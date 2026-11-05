El Salón Colombia y el arte de narrar el país desde todas sus regiones

Las raíces atraviesan las seis piezas como venas que se extienden sobre la tierra y se enredan entre sí. Es como si por ellas corriera la sangre de Arauca o la de Víctor Lozano, el artista de 23 años que las dibujó con carbón vegetal. Se trata de la serie titulada “Mientras cambia”, que llegó a la segunda edición del Salón Colombia Itaú junto con las obras de otros 32 artistas de distintas regiones del país, en el marco de la decimocuarta edición de la Feria del Millón, inaugurada este 5 de noviembre. En total, son 20 hombres, 12 mujeres y un…

Las raíces atraviesan las seis piezas como venas que se extienden sobre la tierra y se enredan entre sí. Es como si por ellas corriera la sangre de Arauca o la de Víctor Lozano, el artista de 23 años que las dibujó con carbón vegetal. Se trata de la serie titulada “Mientras cambia”, que llegó a la segunda edición del Salón Colombia Itaú junto con las obras de otros 32 artistas de distintas regiones del país, en el marco de la decimocuarta edición de la Feria del Millón, inaugurada este 5 de noviembre. En total, son 20 hombres, 12 mujeres y un colectivo los que presentan sus creaciones en este espacio, el único que reúne a representantes de todas las regiones en una misma exhibición.

La exposición, curada por Esteban Wilches, busca convertirse en una plataforma para los artistas emergentes, mediante estrategias que “fortalezcan su red de contactos” y acerquen sus reflexiones sobre el presente a nuevos públicos. “Algunos de ellos han construido trayectorias sólidas en sus regiones, liderando procesos artísticos, culturales, pedagógicos, curatoriales y comunitarios. Otros irrumpen con fuerza desde propuestas más experimentales, desafiando las narrativas históricas de sus comunidades”, añadieron desde el Salón.

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En el caso de Lozano, estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, sus recuerdos de Arauca son el punto de partida para construir estos dibujos. En sus trazos aparecen los paisajes de su infancia, de las fincas de su tía y su abuela, la vegetación y los atardeceres de una región que ha cambiado con el paso del tiempo y también en su memoria. “El paisaje está siempre en constante cambio. No vuelve a ser el mismo. Trato de plasmar esos momentos. Esto tiene mucho que ver con la forma en la que los seres humanos nos vinculamos con el territorio, pero también entender el territorio más allá de solo las personas, sino todo el entorno”, explica a El Espectador. Es una metamorfosis que en su departamento tiene marcas del conflicto armado, la explotación petrolera y la deforestación.

La muestra del artista Víctor Lozano hace una reflexión sobre los cambios constantes del paisaje.

Para el artista, las raíces que dibuja en su obra tienen un sentido de resistencia. Lozano habla de una “tenacidad vegetal”, la capacidad de la naturaleza para encontrar la manera de brotar incluso en una tierra herida por la explotación humana. Esa mirada lo lleva a detenerse en una parte de Arauca que suele quedar fuera de las imágenes más conocidas de su departamento y que, de alguna forma, quiere que sea vista como parte de la identidad de su territorio: el piedemonte. Dice que “es muy bonito” que esto se refleje en su obra, “porque precisamente no se tiene una visión de este monte que también es Arauca; allí donde se cultiva el cacao, por ejemplo, y el plátano. Incluso, también se tiene la costumbre de talar estas selvas para usarlas para ganado. La obra también refleja esos cambios”.

La naturaleza también atraviesa la obra de Valeria Ramírez González, conocida como VNENA. La artista caldense llega al Salón Colombia con “Ajardinada”, una propuesta que explora la relación entre el cuerpo femenino y las orquídeas. “Es un proyecto de ecología profunda en el que hay una relación puntual con Caldas. Muchas de las orquídeas que estudio están en mi colección y son endémicas de Colombia”, señala.

En el Salón presenta distintas aproximaciones a su investigación, que van desde la ilustración, la fotografía y la tinta china hasta el prensado botánico y la cerámica. En sus piezas, las formas del cuerpo femenino y las del mundo vegetal parecen encontrarse: la silueta de una mujer recuerda la de una planta, mientras que ciertas flores remiten a la anatomía femenina. El montaje incluye también cajas de luz que son parte de las series reunidas en el libro que lleva el mismo título de la obra, publicado el año pasado, en el que compiló parte de su trabajo artístico y sus estudios botánicos, desarrollados durante aproximadamente seis años.

Es a través de relatos como estos que, según la organización de la feria, el Salón se convierte “en una conversación de carácter nacional en la cual es posible tener un panorama de la creación artística contemporánea en Colombia”.

Según indicaron desde la organización del Festival, el proyecto de VNENA "aborda el deseo, la fragilidad y el florecimiento como experiencias del cuerpo". Foto: Feria del Millón

Para VNENA, uno de los puntos de encuentro entre las obras está en la atención que sus autores prestan al paisaje de sus territorios, a la naturaleza y a las experiencias cotidianas. En su caso, dice que esa búsqueda parte del principio homeostático, entendido como la regulación de un organismo o sistema para mantener el equilibrio. “Justamente en un salón como este lo que nosotros podemos encontrar es un ecosistema diverso, de multiplicidad de técnicas y de discursos. Es un tejido colectivo que a mí realmente como artista me fascina, y de eso se trata, de entender cómo la información se teje”, asegura.

El encuentro artístico, afirma Lozano, representa una oportunidad para contemplar y aprender de las experiencias de otros artistas. La diversidad de procedencias le permite conocer otras formas de narrar los territorios y acercarse a perspectivas distintas de la propia. Además, espera conversar con sus compañeros sobre sus trabajos y conocer qué lecturas hacen de sus dibujos. “Son otras perspectivas, otras vivencias y siento que, estudiando artes, eso es muy enriquecedor. Es un momento para cambiar conocimientos, hablar desde las experiencias”, señala.

Al final, como apunta Ramírez, el valor de es espacio va mucho más allá de la exhibición comercial: permite que los visitantes –y los artistas– reconozcan las historias detrás de cada obra y descubran la potencia de quienes apenas comienzan a trazar su camino. La artista espera que los visitantes comprendan “que cada una de las miradas particulares que están acá, en el Salón, tiene esa capacidad de mostrar algo que es relevante y algo que aportar”.

La Feria del Millón

Este año, la Feria del Millón, considerada la exposición de arte emergente más grande de Colombia, reúne a 133 artistas.

La iniciativa nació en 2013, cuando el periodista Diego Garzón y el arquitecto Juan Ricardo Rincón crearon un espacio con el propósito de democratizar el acceso al arte. La feria lleva ese nombre porque, en sus inicios, las obras tenían un precio máximo de un millón de pesos.

Su primera edición se realizó en el Centro Creativo Textura, ubicado en la zona industrial de Bogotá, "un espacio que carecía de oferta cultural previa", según reseña la página de la Alcaldía de Bogotá.

Esta versión tiene lugar en el antiguo Carulla de la calle 100 y estará abierta al público hasta el domingo 8 de noviembre.

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