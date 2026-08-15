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El arte se moviliza en Madrid para apoyar a las víctimas del sismo en Colombia

El festival #PorColombia reúne danza, música, poesía y gastronomía para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. La iniciativa tiene lugar en la sede del grupo cultural La Parcería, en la capital de España. Van más de 2.000 euros recolectados.

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EFE y Redacción Cultura
15 de agosto de 2026 - 06:38 p. m.
Edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,4 en Cali (Colombia).
Edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,4 en Cali (Colombia).
Foto: EFE - Ernesto Guzmán
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Un festival artístico de varias horas recauda este sábado fondos en Madrid, España, para ayudar a las víctimas del terremoto de Colombia. La programación incluye actuaciones de danza, música llanera, rueda de tambores, taller de poesía, micrófono abierto y una comida popular con el plato típico de la lechona, informaron fuentes de la organización.

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Las actividades de #PorColombia, como se denominó el festival, se desarrollan este sábado entre las 12:00 del mediodía y las 12:00 de la noche en la sede del grupo cultural La Parcería, en la calle Martín de Vargas, en colaboración con Conciencia Afro. Se trata de un encuentro solidario en el que “el arte se convierte en una forma de acompañar, sostener y tender redes”.

El festival fue convocado con el propósito de recaudar fondos para enviar a Colombia y ayudar a las familias que hoy necesitan solidaridad, según los organizadores. “Porque cada gesto suma. Una palabra, un baile, una estampa, una canción, un aporte… cuando se ponen en común, pueden convertirse en una red que cruza fronteras y sostiene la vida", argumentaron.

Según compartieron en sus redes sociales, van más de 2.000 recolectados.

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes pasado causó al menos 294 muertos y unos 4.000 heridos, además de 115.000 damnificados y cuantiosos daños materiales.

Por EFE

Por Redacción Cultura

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