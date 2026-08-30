FestiJazz Mompox 2026 mezclará jazz, gastronomía y solidaridad en septiembre

Esta edición tendrá además un importante componente solidario: FestiJazz se sumará a las campañas de donaciones para apoyar a las víctimas y comunidades afectadas por el reciente terremoto en Colombia, aprovechando la capacidad de convocatoria del festival para movilizar la solidaridad de visitantes, artistas, aliados y ciudadanos. Foto: EFE - Munijazz

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Mompox se prepara para recibir una nueva edición del FestiJazz Mompox 2026, que tendrá su programación central del 3 al 5 de septiembre, aunque las actividades comenzarán desde el día 1 con música, danza, cine, literatura, gastronomía y espacios de formación.

La organización todavía no revela el line up completo, pero confirmó que participarán artistas de jazz provenientes de Francia, Italia y Colombia. El cartel oficial se conocerá en los próximos días.

Este año, además, el festival se sumará a las campañas de donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por el reciente terremoto en Colombia. La idea es aprovechar la convocatoria de visitantes, artistas y aliados para movilizar ayudas durante los días del encuentro.

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La programación comienza antes de los conciertos

FestiJazz arrancará desde el 1 de septiembre con actividades en distintos municipios de Bolívar y, desde el día 3, se tomará calles, plazas, claustros y otros espacios de Mompox.

El martes 1, la estrategia Bolívar Late realizará talleres itinerantes de danza y música en Hatillo de Loba, entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m.

El miércoles 2, los talleres continuarán a las 9:00 a. m. en San Fernando y a las 2:00 p. m. en Margarita. Ese mismo día, a las 7:00 p. m., la Plaza de San Francisco de Mompox tendrá la proyección de Paddington in Peru, en una actividad del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI).

Jueves 3 de septiembre

Ese día comenzará oficialmente FestiJazz y el Street Jazz recorrerá durante toda la jornada las calles y plazas de Mompox.

El Campamento de Jazz de Mompox funcionará de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. en el Claustro San Agustín, mientras la exposición Los colores del jazz estará abierta de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en el Claustro de San Carlos.

La Carreta Literaria tendrá talleres de promoción de lectura entre las 10:00 a. m. y el mediodía, y nuevamente de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en la Biblioteca Pública Municipal Pedro Salcedo del Villar.

La Feria Artesanal y Gastronómica funcionará entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m. en la Albarrada de la Plaza de Santa Bárbara, mientras Casa Marca Bolívar abrirá de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. en Casa Alhambra, en el Callejón de la Municipalidad.

A las 4:00 p. m. comenzará el desfile cultural y folclórico Río de Gente, que rendirá homenaje a Gilberto Márquez y recorrerá desde la Bomba Gilmar hasta la Plaza de Santa Bárbara.

La jornada continuará de 6:30 p. m. a 7:30 p. m. con el concierto didáctico Jazz al descubierto, a cargo de maestros de EMMAT–Berklee Global Partner, en el salón principal del Claustro San Agustín. A las 7:00 p. m. comenzará el concierto en el Parque del Jazz.

Viernes 4 de septiembre

El Street Jazz continuará durante todo el día. Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., la Albarrada de los Portales de la Marquesa recibirá la segunda edición del Festival del Frito Momposino.

También continuarán el Campamento de Jazz, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.; la exposición Los colores del jazz, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.; y Casa Marca Bolívar, entre la 1:00 p. m. y las 6:00 p. m.

La Carreta Literaria llegará de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. a la Biblioteca Rural Itinerante del corregimiento de Tierra Firme, mientras la Feria Artesanal y Gastronómica estará abierta entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m. en la Albarrada de la Plaza de Santa Bárbara.

A las 4:00 p. m. habrá concierto de UNIBAC al Parque en la Plaza Santa Bárbara y, a las 6:00 p. m., se presentarán los Animeros de la Corporación Cultural Atabaques.

A las 6:30 p. m. regresará Jazz al descubierto al Claustro San Agustín y, desde las 7:00 p. m., la música volverá al Parque del Jazz con los conciertos centrales.

Sábado 5 de septiembre

La última jornada mantendrá el Street Jazz durante todo el día, además del Festival del Frito Momposino, entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m.; el Campamento de Jazz, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.; y Los colores del jazz, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

La iglesia de Santa Bárbara tendrá dos presentaciones del Concierto Gospel UNIBAC, la primera de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. y la segunda de 11:00 a. m. al mediodía.

Casa Marca Bolívar funcionará nuevamente de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. y, a las 2:00 p. m., se realizará el lanzamiento del mural de UNIBAC en la calle de atrás de la sede de la Universidad de Cartagena.

Entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m., La Carreta Literaria llevará un taller de lectura al barrio Primero de Mayo. La Feria Artesanal y Gastronómica estará abierta de 3:00 p. m. a 8:00 p. m. en la Albarrada de la Plaza de Santa Bárbara.

A las 4:00 p. m. habrá una nueva presentación de UNIBAC al Parque y, a las 6:00 p. m., la Plaza de la Concepción recibirá la Pasarela Elar y Colección Canto de Palma, de Marca Bolívar.

Finalmente, de 6:30 p. m. a 7:30 p. m., el Claustro San Agustín tendrá el concierto de clausura del Campamento de Jazz, abierto al público. Desde las 7:00 p. m., el Parque del Jazz será nuevamente el escenario de los conciertos con los que cerrará la edición 2026.

Cultura y solidaridad en una misma edición

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, señaló que este año el festival busca ir más allá de la programación cultural.

“Este año queremos que también sea un escenario de solidaridad. Vamos a unirnos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto”, afirmó.

La directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, Vaneza Daguer Tamayo, también destacó que la agenda combinará formación, gastronomía, literatura y emprendimiento con la recolección de ayudas para las comunidades afectadas.

FestiJazz Mompox 2026 lo organizan la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), con respaldo institucional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Así, durante cinco días, Mompox combinará jazz, patrimonio, gastronomía y cultura con una apuesta adicional: convertir la convocatoria del festival en una plataforma de solidaridad.

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