Una función de cine en Nueva York recaudará fondos para municipios afectados por terremoto

Además de mostrar las realidades de cuatro familias, el documental “El juego de la vida” también cuenta parte de la vida de su director. Foto: Cortesía Séptima Films

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El cine colombiano se sumará a las iniciativas de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. El Colombian Film Festival NY y Cineplex realizarán una función especial con la premiere de El juego de la vida en Nueva York, cuyo recaudo será destinado a municipios del Valle del Cauca afectados por el sismo.

La gala benéfica, denominada Una noche de cine por Colombia, se realizará el miércoles 26 de agosto, a las 7:00 p. m., en el Angelika Film Center, ubicado en 18 W Houston St., Nueva York.

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La entrada tendrá un valor de 50 dólares y, según los organizadores, el 100 % del recaudo se destinará a municipios como El Cairo, El Águila y Zarzal, entre otras poblaciones afectadas. La ayuda –añadieron– se gestiona a través de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca.

La iniciativa hace parte del mensaje “Todos somos Valle”, impulsada por la Gobernación del Valle del Cauca para promover la solidaridad y acompañar a las comunidades afectadas por la emergencia.

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“La tierra se movió y un país entero se mantuvo de pie. Desde Nueva York no levantamos paredes ni abrimos carreteras. Lo que sabemos hacer es llenar una sala, apagar las luces y mandar a casa una certeza: no están solos”, se lee en una publicación de las redes sociales del Colombian Film Festival NY.

Sobre la película

El juego de la vida es un documental dirigido por Andrés Ruiz Zuluaga y producido por Séptima Films, con el apoyo de la Universidad de los Andes.

La cinta, que tiene una duración de 95 minutos, sigue durante 14 años a cinco familias colombianas “que luchan por avanzar en un país donde moverse no siempre significa progresar”, se lee en la sinopsis.

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En una nota sobre la película, su director explicó que la película parte también de una reflexión sobre las desigualdades sociales del país. “No creo que la gente sea pobre porque quiere, ni que el destino esté escrito. Creo que hay desigualdades estructurales y decisiones históricas que merecen ser entendidas y transformadas”, escribió Ruiz Zuluaga.