Filarmónica de Bogotá abre su temporada 2026 con concierto gratuito

La Filarmónica de Bogotá fue fundada en 1967. Foto: Filarmónica de Bogotá

El teatro León de Greiff de la Universidad Nacional se convertirá en el escenario donde la Filarmónica de Bogotá (OFB) inaugurará su temporada 2026. Este 31 de enero, la orquesta interpretará la ‘Sinfonía No. 1 en Re Mayor’, comúnmente conocida como ‘Titán’, de Gustav Mahler.

Esta presentación llamada “Festivo con seriedad”, estará a cargo del director titular Joachim Gustafsson. La hora de inicio del concierto será a las 4:00 p. m. y el evento tendrá entrada libre para los asistentes, hasta completar aforo.

Gustafsson es un músico escandinavo destacado, que ha hecho parte de numerosas orquestas sinfónicas como la de Gotemburgo y Malmö, la Royal Stockholm Philharmonic, la Filarmónica de Copenhague, la Orquesta de Cámara Nórdica y la Orquesta de Vientos de Gotemburgo. Su historia con la OFB se remonta a presentaciones constantes desde 2012 hasta que en 2021 fue nombrado como director titular de la orquesta capitalina.

‘Titán’, pieza clave del concierto inaugural, se estrenó en Budapest en 1889. Esta sinfonía de cinco movimientos recibió en primera instancia el título de “Poema Sinfónico” y no obtuvo buenas críticas en su debut. Ante esto, Mahler decidió renombrar la partitura como “Titán, un poema sinfónico en forma de sinfonía”.

Junto a otros cambios, el autor decidió también eliminar uno de los movimientos, convirtiéndose en una obra de cuatro. Gracias a estas modificaciones, la partitura de Mahler recibió buena retroalimentación y terminó posicionándose como una composición reconocida dentro de la historia de la música clásica.

La programación de la Filarmónica este 2026 contará con 45 semanas de música: 23 semanas durante el primer semestre y 22 en el segundo. Además, la agenda de la orquesta capitalina se enriquecerá con interpretaciones de Beethoven, Mozart, Bach, Wagner, Chaikovski, Strauss, entre otros representantes de la música clásica.

También tendrán la participación de más de veinte directores extranjeros provenientes de cuatro continentes, así como de reconocidos directores colombianos, entre ellos Juan Pablo Valencia y Rubián Zuluaga.

La Filarmónica de Bogotá fue fundada en 1967 y, a partir de distintos hitos, ha creado un legado en la música sinfónica del país. Entre ellos se encuentran los dos premios Grammy Latinos que ha recibido por Mejor Álbum Instrumental (2008) y por la ingeniería de sonido en el álbum “50 Años Tocando Para Ti” de Rafa Sardina (2018).