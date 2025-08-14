Temporada de Cine Colombiano 2025: programación, ciudades y funciones gratuitas

La Temporada de Cine Colombiano llega a la región Andina y a más de 15 departamentos Foto: Temporada de Cine Colombiano 2025

La Temporada de Cine Colombiano 2025 celebrará su séptima edición entre julio y diciembre, con una agenda que ofrece funciones presenciales, exhibiciones digitales y actividades formativas. La iniciativa, organizada por Proimágenes Colombia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) y financiamiento del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

Su propósito es ampliar el acceso al cine nacional, fortalecer la circulación de producciones colombianas y propiciar el encuentro entre realizadores y públicos en distintos territorios.

Así, en la línea de Funciones Regionales, la programación llevará proyecciones gratuitas a cuatro municipios de la región Andina, con funciones escolares y abiertas al público, además de talleres de mediación cultural:

Funza, Cundinamarca – 15 y 16 de agosto Pasos de héroe (largometraje) Se alquilan lavadoras (cortometraje) Lugar: Teatro Complejo Cultural Bacatá Hora: 5:00 p. m.

Samacá, Boyacá – 12 y 13 de septiembre Tundama (largometraje) Los retratos (cortometraje) Lugar: Teatro CAMSICA Hora: 6:00 p. m.

Armero, Tolima – 17 y 18 de octubre Pasos de héroe (largometraje) La gran hazaña (cortometraje) Lugar: Teatro Municipal Hora: 6:00 p. m.

Pitalito, Huila – 14 y 15 de noviembre Estimados Señores (largometraje) Akababuru, expresión de asombro (cortometraje) Lugar: Teatro Teófilo Carvajal Polanía Hora: 6:00 p. m.



Además, Retina Latina proyectará gratuitamente cuatro películas colombianas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre, accesibles para espectadores en Colombia y América Latina en www.retinalatina.org

Esta temporada también tendrá Funciones Especiales en más de 15 departamentos, con películas estrenadas en 2024 y programas de cortometrajes que se presentarán en ciudades y municipios como Yopal, Quibdó, Tumaco, Neiva, Pasto, Bucaramanga, Providencia y Villavicencio, entre otros. Se exhibirán títulos como Ana Rosa, El Titán, Igualada, La Patasola, La Piel en Primavera, Mi Bestia, además de cortometrajes producidos por BOA y Atmósferas SAS.

Las Funciones Asociadas sumarán el trabajo de 10 organizaciones culturales en departamentos como Santander, Putumayo, Antioquia, Bolívar, Sucre, Arauca, Casanare, Quindío, Cundinamarca y Caldas, con actividades de proyección y mediación cultural.

La programación completa puede ser consultada en https://www.proimagenescolombia.com/temporadacinecolombiano

Según Diana Díaz Soto, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos de MinCulturas, esta edición “abrirá un nuevo camino para las producciones nacionales y fortalecerá a agentes y gestores territoriales que trabajan por la exhibición de nuestras historias a través de la pantalla grande”. Por su parte, Andrea Afanador, directora de Fomento Nacional de Proimágenes, aseguró que el alcance será nacional, involucrando a distribuidoras, productoras y salas interesadas en promover cine colombiano representativo de diversas regiones.