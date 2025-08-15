Festival de Títeres en Bogotá: funciones, talleres y conversatorios

El festival busca reflexionar sobre el papel del arte en la vida cotidiana. Foto: Argenis Leal Prensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Primer Festival del Encuentro entre el Títere y el Objeto, organizado por Títeres Agarrapata y Espacio La Barca, continúa en Bogotá con funciones, talleres y conversatorios hasta el 24 de agosto.

La programación, que reúne a quince compañías de la ciudad, permitirá conocer técnicas como el títere de guante, bocones, sombras, objetos animados, papel y teatro físico, además de propuestas que mezclan clown, música y artes plásticas.

El evento promueve el encuentro entre creadores, públicos y comunidades; además, quiere fortalecer la circulación de obras, poner como tema de conversación los diversos lenguajes que conforman el teatro de títeres y, a su vez, fomentar el intercambio de saberes entre agrupaciones con trayectorias un poco más amplias y consolidadas y colectivos emergentes.

Eventos y actividades del festival

En la franja para público adulto, este viernes 15 de agosto se presenta El Fantoche, del Teatro Comunidad. La obra, con el personaje de Manuelucho: una farsa que combina humor y tradición popular.

El viernes 22, La Pepa del Mamoncillo lleva a escena Me lleva el diablo, un montaje que aborda el chisme a través de títeres y música carranguera.

El sábado 23, Títeres Agarrapata propone Historia de Guiñol, un recorrido escénico por la historia y evolución del títere de guante.

En la franja familiar, este sábado 16 de agosto la compañía Titiritienda presenta Deseo un circo, la historia de un niño y su abuela que, entre títeres bocones y humor, dan forma a un sueño compartido.

El domingo 17, La Libélula Dorada ofrecerá dos obras: La rebelión de los títeres y Los héroes que vencieron todo menos el miedo, con reflexiones sobre la libertad y la valentía.

El domingo 24 de agosto, Títeres Paciencia de Guayaba cierra el festival con El circo de la ilusión.

La franja académica continúa con tres talleres: Teatro de Objetos, con Edgar Cárdenas; Títeres de Papel, a cargo de Lucho Tangarife; y Cuerpo y Objeto, con Io Nayi Jaramillo. También se realizan conversatorios liderados por Títeres Agarrapata, sobre temas como la relación con el público, el proceso creativo en el teatro de títeres y la diversidad de lenguajes que abarca este arte.

El festival tiene como sede principal el Espacio La Barca, un lugar que, desde su apertura, ha funcionado como sala de exhibición, laboratorio creativo y centro de formación para titiriteros. Esta edición propone, además, un marco de formación que busca ampliar la comprensión sobre la manipulación de objetos y materiales en escena.

Para conocer más información y detalles sobre boletería, ingrese a: https://tickets.teatrodelamemoria.com/

Lo que ya se vivió

El festival comenzó el 7 de agosto con Títeres a La Barca, una varieté que reunió a seis agrupaciones: Tropayasos, Títeres Agarrapata, Carlos Velásquez, Corporación CRÍA Espiritrompa, La Pepa del Mamoncillo y Titiritienda. El 8 de agosto se presentó ¿Quién ronca en el cañaveral?, de Títeres Castillo del Gato; el 9, Ratós, el tejido del tiempo, de El Baúl de la Fantasía; y el 10, Chirinventos, cantos y cuentos, de Teatro Comunidad.