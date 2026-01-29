Arranca el Hay Festival Cartagena 2026: conozca la programación

Esta será la XXI edición del Hay Festival Cartagena. Foto: EFE y Andrés Torres

El Hay Festival Cartagena da inicio a su edición XXI, que tendrá lugar desde este 29 de enero hasta el 1 de febrero. Este encuentro contará con la participación de reconocidos escritores, políticos y personajes de todo el mundo, que contribuirán a este espacio de intercambio de ideas y actividades culturales.

El festival llegó primero a Jericó, con eventos que se desarrollaron entre el 23 y el 25 de enero, y también tuvo actividades en Medellín, del 27 al 28 de enero. Después de la culminación de la programación cartagenera, el Hay Festival finalizará su recorrido en Barranquilla, entre el 2 y el 5 de febrero.

La edición de este año ha estado marcada por la controversia, después de que los escritores colombianos, Laura Restrepo y Giussepe Caputo, así como la autora dominicana, Mikaelah Drullard, decidieran cancelar su participación por la presencia de María Corina Machado.

Este acto se dio como una forma de protesta ante las opiniones de Machado con respecto a temas como Israel y la intervención de Estados Unidos en el continente. Restrepo declaró que la política venezolana “promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países”.

Frente a esto, el equipo organizador del festival expresó que “respetan la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición” y que este espacio estaba pensado como una oportunidad de “reflexión y conversación plural, incluyendo en sus programas voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas”.

El evento que protagonizará la Nobel de la Paz 2025 tendrá lugar este viernes 30 de enero, donde conversará con el periodista venezolano Moisés Naim. El diálogo se dará de manera híbrida: mientras que Naim estará en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Machado se conectará de manera virtual.

Otro de los eventos esperados es la inauguración del festival, que estará a cargo del actor y activista mexicano Diego Luna, quien conversará con Andrés Mompotes, director de El Tiempo. El primer día del festival también estará marcado por la presentación de la Orquesta La Pambelé, agrupación reconocida en el género de la salsa.

El festival también contará con la presencia del cantautor y artista cubano, Silvio Rodríguez, quien presentará su nuevo libro: “Silvio Rodríguez, diario de un trovador”, una colaboración que realizó con el fotógrafo Daniel Mordzinski y que fue publicada por Planeta.

La literatura colombiana también estará presente, con la participación de escritores como Pilar Quintana, Juan Gabriel Vásquez, Mario Mendoza, Héctor Abad Faciolince y Gilmer Mesa. Además, se celebrarán los 50 años del periódico El País, donde reconocidas periodistas como Leila Guerriero tendrán una conversación sobre la historia de este medio.

El Hay Festival fue fundado en 1987 en Reino Unido, como una organización sin fines de lucro que gestiona este tipo de encuentros en todo el mundo. Además de Colombia, el festival ha realizado ediciones en países como Perú, México, España y Estados Unidos.

Programación Hay Festival 2026

Estos son algunos de los eventos destacados para cada día. Si quiere conocer la programación completa, puede hacer clic aquí.

Jueves 29 de enero

Diego Luna en conversación con Andrés Mompotes

Hora: 12:00 m.

Lugar: Teatro Adolfo Mejía

Descripción: El actor mexicano hablará sobre su carrera cinematográfica, así como de su activismo en causas sociales. También hablará sobre su próxima película, Ceniza en la boca, adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro.

Mario Mendoza en conversación con Ana María Parra

Hora: 5:30 p. m. a 6:30 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Auditorio Getsemaní)

Descripción: La guionista de la serie Estado de fuga hablará con el autor que se desempeñó como productor ejecutivo de esta historia que se inspira en la masacre real del restaurante Pozzetto en Bogotá.

Pilar Quintana en conversación con Pilar Reyes

Hora: 7:30 p. m. a 8:30 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Auditorio Getsemaní)

Descripción: La escritora colombiana hablará sobre su nueva novela Noche negra y el ambiente del Pacífico colombiano que vino tejiendo desde La perra. También se explorará su rol en la construcción de la Biblioteca de escritoras colombianas.

Concierto de La Pambelé

Hora: 9:00 p. m. a 10:30 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Auditorio Getsemaní)

Descripción: La agrupación bogotana estará a cargo del concierto inaugural, que llevará a los asistentes a un recorrido por el género de la salsa. Además, el grupo presentará canciones de su álbum Nací mestizo, que fue publicado en 2024.

Viernes 30 de enero

Universo El País en sus 50 años: Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez en conversación con Javier Moreno

Hora: 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Auditorio Getsemaní)

Descripción: Tres de los columnistas más reconocidos del periódico español, todos de origen latinoamericano, conversarán con el exdirector del medio, Javier Moreno, y discutirán acerca de cómo desarrollan sus textos y las posibilidades que surgen a partir de estas colaboraciones del periodismo de América Latina y España.

Evelio Rosero en conversación con Nahum Villamil

Hora: 3:30 p. m. a 4:30 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Salón Barahona)

Descripción: El autor de la reconocida novela de la violencia colombiana Los ejércitos presentará su nueva novela Lluvia de frailes en la selva.

Hablemos de Venezuela

Hora: 7:00 p. m. a 9:30 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Auditorio Getsemaní)

Descripción: La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, conversará acerca de la situación de Venezuela de manera virtual y recibirá preguntas del público.

Sábado 31 de enero

Javier Cercas en conversación con Juan Gabriel Vásquez

Hora: 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Auditorio Getsemaní)

Descripción: El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez tendrá una conversación con el autor español Javier Cercas, quien abordará su libro El loco de Dios en el fin del mundo de una manera introspectiva e íntima.

Daniel Samper Pizano y Enrique Santos en conversación con María Jimena Duzán

Hora: 12:00 m. a 1:00 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Auditorio Getsemaní)

Descripción: Los dos periodistas colombianos presentarán sus experiencias, visiones y aprendizajes sobre su oficio, que estarán reunidos en su nuevo libro bajo el título provisional de Memorias charladas.

Domingo 1 de febrero

Pedro Mairal y Gilmer Mesa en conversación con Catalina Gómez Ángel

Hora: 12:00 m. a 1:00 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Salón Barahona)

Descripción: Tanto el escritor argentino como el autor colombiano hablarán sobre sus nuevas novelas que exploran esos límites entre la juventud y la vida adulta.

Héctor Abad Faciolince en conversación con Catalina Gómez Ángel

Hora: 3:30 p. m. a 4:30 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones (Auditorio Getsemaní)

Descripción: Ambos autores estuvieron presentes en un ataque aéreo ruso, donde murió Victoria Amelina, periodista y escritora. Abad Faciolince retrata este hecho en su nueva crónica, Ahora y en la hora.