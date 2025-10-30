Arrestaron a cinco personas más por el robo al Museo del Louvre

A pesar de que se han identificado ya a algunos de los presuntos ladrones, hasta el momento no hay rastro de las joyas robadas. Foto: EFE - Edgar Sapiña Manchado

Se registraron avances en la investigación por el robo al Museo del Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre. La policía francesa arrestó a cinco personas más que podrían estar involucradas en el crimen, incluido uno que parece haber sido parte del escuadrón principal que entró en el recinto y sustrajo las joyas, valoradas en más de EUR 88 millones.

“Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mira”, afirmó la fiscal Laure Beccuau en una entrevista con radio RTL, refiriéndose al detenido de quien se habían encontrado muestras de ADN en la escena del crimen. Sin embargo, Beccuau también precisó que era “muy pronto como para perfilarlos” y pidió respeto por el proceso que adelantan las autoridades.

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en el distrito XVI de París y en los alrededores de la ciudad, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) durante la tarde y la noche del miércoles, precisó la fiscal.

Sobre los otros cuatro, la fiscal afirmó que podrían ser piezas clave para obtener información sobre el operativo. A pesar de esto, las autoridades afirmaron que, hasta el momento, no hay rastro de las joyas napoleónicas que fueron robadas hace ya 11 días.

La confesión de los detenidos por robo al Louvre

Con respecto a los otros dos detenidos por el robo al Louvre, que permanecen bajo custodia de las autoridades desde el pasado fin de semana, la fiscalía confirmó haber obtenido una “confesión parcial” de ambos. Los presuntos involucrados fueron imputados formalmente por el juez instructor del caso por “robo organizado y conspiración para delinquir” e ingresaron en prisión preventiva.

Se sospecha que fueron ellos quienes “entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas”, precisó Beccuau durante una rueda de prensa.

Según la fiscal, los dos arrestados en una primera redada tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de tráfico y el otro por robo agravado, en concreto, precisó, por tratar de robar un cajero automático estrellando contra él un coche.

El primero, de 34 años y de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010, trataba de volver a su país cuando fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle sobre las 20 horas del domingo. Según la fiscal, su ADN fue encontrado en una de las motocicletas que el comando utilizó en la fuga.

El segundo, de 39 años, fue detenido 40 minutos más tarde cerca de su domicilio de Aubervilliers, en las afueras de París, donde había nacido. Su ADN se halló en una de las dos vitrinas que rompieron para robar las joyas en la Galería de Apolo del museo parisiense, así como en algunos de los objetos abandonados por los ladrones en su huida, señaló Beccuau.

La fiscal añadió que “nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo”. Sin embargo, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor que los cuatro autores identificados por las cámaras de vigilancia, afirmó.

Alrededor de cien investigadores de la Brigada de represión del bandas organizadas (BRB, en sus siglas en francés) y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) trabajan para tratar de dar con el cuarto ladrón y con cualquier otro posible cómplice del robo en el Louvre el 19 de octubre pasado.