Fallece Harry Patterson, autor de novelas de espionaje

En la imagen, un aviso de la iglesia St Margaret Mapledurham, ubicada en Gran Bretaña. El templo fue empleado para grabar algunas de las escenas de la película “The Eagle Has Landed”, la adaptación cinematográfica de la obra de Henry Patterson. Foto: Philip Pankhurst

Patterson publicó 85 libros entre 1959 y 2017, entre los que destaca “The Eagle has Landed” (1975), una historia de ficción sobre un intento de secuestro del primer ministro británico Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial del que se han vendido más de 50 millones de ejemplares.

El relato fue llevado al cine en una adaptación de 1976 protagonizada por los actores Robert Duvall, Donald Sutherland y Michael Caine.El director ejecutivo de HaperCollins, Charlie Redmayne, afirmó que Patterson, nacido en Newcastle (norte de Inglaterra) en julio de 1929, fue un “escritor clásico de suspenso” y lo describió como un autor “instintivo, duro e implacable”.

Le invitamos a leer: “Conciencia despierta”: una exposición sobre la esclavitud de la belleza

”He sido aficionado a Jack Higgins desde que tengo memoria”, dijo Redmayne, para quien fue “un privilegio” participar en la publicación de algunas de sus obras. “Su muerte marca el final de una era”, afirmó.

Jonathan Lloyd, su agente literario, rememoró por su parte que cuando salió al mercado “The Eagle Has Landed” tenía la seguridad de que iba a ser un “clásico instantáneo”.

Le recomendamos leer: “El coronel no tiene quien le escriba”, de la ficción a la realidad

Entre sus éxitos se encuentran asimismo “Comes the Dark Stranger”; “Hell is Too Crowded” y “To Catch a King”, mientras que su última publicación, hace cinco años, fue “The Midnight Bell”, con la que logró volver a situarse en la lista de libros más vendidos del diario británico “The Sunday Times”.Patterson deja cuatro hijos, que nacieron durante su primera matrimonio -Sarah, Ruth, Sean y Hannah-, así como a su esposa, Denise.