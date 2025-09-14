Fiesta del Libro de Medellín: prográmese con los eventos de hoy 14 de septiembre

Este año, se realizarán actividades en el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y Carabobo norte. Foto: Alcaldía de Medellín

La decimonovena edición de la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín se realizará entre el 12 y el 21 de septiembre. El evento contará con una programación de más de 3.000 actividades durante los nueve días. Adicionalmente, esta edición celebrará los 350 años de la capital antioqueña y contará con el estado de Jalisco como invitado de honor.

Cerca de 270 invitados de 11 países asistirán al evento, que tendrá como temática “el mañana”, y se realizará en diferentes puntos de la ciudad como el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos, la Casa de la Música, el Paseo Peatonal Carabobo, el Planetario Distrital y la Universidad de Antioquia.

A continuación, presentamos algunos de los eventos de la Fiesta del Libro de este domingo 14 de septiembre

Jalisco, invitado de honor

Lugar: Auditorio Jalisco. Patio de las Azaleas

10:00 a. m. Taller. Ideas gráficas al estilo Casa del Autor en Zapopan

Estrategias e ideas de creación de la CAZ. Acompañan Carolina Ibáñez (Mx) (ilustradora) y Santiago Santana (Mx) (ilustrador).

12:00 m. Cine. La casa azul

Dir. Claudio Callao. 90 min, México - Jalisco, 2024. Convoca: Secretaría de Cultura de Jalisco y Universidad de Guadalajara.

2:00 p. m. El legado de María Concepción Michel en la música tradicional mexicana

Presenta: Perla Odina Padilla (Mx) (Sistema Jalisciense de Radio y Televisión).

3:00 p. m. Mirar a los otros

La ficción y la realidad que no salen de Comala. Hiram Ruvalcaba (Mx) (escritor) conversa con Diego Agudelo (escritor).

4:00 p. m. Artes audiovisuales al estilo jalisciense

Presenta Juan Antonio Ruiz Domínguez (Mx) (jefe de la Coordinación de Artes Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de Jalisco).

5:00 p. m. Cartografía de las nuevas autoras y autores jaliscienses

Presentación de David Izazaga (Mx) (editor y jefe de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco).

Charlas de la tarde

3:00 p. m. – Teatro Explora

Lenguas de tierra y ceniza

Cartografiar en el cuerpo los sentimientos del desarraigo. Andrea Cote (poeta) conversa con Jorge Uribe (profesor). Convoca: Universidad Eafit.

5:00 p. m. – Auditorio Explora

El porvenir escrito en voz en baja

Las poéticas de lo leve y lo hondo y sus reverberaciones en el mañana. Fabio Morábito (Mx) (poeta y narrador) conversa con Lucía Estrada (poeta).

5:00 p. m. – Teatro Explora

Crónicas y ficciones para imaginar lo que viene

Futuros que se cuentan desde la literatura y el periodismo. Juan Cárdenas (escritor) y Catalina Oquendo (escritora y periodista) conversan con Santiago Rodas (escritor y editor).

7:00 p. m. – Auditorio Explora

Narrar desde el filo

Barrio y periferia puestos en la escritura. Dahlia de la Cerda (Mx) (escritora) conversa con Yenny León (poeta).

7:00 p. m. – Teatro Explora

Todo empieza con una historia

Cuando escribir es volver a darle forma al mundo. Edmundo Paz Soldán (Bo) (escritor) conversa con Diego Agudelo (escritor).

7:00 p. m. – Auditorio EPM

Territorios femeninos: narradoras pioneras, herencias en disputa

Sobre la vigencia literaria y política de Soledad Acosta de Samper y Helena Araújo. Conversan Luz Mary Giraldo (poeta) y Paloma Pérez Sastre (escritora).

La ciencia como narración

6:00 p. m. – Teatro Explora

Biotecnologías colaborativas

La integración de la biodiversidad en la vida urbana: sistemas donde plantas y bacterias limpian aguas residuales y generan energía. Presenta Gilberto Esparza (Mx) (artista e investigador).

Salón de Nuevas Lecturas

Lugar: Auditorio Salón de Nuevas Lecturas

10:00 a. m. Taller. Fragmentos alados: bestiarios colaborativos para leer lo invisible

Convoca: Maestría en Artes Digitales, ITM.

2:00 p. m. Taller. Diseño de mundos y experiencias para aprender

Narrativas fragmentadas y aprendizaje transmedia. Convoca: Escuela de Artes y Humanidades, EAFIT.

4:00 p. m. Sísifo relatos: una experiencia de literatura digital

Exposición de una obra de literatura digital compuesta por doce historias. Presenta Natalia Arroyave Mesa. Convoca: Maestría en Artes Digitales, ITM.

6:00 p. m. Premiación de la 6.a Edición del Concurso de Microrrelatos #MicroCiFiMedellín

Conversan Constanza Botero, Daniel Castro Cano y Felipe López con Luisa González.

Relámpagos de lo imposible – Lecturas poéticas

8:00 p. m. – Auditorio EPM

Lectura de poemas. Fabio Morábito (Mx) e Inés Posada.

Encuentro de Saberes

Lugar: Auditorio EPM

6:00 p. m. Tertulia del fogón: cocinar para recordar y recordar para cuidar

Cocinas campesinas como epicentros de saberes. Conversan Verónica Gómez y Grisel García con Laura Restrepo. Convoca: Escuelas Campesinas de Cocina.

El arte de vivir bien juntos

3:00 p. m. Auditorio Explora

Radio Ambulante, Club de escucha Episodio: “Adiós al mar”. Acompañan Luis Fernando Vargas (productor sénior) y Natalia Ramírez (directora de comunicación estratégica y futuros). Convocan: Secretaría de Cultura Ciudadana y Sura.

Cuentódromo

Lugar: Zona del lago

3:00 p. m. La tempestad

Una conversación donde la narración oral y las lecturas nos envuelven en una colección de relatos cortos y poemas en cualquier lugar. Narra: Luis Suescún.

4:00 p. m. Travesía al corazón del Principito

Tres historias originales inspiradas en El Principito, reflexiones sobre la amistad, el amor, la autenticidad y el valor de lo invisible. Narra: Claudia Andrea Torres.

5:00 p. m. Cartografía sonora: caminos para perderse

Lectura musicalizada a partir de la obra Se dice río de Carla Giraldo, interpretada por Estefany Pintoresca y Alejo Silva. Convocan: Metro de Medellín y Fundación Taller de letras.

6:00 p. m. Ecos de ciudad montuna

Combinación de momentos sonoros y ciencias ambientales alrededor de la biodiversidad cohabitante que sustenta la vida y la cotidianidad humana. Narra: Salomé Colorado Hernández (Candonga).

7:00 p. m. Escala de Richter

Historias de Medellín que transitan entre sueños y realidades, sobre familia, juventudes, vejez, amor, duelos y el ayer, presente y futuro de la ciudad. Narra: Alejandro Flores (Alejo Chu).

Para más información o para tener acceso a la programación completa en pdf, puede visitar la página oficial del evento: www.fiestadellibroylacultura.com