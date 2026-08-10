El Festival de Cine por los DD. HH. llegará a 11 ciudades del país y presentará 76 películas

La entrada a la programación del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos será gratuita, salvo en las cinematecas de Bogotá, Barranquilla y en el Museo La Tertulia de Cali. Foto: Archivo particular

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El Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos – Colombia (FICDEH) celebrará su decimotercera edición del 12 al 19 de agosto en once ciudades del país, además de realizar actividades en más de 30 municipios. La muestra tendrá funciones en Bogotá, Armenia, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira, Quibdó, Tunja e Ibagué.

Bajo su lema “¡Sí hay poder humano!”, esta edición vuelve a reivindicar el cine como una herramienta de transformación social. Para Diana Arias, directora del FICDEH, el encuentro es “un acto de fe en el poder transformador de las personas, donde cada voz, cada historia, cada lucha suman a un cambio colectivo”.

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La selección oficial reúne 76 películas provenientes de 32 países, de las cuales 41 están dirigidas por mujeres. Según Arias, esta edición “celebra la diversidad de voces detrás de la cámara” y las distintas formas de narrar y cuestionar la realidad.

La migración, la memoria histórica, la defensa territorial y ambiental, las resistencias de pueblos étnicos y las experiencias de la población LGBTIQ+ son algunas de las temáticas que abordará la selección de las películas.. “Así, ofrece al público perspectivas profundas y necesarias sobre los desafíos de este siglo acompañadas de conversaciones con directoras y directores de algunas de las películas”, se lee en el comunicado-

Uno de los ejes centrales de esta edición será una retrospectiva de doce películas sobre la primera década del Acuerdo de Paz firmado en 2016, que permitió el desarme de 13.609 integrantes de las FARC. “Diez años después, el poder del cine nos permite revisitar estas historias que continúan transformando la realidad de la paz en Colombia”, señaló el festival.

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Espacios de industria y académicos

El componente de industria del festival está conformado por Clúster MIA – Mujeres en la Industria Audiovisual, que se realiza en del FICDEH y que en sus tres ediciones anteriores ha entregado más de COP 2.000 millones de pesos en apoyos para 35 proyectos. También está ImpulsoLab, un laboratorio que apoya el desarrollo de largometrajes de ficción de cineastas colombianos enfocados en derechos humanos y temáticas sociales.

En la agenda académica, “Charlas que Unen” reunirá a cerca de 80 invitados para conversar sobre temas como el liderazgo ambiental de mujeres en La Calera, el trabajo periodístico de Colombia+20 de El Espectador, las violencias digitales contra las mujeres, las experiencias de las infancias trans, entre otros.

“A través de diversas miradas, Charlas que Unen fomenta el diálogo, conecta el cine con la realidad y amplifica las voces de quienes promueven cambios sociales significativos”, escribieron desde el FICDEH.

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Una apuesta por la descentralización

La inauguración oficial del festival será el 12 de agosto en el Teatro Colón de Bogotá. En la capital, la programación llegará a las 20 localidades e incorporará actividades como la creación de murales y lecturas dramatizadas de guiones.

“Este año continuamos apostando a la descentralización, llevando el cine y los derechos humanos a las 20 localidades. Accederemos a diversos espacios: Casas de Juventud, bibliotecas, casas de cultura y casas de lectura. Asimismo, fortalecemos alianzas con universidades, colegios y espacios de formación”, explicó Arias.

Barranquilla, por su parte, programará actividades en más de diez escenarios simultáneos, mientras que Cartagena extenderá la muestra hacia el sur de la ciudad mediante espacios alternativos fuera del Centro Histórico.

Ibagué, que participa por primera vez, tendrá funciones en la Universidad de Ibagué y el Centro Cultural Panóptico; Pereira abrirá su programación en el Teatro de la Cámara de Comercio y ofrecerá talleres audiovisuales para niños, niñas y jóvenes; y Armenia debutará con funciones de Cine Bajo las Estrellas en alianza con Corpocultura y el SENA.

La entrada a la programación será gratuita, salvo en las cinematecas de Bogotá y Barranquilla y en el Museo La Tertulia de Cali.