Festival Cordillera, Macarenazo y “El Principito”: planes en Bogotá para este fin de semana

Fecha: 12 y 13 de septiembre. Lugar: Parque Simón Bolívar. Entrada: desde COP 473.000 aproximadamente + cargo por servicio. Detalles del evento: la programación incluye artistas como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Cultura Profética, Caifanes y Andrés Cepeda. Este año el festival presenta por primera vez Terrazas Cordillera, una nueva localidad que combina una vista preferencial al escenario con acceso directo a la localidad VIP. La propuesta está disponible en dos formatos, para cuatro o seis personas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Fecha: 13 de septiembre.

Lugar: barrio La Macarena.

Entrada: libre.

Detalles del evento: desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. se llevará a cabo la edición número 12 de este festival. La programación incluye un show de flamenco, así como presentaciones de Sr Galeón, Revere DJ, entre otras. Asimismo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte instalará una carpa pensada para que los niños puedan jugar y explorar su creatividad, y habrá una carpa de la Secretaría de Salud.

Publicidad

Acá descansa mi cabecita rota

Fecha: 11 de septiembre.

Lugar: espacio Bel Art, en el Parque Central Bavaria.

Entrada: libre.

Detalles del evento: el artista visual Tito del Moral inaugurará a las 6:30 p. m. una muestra que explora la vulnerabilidad y la memoria. La presentación estará a cargo Francisco Rodríguez Prada, docente y artista audiovisual, y Alejandro López-Conde, arquitecto y comunicador. Estará abierta hasta el 26 de septiembre.

La Revolución Diamantina

Fecha: 12 de septiembre.

Lugar: Auditorio León de Greiff.

Entrada: libre, hasta completar aforo.

Detalles del evento: bajo la dirección de Tatiana Pérez-Hernández, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpreta por primera vez La Revolución Diamantina, de Gabriela Ortiz, ganadora de premios Grammy. El concierto tendrá obras de Galina Ustvólskaya y Carolina Noguera, con Presencias, sonidos & ecos, serie de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. También incluirá una participación especial del colectivo Las Tesis.

Homenaje a Ricardo Gallo Cuarteto

Fecha: 12 y 13 septiembre.

Lugar: Parque el Country.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la agrupación liderada por el pianista y compositor Ricardo Gallo celebrará 20 años de trayectoria y también del álbum “Los cerros testigos”, inspirado en los cerros orientales de Bogotá. El concierto es parte de la programación de Jazz al Parque 2026, organizado por Idartes.

Rueda de gaitas y tambores

Fecha: 11 de septiembre.

Lugar: diagonal 30A # 5-14.

Entrada: libre, con aforo limitado.

Detalles del evento: en Mico Loco Casa Cultural, frente a la Plaza de la Perseverancia, habrá una noche de gaitas y tambores. “Ven a compartir, escuchar, bailar y dejarte llevar por la rueda”, escribieron desde el espacio cultural. Comenzará a las 7:00 p. m. La entrada será por El Jaguar.

Circuito de arte urbano en Suba para recorrer en bicicleta

Fecha: 12 al 19 de septiembre.

Lugar: Museo Abierto de Bogotá.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: los ciudadanos podrán recorrer en bicicleta 16 intervenciones de arte urbano de esa localidad, elaboradas por los ganadores de la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026. Desde Idartes recomiendan llevar hidratación, usar protector solar, estar preparado para la lluvia y llevar casco.

“El Principito”

Fecha: 12 de septiembre.

Lugar: Teatro El Parque.

Entrada: COP 15.000 + servicio.

Detalles del evento: la Compañía Nacional de las Artes conmemora el aniversario 80 de la publicación de “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry, con una obra de teatro que combina música, canto y danza. La obra es a las 3:00 p. m. Es “una puesta en escena llena de poesía, color y movimiento que invita a niñas, niños y adultos a redescubrir el poder de la imaginación, la bondad y la sensibilidad para transformar la manera en que entendemos el mundo”, se describe en la página de Tuboleta, donde se pueden adquirir las entradas.

Feria Eva

Fecha: del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre.

Lugar: Parque de la 93.

Entrada: libre.

Detalles del evento: más de 520 emprendimientos y 100 propuestas gastronómicas llegarán a esta edición de la feria, llamada Eva Love edition 2026. También participarán más de 30 artistas locales. Además habrá espacio para materclasses y experiencias gratuitas, con invitados como Jorge Rausch, Mábel Moreno, Sebastián Martínez, Malejo Cangrejo y Dani Llach.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

