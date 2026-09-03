Gissella Rueda, abogada y excolaboradora de Cabal, llega al Ministerio de las Culturas

Paola Holguín y Gissella Rueda durante el nombramiento como secretaria general del Ministerio de las Culturas. Foto: Foto @gissellaruedaf

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La abogada corporativa Gissella Rueda Flórez fue nombrada secretaria general del Ministerio de las Culturas. El pasado 2 de septiembre asumió el cargo en la cartera liderada por Paola Holguín.

“Hoy ratifico una de las vocaciones más profundas de mi vida: servir a Colombia desde lo público. No son convicciones de ocasión; son principios que han acompañado mi historia”, escribió Rueda en una publicación en Instagram. “Asumo con inmenso orgullo este nuevo reto desde la Secretaría General del Ministerio de Cultura, en el Gobierno de la Patria Milagro, con la responsabilidad de trabajar por un país en el que la cultura nos pertenezca a todos, llegue a cada territorio y sea también una herramienta de oportunidades, identidad y libertad”.

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Rueda cuenta con experiencia en el sector público y en gestión administrativa, jurídica e institucional. Se graduó de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con una especialización en Derecho Administrativo de la misma institución.

Trabajó en diferentes empresas privadas y ha sido cercana a la exsenadora María Fernanda Cabal e hizo parte de su Unidad de Trabajo Legislativo.

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Su labor en la cartera cultural incluirá la coordinación de procesos administrativos, financieros y de gestión interna del ministerio, además de apoyar la ejecución de programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la cultura, las artes y el patrimonio cultural colombiano.

El nombramiento de Rueda fue uno de los punto álgidos de una reciente confrontación en redes sociales entre Cabal y el también exsenador Miguel Polo Polo.

Rueda es hija del exconcejal de Santa Marta Guillermo Rueda Vesga, quien en 2013 fue condenado a siete años de prisión por los cargos de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promoción y financiación de grupos ilegales.

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