.

El festival adopta esa imagen como símbolo de la capacidad de la palabra hablada para rescatar aquello que amenaza con perderse en el tiempo. Su hijo, Pepe Cassiani, miembro del histórico Sexteto Tabalá, será uno de los invitados encargados de transmitir este legado en la capital.

“La oralidad no es solo entretenimiento; es un acto de memoria y resistencia”, señaló Javier Osuna Sarmiento, director del Festival y miembro de la Fundación Fahrenheit 451, organizadora del certamen.

Festival de Literatura de Bogotá: invitados

La programación de este año propone un diálogo entre tradición y contemporaneidad. Sobre el escenario se escucharán las voces de portadores ancestrales como Alba Nelly Mina, poeta y cantante caucana; Telmo el decimero, representante de la décima cimarrona del Pacífico; y Raúl Numerao, con los Cantos de Trabajo de Llano, una manifestación reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al igual que el vallenato, presente en el festival gracias a maestros como Santander Durán Escalona, Adrián Villamizar, Andrés Mendiola y Leonardo Bermúdez.

El festival también abre espacio a expresiones más contemporáneas, como el freestyle y el spoken word, de la mano de artistas como Lit Ignis, Biblio Fuucha y Malicia Enjundia. La cuentería clásica tendrá su lugar con narradores como Oskar Corredor y Julián Martínez, quienes mantienen viva esta tradición en la ciudad.

El FLB 2025 incluirá propuestas que abordan temas de género, territorio y memoria. Entre ellas se destacan Las Hijas de Lilith de Ana María Dávila, una exploración de la rebeldía femenina en la literatura; El LIBRO-VIVO de mamá de Carolina Anfibia, performance que convierte el duelo y los secretos familiares en un acto de liberación; y Bredunco de Lady LyRA, que evoca al río Cauca como herida seca y cuerpo que agoniza.

Asimismo, las agrupaciones indígenas Embera Koede y Suba Chune ofrecerán espectáculos que entrelazan canto, territorio y memoria ancestral, mostrando cómo la palabra hablada continúa siendo un eje de identidad y comunidad.