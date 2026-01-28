Las cifras que muestran cómo ha subido el interés de producciones extranjeras por Colombia

Una de las producciones colombianas destacadas para este año es la temporada final de "La primera vez", de Netflix. Foto: Pablo Arellano / Netflix

Este miércoles, la Comisión Fílmica Colombia entregó algunas cifras que muestran cómo ha subido el interés por impulsar la industria audiovisual nacional. Una de ellas fue el anuncio de que el cupo del Fondo Fílmico Colombia (FFC) para 2026, que será de COP 6.680 millones (cerca de USD 2 millones).

Esto se suma a la noticia de que ahora el cupo disponible para la asignación de Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) a producciones extranjeras efectuadas en Colombia asciende a COP 350.000 millones, según informó la misma entidad en diciembre del 2025. E incluso contaron que, a cierre de enero de 2026, los proyectos puestos a consideración representan ya el 29% de ese cupo.

Lo que realmente representan estos números es que, a ojos de la Comisión, el interés nacional e internacional por impulsar la industria fílmica en Colombia se ha incrementado en los últimos años. Se puede ver con el impulso de series como “Cien años de soledad”, “Delirio”, “Estado de Fuga”, “Simplemente Alicia” y “La Huésped”, que han llegado a cautivar a un público internacional con historias locales.

También están los casos de “The Last Photograph”, dirigida por Zack Snyder, y “The Night Manager”, protagonizada por Tom Hiddleston, que han escogido a Colombia como su lugar de rodaje.

Sobre esta última, Rodrigo Guerrero, director de AGStudios, empresa que estuvo a cargo de la producción, destacó: “En proyectos como ‘The Night Manager’ y ‘Estado de Fuga’ vimos equipos colombianos trabajando al mismo nivel que los equipos internacionales. En un set de más de 400 personas, solo 80 eran extranjeros; muchos de ellos con experiencia en grandes producciones. Esto habla claramente del nivel al que ha llegado la industria audiovisual colombiana”.

Ahora bien, hay aspectos de la industria que necesitan refuerzo todavía, como lo es la asistencia a las salas de cine, que en 2025 presentó una baja cercana al 10 %, según las cifras de Proimágenes.

Pero, incluso así, desde la Comisión mostraron una postura optimista por el fortalecimiento de la industria. “Desde 2020, el incentivo CINA ha traído a Colombia 165 proyectos audiovisuales internacionales, con una inversión superior a COP 3,4 billones (USD 861 millones) y la contratación directa de más de 130.000 personas. El desempeño del incentivo en 2025 y el aumento del cupo para 2026 confirman que Colombia cuenta hoy con un sistema sólido, confiable y competitivo a nivel internacional”, afirmó Silvia Echeverri, directora de la Comisión Fílmica Colombia.

Incluso desde el gremio actoral se han visto mejores condiciones en muchos casos. Estefanía Piñeres, directora, guionista y actriz recordada por interpretar recientemente a Agustina en la serie “Delirio”, basada en la novela homónima de Laura Restrepo, es uno de ellos.

“Durante mucho tiempo pensé que para realizarme como actriz tenía que irme a Hollywood, que el éxito era actuar en inglés, pero en estos últimos años lo más bello ha sido querer quedarnos, porque haynuevas propuestas y nuevas narrativas. Hoy no solo llegan proyectos del exterior, también nacen desde adentro”, expresó durante el evento.

Es así que este año comienza para la industria audiovisual, todavía con muchos retos para superar, más audiencias por captar, pero también con una intensión de seguir fortaleciendo el cine colombiano ante el país y ante el mundo.