MUBI se pronuncia sobre Gaza y niega que sus ganancias financien tecnología militar

El fundador y CEO de MUBI, Efe Cakarel, emitió una carta abierta a la comunidad cinematográfica tras semanas de cuestionamientos por la participación de Sequoia Capital como inversionista minoritario en la compañía. La firma de capital privado ha sido vinculada con Kela, una startup israelí de tecnología de defensa fundada en 2024 por exmiembros de inteligencia, lo que motivó críticas de cineastas y organizaciones.

Entre los firmantes de una carta anterior que pedía a MUBI reconsiderar su relación con Sequoia se encontraban los directores Radu Jude y Joshua Oppenheimer. Las preocupaciones se intensificaron después de que los medios de comunicación revelaran que Kela desarrolla un sistema de operaciones en el campo de batalla con integración de inteligencia artificial y tecnología comercial.

En la carta, Cakarel negó cualquier conexión entre las ganancias de MUBI y el financiamiento de ese “tipo de proyectos”, y explicó que los beneficios se destinan exclusivamente a los socios limitados de Sequoia —universidades, fundaciones y fondos de pensiones— sin canalizarse a otras empresas de su portafolio. El directivo indicó que Sequoia es un inversionista minoritario y que él sigue siendo el mayor accionista, con control total sobre las decisiones de programación, editoriales y financieras.

En cuanto al conflicto en Gaza, expresó que Mubi “condena todo acto que dañe a civiles” y reconoció la situación de “sufrimiento, desplazamiento y hambre” que vive la población palestina.

Carta completa de Efe Cakarel (traducción al español)

A nuestra comunidad:

Quiero agradecer a todos quienes se han tomado el tiempo de comunicarse durante las últimas semanas. Sus palabras, preguntas y preocupaciones han sido escuchadas y tomadas en serio.

He pasado estos días en profunda reflexión, conversando con nuestro equipo, cineastas, productores y socios en todo el mundo. Hemos buscado actuar de forma reflexiva y decidida, manteniendo los valores que siempre nos han guiado.

Lo que ocurre en Gaza es trágico y devastador. La pérdida de vidas civiles, incluidos miles de niños, la destrucción de hogares, hospitales e instituciones culturales, y el ataque deliberado contra la capacidad de toda una población para sobrevivir y prosperar, es inaceptable. Condenamos todos los actos que dañan a personas inocentes y reafirmamos el derecho de todas las personas a vivir en paz y seguridad. El sufrimiento, desplazamiento y hambre del pueblo palestino es una catástrofe humanitaria que debe terminar. Nos oponemos firmemente a la guerra y a la tiranía en todas sus formas, y apoyamos la dignidad y libertad de todas las personas.

También quiero aclarar nuestra relación con Sequoia Capital y Shaun Maguire. Tras la inversión de Sequoia, algunas personas han sugerido que somos cómplices de lo que sucede en Gaza. Estas acusaciones son contrarias a nuestros valores como individuos y como empresa. Las ganancias que MUBI genera no financian a otras empresas de la cartera de Sequoia. Nuestros retornos se dirigen a los socios limitados de Sequoia —instituciones como universidades, fundaciones y fondos de pensiones— y no a otras empresas respaldadas por Sequoia como Kela. Cualquier afirmación de que nuestro trabajo está relacionado con el financiamiento de la guerra es falsa.

Shaun Maguire, socio de Sequoia en el centro de esta controversia, no es socio de ninguno de los fondos que invirtieron en MUBI. No tiene participación operativa, estratégica ni de ninguna otra índole en nuestra compañía. No está en nuestro consejo, no tiene relación con nuestro equipo y no intervino en nuestra asociación con Sequoia. No respaldamos ni apoyamos sus opiniones, y hemos expresado directamente nuestras preocupaciones a Sequoia.

Como inversionista minoritario, Sequoia tiene una participación mínima en MUBI. Como fundador y CEO, sigo siendo el mayor accionista y mantengo control total sobre todas las decisiones comerciales y curatoriales. Sequoia no tiene supervisión ni autoridad sobre nuestra programación, decisiones editoriales o financieras.

Dicho esto, reconocemos que la forma en que financiamos nuestro trabajo es importante y compartimos las medidas que implementaremos para garantizar transparencia en el futuro. Estamos formalizando una Política de Financiamiento e Inversión Ética, que fijará criterios claros para futuros socios, establecerá salvaguardas para separar los intereses de los inversionistas de las decisiones editoriales y de encargo, y definirá un proceso para revisar y responder a cualquier inquietud. La política se publicará el 15 de agosto de 2025 para consulta pública, invitando comentarios de cineastas, artistas, audiencias, festivales, organizaciones civiles y todas las personas interesadas en la misión de MUBI. Revisaremos todas las observaciones y publicaremos la versión final el 15 de octubre de 2025.

Estamos creando también un Consejo Asesor Independiente de Artistas, que se establecerá antes del 15 de septiembre de 2025. Incluirá cineastas, artistas y voces culturales de diferentes regiones, junto a un experto en debida diligencia de derechos humanos. Este consejo asesorará sobre la Política de Financiamiento e Inversión Ética, validará su versión final y, de forma continua, brindará orientación independiente sobre temas relacionados con los valores y responsabilidades de MUBI.

De forma paralela, ampliaremos nuestro apoyo a creadores en riesgo a través de un Fondo para Artistas en Riesgo. En los próximos tres años, financiaremos encargos, residencias y proyectos de restauración, administrados de forma independiente por un panel externo, con énfasis en cineastas que trabajen en contextos de conflicto, desplazamiento o censura, incluyendo realizadores palestinos. Los detalles se darán a conocer antes del 30 de octubre de 2025.

Sabemos que algunas personas en nuestra comunidad querrán que vayamos más lejos y otras pensarán que hemos ido demasiado lejos. Nuestra responsabilidad es proteger un espacio donde cineastas y audiencias puedan encontrarse. Esto significa ser transparentes sobre nuestro financiamiento, claros sobre cómo protegemos la independencia artística y humildes sobre lo que aún necesitamos aprender.

De cara al futuro, seguimos comprometidos con la misión que nos ha guiado durante los últimos 18 años: elevar el gran cine y hacerlo accesible a audiencias en todo el mundo. Continuaremos defendiendo voces diversas y valientes, fieles a los valores que nos definen, y asegurando que el cine excepcional llegue al público más amplio posible.

Atentamente,

Efe Cakarel

Fundador y CEO MUBI

El caso de MUBI cobró un poco más de relevancia en julio, cuando un grupo de cineastas vinculó a Sequoia Capital con empresas del sector defensa y cuestionó su inversión en la distribuidora y servicio de streaming por sus posturas frente a lo ocurrido en Palestina.

En el mismo comunicado, Cakarel anunció que la consulta pública sobre la política ética se abrirá el 15 de agosto de 2025, mientras que el Consejo Asesor Independiente estará conformado en septiembre. El Fondo para Artistas en Riesgo comenzará a operar antes de finalizar octubre.