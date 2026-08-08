Festival de Música Sacra de Bogotá 2026: sedes, artistas y programación por los 15 años

A la izquierda, la imagen que anunció el Festival de Música Sacra de 2026, que esta vez cuenta con la obra de Miler Lagos. A la derecha, Mariana Pietrowska, directora del festival. Foto: Archivo particular

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Bogotá se prepara para la decimoquinta edición del Festival Internacional de Música Sacra, que este año conmemora su aniversario bajo el lema “La Concordia”. El encuentro se realizará entre el 4 de septiembre y el 4 de octubre y reunirá a más de mil artistas de 16 países en 25 escenarios de la ciudad.

Entre las sedes confirmadas están la Catedral Primada de Colombia, el Teatro Colón, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Sala de Conciertos Luis Ángel Arango, la Iglesia de San Ignacio, la Capilla de los Santos Apóstoles del Gimnasio Moderno y el Auditorio de Compensar Calle 94.

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“Los conciertos con boletería reunirán a algunos de los artistas y agrupaciones más destacados de esta edición, en escenarios emblemáticos de la ciudad, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar producciones de alto nivel con invitados internacionales y nacionales que interpretarán repertorios que abarcan desde la música antigua y barroca hasta creaciones contemporáneas y músicas espirituales de diversas culturas”, se lee en el comunicado oficial del festival.

La programaciòn incluye a agrupaciones como The Tallis Scholars, de Reino Unido; el Ensemble Organum, de Francia; la Orquesta Sinfónica de Galicia, de España; el Dúo Belli & Schmeding, de Alemania; el Ensamble Sedda, de Mongolia e Irán; y el Coro de Cámara de Karlovy Vary, de República Checa.

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A ellos se suman agrupaciones colombianas y de la región, entre las que están el Coro Nacional del Perú, el Coro Nacional de Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Compañía Cuerpo de Indicas–El Colegio del Cuerpo, el Bogotá Piano Trío y el Ensamble Barroco de Bogotá.

Más allá de los conciertos pagos, el Festival también tendrá una agenda de acceso gratuito, actividades académicas, encuentros con artistas y recorridos turísticos.

También abrirá la exposición Rituales del Espíritu, “que reúne la colección de las obras de arte del Festival, encuentros con artistas y experiencias culturales que fortalecerán el acceso a la música y el intercambio artístico en diferentes localidades de Bogotá”, se lee en el comunicado.

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El evento tendrá además presencia regional, con actividades previstas en Manizales, El Carmen de Viboral, Quibdó, Arauca, Chiquinquirá y Mompox, aunque la organización señaló que la programación llegará a siete ciudades del país sin precisar la séptima.

La boletería de los conciertos pagos ya está disponibles en TuBoleta.