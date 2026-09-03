FICCI 66 abre convocatoria: conozca las fechas, categorías y cómo participar

En la inauguración Festival Internacional de Cine de Cartagena 2024 se proyectó la película 'La piel en primavera'. Foto: El Espectador

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El FICCI 66 abrió la convocatoria para la próxima edición del festival que se realizará del 6 al 11 de abril. La convocatoria dirigida a cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y el mundo estará abierta hasta el 29 de noviembre a través de la plataforma Festhome.

El festival contará con 10 secciones oficiales y Work in Progress (WIP), además de espacios para el cine colombiano, iberoamericano e internacional y obras de distintos formatos, géneros, técnicas y modos de producción.

“Abrir esta convocatoria significa comenzar a sentir y proyectar la fuerza del FICCI 66. Queremos descubrir las películas y las miradas que están surgiendo en Colombia, Iberoamérica y distintos lugares del mundo, pero también seguir abriendo oportunidades para cinematografías, territorios y comunidades que necesitan espacios para encontrarse con sus públicos y contar sus historias. Durante más de seis décadas, el FICCI ha sido una ventana para el cine y queremos que esta nueva edición continúe ampliando esa conversación desde Cartagena”, aseguró Margarita Díaz, directora general del FICCI.

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Las categorías oficiales se dividirán en: Competencia Colombia, Competencia Iberoamérica y Competencia Cine en los Barrios; Internacional, (S)paces of Time, Cortometrajes Universitarios, De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros y Cines Indígenas. Por su parte, Work in Progress estará destinado a proyectos colombianos e iberoamericanos que se encuentren en una etapa avanzada de edición.

“En su nueva convocatoria, el FICCI busca películas que expresen la diversidad del cine contemporáneo y se atrevan a explorar nuevas posibilidades narrativas, estéticas y materiales. Podrán participar largometrajes y cortometrajes de ficción, documental, ensayo, animación y propuestas experimentales, con libertad en cuanto a temática, contenido, punto de vista, técnica, duración y forma”, se lee en un comunicado del festival.

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Cada postulación será vista y evaluada por un comité curatorial integrado por profesionales y cineastas nacionales e internacionales, bajo la supervisión de la Dirección Artística. En 2027, el festival entregara hasta USD 100.000 distribuidos entre las diferentes secciones.

“Una convocatoria abierta es el punto de partida de una programación que todavía desconocemos. Durante los próximos meses vamos a encontrarnos con películas que probablemente nos obliguen a revisar nuestras propias certezas sobre el cine y sobre el mundo que habitamos. Ese descubrimiento es esencial para el FICCI: construir una programación que no parta de respuestas predeterminadas, sino de lo que las propias películas sean capaces de proponernos”, afirmó Ansgar Vogt, director artístico del FICCI.

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