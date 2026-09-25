FILBo 2027: Emirato de Sharjah, de Emiratos Árabes Unidos, será el invitado de honor

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2027 anunció que el emirato de Sharjah, de Emiratos Árabes Unidos, será el invitado de honor de la 39.ª edición, que se realizará del 20 de abril al 3 de mayo. Esta versión tendrá como uno de sus ejes centrales la celebración de los 100 años del natalicio de Gabriel García Márquez —quien además hizo una representación de los árabes en su obra— y los 200 años de la Biblioteca Nacional de Colombia.

La noticia se dio a conocer este 25 de septiembre desde el Palacio San Carlos, durante una rueda de prensa en la que participaron Paola Holguín, ministra de las Culturas; Adriana Ángel Forero, directora de la FilBo; Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura de Bogotá; Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá; Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias; Elisa Mercedes Fuentes, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y Ahmed Bin Rakkad Al Ameri, presidente de la Sharjah Book Authority (SBA).

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Ángel Forero explicó que la elección de Sharjah —que ha estado en varias ferias del libro del mundo como invitado de honor— hace parte de la apuesta de la feria por la internacionalización del sector editorial. “La entendemos como una apuesta sostenida por ampliar las posibilidades de circulación de los libros, las ideas y las personas”, señaló. Según explicó, el propósito no se limita a los encuentros durante los días de la feria, sino a construir relaciones que permitan nuevas publicaciones, traducciones, intercambios profesionales, alianzas institucionales y proyectos entre Colombia y otros países.

“No solo acerca a Colombia a una de las capitales culturales más importantes del mundo árabe. También nos permite fortalecer una conversación estratégica sobre traducción, circulación editorial y cooperación internacional, temas que serán cada vez más decisivos para el futuro del libro”, afirmó. También resaltó el interés de la feria por conocer iniciativas del emirato relacionadas con su red de bibliotecas, sus programas de traducción y promoción de la lectura, sus centros culturales y su trabajo alrededor del patrimonio.

La ministra Holguín también se refirió a la importancia de Sharjah para la cultura. “Este país se ha consolidado como uno de los principales centros culturales del mundo árabe, y como un referente internacional de la promoción del libro, la lectura y la industria editorial”, afirmó.

En la edición pasada, el país invitado de honor fue India. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Será la primera vez en los 39 años de la FILBo que un país árabe llega como invitado de honor, según señaló el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá durante su intervención. Para él, la llegada de Sharjah permitirá una inmersión cultural en una región de la que existe poco conocimiento en Colombia, con espacio para conocer sus autores, su poesía contemporánea, su evolución editorial y otras expresiones de su patrimonio cultural.

Aristizábal también resaltó el intercambio que puede surgir para el sector editorial. “Será la oportunidad perfecta para que los editores colombianos y latinoamericanos estrechen lazos comerciales y culturales directos con el mundo árabe, permitiendo que nuestras historias viajen allá y que su tesoro literario inunde nuestras librerías y nuestros corazones”, afirmó. Uno de los principales ejes de este encuentro será el mercado de las traducciones entre ambas regiones.

La presencia árabe en la literatura colombiana

El vínculo entre Sharjah y Colombia también fue presentado como una relación que tiene antecedentes en la literatura. Durante el anuncio, el representante de Sharjah recordó la presencia de comerciantes árabes en Cien años de soledad, de García Márquez, como una de las huellas de la migración árabe en la literatura colombiana. “Cuando decimos hoy que Sharjah se encuentra con Bogotá, no estamos comenzando una relación cultural nueva”, señaló, al destacar que los libros han servido durante décadas como punto de encuentro entre ambas culturas.

La delegación de Sharjah llegará a Bogotá con un programa que incluirá encuentros sobre literatura y poesía, actividades culturales y la participación de 55 escritores, además de obras traducidas del árabe al español.

El pabellón Bogotá se prepara para el centenario de García Márquez

La directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Culturas dijo a El Espectador que el pabellón Bogotá tendrá como uno de sus ejes la recuperación de la memoria de García Máequez y la relación entre su obra y la ciudad. "Hay muchos puentes que nos tejen relación entre Bogotá, la obra de Gabo y las reflexiones que pueden surgir alrededor de todas las temáticas que vaya a tocar la FILBo este año. Por supuesto, la lengua, el lenguaje que está vivo, que se transforma, debe ser una de esas reflexiones. Ese Gabo periodístico que fue muy fuerte para Bogotá", afirmó.

Según indicó, la propuesta también tendrá una exposición en la Biblioteca Digital de Bogotá, con parte del archivo del nobel de literatura, y actividades con mediadores de lectura. "La idea es pensar a García Máquez desde esa posibilidad de recuperación de su memoria, de la literatura que nos invita a escribirnos, a recuperar esas historias. Así estamos construyendo la experiencia de lo que va a ser ese Gabo en Bogotá, que es lo que queremos hacer esa reflexión nosotros desde el pabellón".

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