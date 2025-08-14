Festival de Filosofía Comfama 2025: fechas e invitados

"Ocio y placer: ¿De eso tan bueno sí dan tanto", segunda edición del Festival de Filosofía Comfama Foto: Prensa Comfama

La segunda edición del Festival de Filosofía Comfama se llevará a cabo en Envigado entre el 21 y el 23 de agosto de 2025. Bajo el título “Ocio y placer: ¿de eso tan bueno sí dan tanto?”, el encuentro propone un diálogo abierto sobre el valor, los límites y las transformaciones de estas experiencias en la vida actual.

Las actividades se desarrollarán en dos sedes: el Parque Cultural y Ambiental Otraparte y la Biblioteca Débora Arango. La programación reúne a más de 20 participantes entre filósofos, escritoras, artistas, periodistas, podcasters y divulgadores. Durante tres días, el público podrá asistir a conferencias, debates, talleres, puestas en escena, exposiciones y podcasts grabados en vivo.

Entre los invitados internacionales se cuentan la filósofa y escritora ecuatoriana Magdalena Reyes Puig, encargada de la conferencia inaugural; el escritor brasileño Julián Fuks, ganador del Premio José Saramago; y la investigadora española Josefa Ros Velasco, quien abordará el aburrimiento como detonante de la creatividad. También participarán el filósofo y humorista argentino Eial Moldavsky, creador del podcast Filosofía en un minuto, y los españoles Juanra Sanz y Bernardo Pajares, del proyecto Arte Compacto.

La agenda incluye formatos como los Banquetes de la palabra, que recrearán diálogos al estilo platónico, y los Contrapunteos filosóficos, en los que se confrontarán ideas opuestas sobre temas como si el ocio es un derecho o un lujo, o si el placer debería tener límites. Habrá una feria editorial especializada y actividades artísticas, entre ellas la exposición Amores de Arrabal en la terraza de la Biblioteca de Otraparte, dedicada a los espacios donde la vida se celebra.

El componente audiovisual contempla la proyección de Perfect Days, película de Wim Wenders galardonada en Cannes 2024.

El festival también llegará a colegios y universidades con el Itinerario filosófico, dirigido a estudiantes de secundaria, y talleres interactivos que combinan juego y reflexión. Según Paola Mejía Guerra, responsable de Cultura en Comfama, la idea es que el evento sea un espacio para públicos diversos, con más preguntas que respuestas y con la conversación como forma de disfrute.

En el cierre, la cantautora colombiana Nidia Góngora presentará en el Patio Teatro del Claustro Comfama su primer álbum como solista, en un concierto para unas 500 personas.

Este encuentro hace parte de la ruta de festivales culturales de Comfama, que incluye el Hay Festival Jericó, el Festival de Animación, Vibra Urabá y los Festivales de Teatro Comfama San Ignacio y Artes de la Calle. En esta ocasión, Envigado se convertirá por tres días en un laboratorio para pensar cómo el ocio y el placer se han entendido, debatido y hasta censurado a lo largo de la historia.