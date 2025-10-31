Feria del Libro de Cali 2025: eventos y programación del 31 de octubre

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En su décima edición, la Feria Internacional del Libro de Cali 2025 rinde homenaje a Colombia como país invitado, después de haber contado con naciones como Japón, México y Francia. Reconocer a Colombia como eje de una feria internacional representa, además, una invitación a valorar la fuerza del español como puente cultural y a celebrar la creación literaria en todas sus formas.
El evento también contará con una nueva zona infantil y un auditorio permanente dedicados a actividades familiares que promueven la lectura desde la niñez.
La feria cuenta con entrada libre desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Además, permite el ingreso de mascotas.
A continuación, presentamos algunos de los eventos de los que podrá disfrutar este viernes 31 de octubre.
Programación de FIL Cali para este viernes 31 de octubre
BIENESTAR
Conversatorio: Relatos en Movimiento: Literatura con Propósito para la Transformación Social A cargo del Colectivo Mentes en Movimiento
AUDITORIO COLOMBIA
1:00 a 1:45 p.m.
INFANTIL
Taller de Origami A cargo de TENRIKYO
En alianza con el Centro Cultural Colombo Japonés
CARPA INFANTIL
1:30 a 3:30 p.m.
VER PARA LEER
Presentación de los libros: “El mundo a través de los cuentos” “La hija del atardecer” “Diario de un viaje a las nostalgias” “Nuevas voces del Caribe colombiano 6” A cargo de Mónica Ossa (Ediciones Grainart)
AUDITORIO TQ
2:00 a 2:45 p.m.
PENSAR EL HOY
Conversatorio: Economías extractivas y conflictos sociales en Colombia Participan Reinaldo Barbosa Estepa y Diego Armando Burgos Salamanca Organiza Banco de La República
AUDITORIO COLOMBIA
2:00 a 2:45 p.m.
SOY LOCAL
Exposición “Metaverso de la Semana del Diseño y la Creatividad”.
A cargo de Neaverso
CARPA SOY LOCAL
2:00 a 8:00 p.m.
INFANTIL
Actividad “Taller de dibujo y comic colaborativo”
A cargo de Fundación Calicomix
CARPA COMFANDI
2:00 p.m.
BIBLIOTECAS
Voces del Orgullo en la FILCALI 2025 MARIKIPALABRERES
A cargo de Alex David Ortiz
CARPA BIBLIOTECAS QUE TEJEN
2:00 a 3:00 p.m.
EL VALLE Y SUS LETRAS
Conversatorio de literatura juvenil
Conversan Sara Potosi y Sofia Zapata
CARPA EL VALLE Y SUS LETRAS
2:00 p.m.
PENSAR EL HOY
Presentación del libro “Hombres de ideas: entre la revolución y la democracia”, de Sandra Jaramillo Restrepo (Planeta)
Conversan con Alberto Valencia Gutiérrez y José Zuleta
AUDITORIO COLOMBIA
3:00 a 3:45 p.m.
VER PARA LEER
Presentación del libro “El quinto evangelio”, de Samael Aun Weor.
A cargo de Lorena Leyes (AGEAC Librum Colombia)
AUDITORIO TQ
4:00 a 4:45 p.m.
COLOMBIA, PAÍS HOMENAJEADO
Conferencia: Realismo mágico y memoria, el legado de Gabriel García Márquez.
A cargo de Juan Fernando Aguilar
AUDITORIO COLOMBIA
4:00 a 4:45 p.m
SOY LOCAL
Charla “Creativxs sin filtro”
A cargo de La Ruta
CARPA SOY LOCAL
4:00 a 5:00 p.m.
UNIVERSIDADES
Conferencia: “De la estrategia a la operación: mesa de experiencias y desafíos de los Editores”
A cargo de Francisco Montaña (ASEUC Editorial Universidad Nacional de Colombia)
AUDITORIO GEUP
4:00 a 6:00 p.m.
UNIVALLE
Presentación del libro “La identidad reflexiva en profesores de ciencias desde una perspectiva política”, de Boris
Fernando Candela Rodríguez
CARPA UNIVALLE
5:00 a 5:45 p.m.
VER PARA LEER
Presentación del libro “El cielo está vacío”, de Sara Jaramillo Klinkert (PRH) Conversa con Camila Moreno y Juan Carlos Siuffi
AUDITORIO CELSIA
5:30 a 6:15 p.m.
AFICIONES
Conversatorio: Lecturas Escalofriantes Encuentro de Club de Letura de Terror de Cali
CARPA INFANTIL
5:30 a 6:15 p.m.
VER PARA LEER
Presentación del libro “Los gritos”, de Andrés Arias (FCE).
Conversa con Lucía Navia
AUDITORIO TQ
6:00 a 6:45 p.m
PENSAR EL HOY
Presentación del libro “Al borde de la esperanza: Una hoja de ruta desde el liderazgo colectivo”, de José Manuel Restrepo (Intermedio Editores) Conversa con Paola Guevara
AUDITORIO COLOMBIA
6:00 a 6:45 p.m.
Para conocer la programación completa, visite la página oficial del evento: www.filcali.com/programacion