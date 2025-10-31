Feria del Libro de Cali 2025: eventos y programación del 31 de octubre

La FIL Cali cumple diez años y pone en el centro la lengua, la cultura y los autores colombianos. Foto: FIL Cali

En su décima edición, la Feria Internacional del Libro de Cali 2025 rinde homenaje a Colombia como país invitado, después de haber contado con naciones como Japón, México y Francia. Reconocer a Colombia como eje de una feria internacional representa, además, una invitación a valorar la fuerza del español como puente cultural y a celebrar la creación literaria en todas sus formas.

El evento también contará con una nueva zona infantil y un auditorio permanente dedicados a actividades familiares que promueven la lectura desde la niñez.

La feria cuenta con entrada libre desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Además, permite el ingreso de mascotas.

A continuación, presentamos algunos de los eventos de los que podrá disfrutar este viernes 31 de octubre.

Programación de FIL Cali para este viernes 31 de octubre

BIENESTAR

Conversatorio: Relatos en Movimiento: Literatura con Propósito para la Transformación Social A cargo del Colectivo Mentes en Movimiento

AUDITORIO COLOMBIA

1:00 a 1:45 p.m.

INFANTIL

Taller de Origami A cargo de TENRIKYO

En alianza con el Centro Cultural Colombo Japonés

CARPA INFANTIL

1:30 a 3:30 p.m.

VER PARA LEER

Presentación de los libros: “El mundo a través de los cuentos” “La hija del atardecer” “Diario de un viaje a las nostalgias” “Nuevas voces del Caribe colombiano 6” A cargo de Mónica Ossa (Ediciones Grainart)

AUDITORIO TQ

2:00 a 2:45 p.m.

PENSAR EL HOY

Conversatorio: Economías extractivas y conflictos sociales en Colombia Participan Reinaldo Barbosa Estepa y Diego Armando Burgos Salamanca Organiza Banco de La República

AUDITORIO COLOMBIA

2:00 a 2:45 p.m.

SOY LOCAL

Exposición “Metaverso de la Semana del Diseño y la Creatividad”.

A cargo de Neaverso

CARPA SOY LOCAL

2:00 a 8:00 p.m.

INFANTIL

Actividad “Taller de dibujo y comic colaborativo”

A cargo de Fundación Calicomix

CARPA COMFANDI

2:00 p.m.

BIBLIOTECAS

Voces del Orgullo en la FILCALI 2025 MARIKIPALABRERES

A cargo de Alex David Ortiz

CARPA BIBLIOTECAS QUE TEJEN

2:00 a 3:00 p.m.

EL VALLE Y SUS LETRAS

Conversatorio de literatura juvenil

Conversan Sara Potosi y Sofia Zapata

CARPA EL VALLE Y SUS LETRAS

2:00 p.m.

PENSAR EL HOY

Presentación del libro “Hombres de ideas: entre la revolución y la democracia”, de Sandra Jaramillo Restrepo (Planeta)

Conversan con Alberto Valencia Gutiérrez y José Zuleta

AUDITORIO COLOMBIA

3:00 a 3:45 p.m.

VER PARA LEER

Presentación del libro “El quinto evangelio”, de Samael Aun Weor.

A cargo de Lorena Leyes (AGEAC Librum Colombia)

AUDITORIO TQ

4:00 a 4:45 p.m.

COLOMBIA, PAÍS HOMENAJEADO

Conferencia: Realismo mágico y memoria, el legado de Gabriel García Márquez.

A cargo de Juan Fernando Aguilar

AUDITORIO COLOMBIA

4:00 a 4:45 p.m

SOY LOCAL

Charla “Creativxs sin filtro”

A cargo de La Ruta

CARPA SOY LOCAL

4:00 a 5:00 p.m.

UNIVERSIDADES

Conferencia: “De la estrategia a la operación: mesa de experiencias y desafíos de los Editores”

A cargo de Francisco Montaña (ASEUC Editorial Universidad Nacional de Colombia)

AUDITORIO GEUP

4:00 a 6:00 p.m.

UNIVALLE

Presentación del libro “La identidad reflexiva en profesores de ciencias desde una perspectiva política”, de Boris

Fernando Candela Rodríguez

CARPA UNIVALLE

5:00 a 5:45 p.m.

VER PARA LEER

Presentación del libro “El cielo está vacío”, de Sara Jaramillo Klinkert (PRH) Conversa con Camila Moreno y Juan Carlos Siuffi

AUDITORIO CELSIA

5:30 a 6:15 p.m.

AFICIONES

Conversatorio: Lecturas Escalofriantes Encuentro de Club de Letura de Terror de Cali

CARPA INFANTIL

5:30 a 6:15 p.m.

VER PARA LEER

Presentación del libro “Los gritos”, de Andrés Arias (FCE).

Conversa con Lucía Navia

AUDITORIO TQ

6:00 a 6:45 p.m

PENSAR EL HOY

Presentación del libro “Al borde de la esperanza: Una hoja de ruta desde el liderazgo colectivo”, de José Manuel Restrepo (Intermedio Editores) Conversa con Paola Guevara

AUDITORIO COLOMBIA

6:00 a 6:45 p.m.

