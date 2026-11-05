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El Salón Colombia y el arte de narrar el país desde todas sus regiones

La segunda edición de la muestra reúne 33 artistas de distintos departamentos del país, con obras que exploran temas como la memoria, la naturaleza y las transformaciones del territorio. La exhibición hace parte de la decimocuarta versión de la Feria del Millón, que comenzó este 5 de noviembre en Bogotá.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
Esta edición de la Feria del Millón se realiza en el antiguo Carulla de la calle 100, donde se podrá visitar el Salón Colombia.
Foto: Feria del Millón

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Las raíces atraviesan las seis piezas como venas que se extienden sobre la tierra y se enredan entre sí. Es como si por ellas corriera la sangre de Arauca o la de Víctor Lozano, el artista de 23 años que las dibujó con carbón vegetal. Se trata de la serie titulada “Mientras cambia”, que llegó a la segunda edición del Salón Colombia Itaú junto con las obras de otros 32 artistas de distintas regiones del país, en el marco de la decimocuarta edición de la Feria del Millón, inaugurada este 5 de noviembre. En total, son 20 hombres, 12 mujeres y un…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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