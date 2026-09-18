Detalles del evento: la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Óscar Vargas (Colombia), interpretará un repertorio especial que incluye, por ejemplo, las Suites No. 1 y 2 de “Carmen”, de Georges Bizet (1838-1875); “Capricho italiano”, de Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893), y el famoso “Intermezzo”, del tercer acto de la ópera “Manon Lescaut”, de Giacomo Puccini (1858-1924)

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Fin de semana de Amor y Amistad: concierto de la Filarmónica y otros planes en Bogotá

Fecha: desde el 19 de septiembre.

Lugar: Multiplex Andino, Av. Chile, Gran Estación, Lumina y Unicentro

Entrada: desde COP 105.000.

Detalles del evento: para celebrar 20 años de ópera en cine, la Metropolitan Opera HD presenta una temporada que reúne grandes voces, nuevas producciones y obras imprescindibles del repertorio lírico. Este programa llega a Cine Colombia con ocho transmisiones en directo desde Nueva York, además de una programación especial de cuatro títulos en diferido para celebrar dos décadas de grandes producciones con las grandes estrellas de la lírica internacional.

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“La IA aniquilará a la humanidad”

Fecha: 10 de septiembre.

Lugar: Librería Lerner de la 93, 11 a. m.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: en esta sesión no se intentará abordar el complejo problema técnico involucrado en la amenaza de la IA, ni su factibilidad, temas que al parecer nadie puede resolver con absoluta certeza. El enfoque estará en cómo estas predicciones empiezan a cambiar la visión del mundo. Será una ocasión para repensar lo que se considera inteligencia y estupidez, cómo se ve el futuro o el no-futuro, a quiénes tenemos por los nuevos gurús (corporativos) de la humanidad. Se invita a los asistentes a elaborar sus propias ideas sobre el tema para compartir en la sesión.

Película “Tres hermanas”

Fecha: desde el 17 de septiembre.

Lugar: Cra. 14 #93A-85.

Entrada: desde COP 22.000.

Detalles del evento: “Tres hermanas” es un retrato íntimo y lúcido sobre el paso del tiempo y la fragilidad de los vínculos. La directora —“una cineasta colombiana en la antesala de la vejez”, como ella misma se define— busca a sus dos hermanas mayores, para indagar en las distintas formas de enfrentar la vejez y la muerte. Con franqueza, delicadeza y humor, la película muestra reencuentros tiernos y distantes, recuerdos que se fragmentan y reaparecen, y la obstinación de buscar en el cine un puente y una compañía para atravesar realidades como el olvido, la pérdida y el miedo a desaparecer.

Recorridos por el barrio Eduardo Santos

Fecha: 19 septiembre 9:30 a. m.

Lugar: Diagonal 4A #14-27.

Entrada: con inscripción previa.

Detalles del evento: la actividad permitirá conocer el repertorio patrimonial del barrio a través de las voces de sus habitantes. Una oportunidad para caminar el territorio, escuchar sus historias y descubrir cómo las experiencias de quienes lo habitan también construyen y transforman el patrimonio en Bogotá.

Vibra Fest, hablar sobre nuestro bienestar

Fecha: 19 y 20 de septiembre.

Lugar: Universidad de Compensar Av. 68.

Entrada: COP 220.000 presencial y COP 180.000 online.

Detalles del evento: el festival reunirá a especialistas en salud mental, relaciones, nutrición, sexualidad, educación financiera, bienestar y desarrollo personal para ofrecer dos días de conferencias que buscan inspirar, cuestionar y brindar herramientas prácticas para transformar la vida de los asistentes.

Semillas de memoria ancestral: celebrar el equinoccio

Fecha: septiembre 19.

Lugar: Cl. 136B sur #3A-48.

Entrada: 5 a. m. (ritual). 9 a. m. evento para niños y niñas acompañados por su acudiente, con inscripción previa.

Detalles del evento: el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme convoca a una jornada de conexión con la tierra. La experiencia incluirá ritual de limpieza y sanación, actos simbólicos, música en vivo, intercambio comunitario y una ofrenda de semillas al territorio. Además, las niñas y los niños podrán participar en un Círculo de la Palabra para compartir sus voces, pensamientos y juegos alrededor de la ciudad y los diálogos interculturales.

Exposición de Luz Lizarazo “Abraza mis bestias que voy de paso”

Fecha: desde el 18 de septiembre.

Lugar: calle 70A #7-41.

Entrada: libre.

Detalles del evento: en esta muestra Lizarazo nos invita a sumergirnos y observar emociones y estados psicológicos que atravesamos como seres humanos. Con esta muestra individual se sigue alimentando el interés de la artista en profundizar cada vez más en esos estados que nos diferencian de otros, en los que transitamos y que nos hacen únicos. Esta exposición está compuesta por piezas de cerámica, esculturas, dibujos y murales que dan cuenta del propio universo que la artista ha logrado materializar a lo largo de su trayectoria y su propia experiencia humana.

“Sinécdoque”, en La Maldita Vanidad

Fecha: desde el 17 de septiembre.

Lugar: Cra. 19 #45A-21.

Entrada: COP 58.000.

Detalles del evento: cuatro hombres provenientes de Colombia, Cuba, Haití y México se encuentran en una celda de retención migratoria; han llegado allí capturados desde diferentes territorios. Esta obra, escrita por Jorge Hugo Marín, explora el tránsito de estos en una situación de espera. Una obra cargada de diálogos cortos, donde la tensión de la situación alimenta un universo exterior que descubrimos desde lo sonoro, esto apoyado en una puesta en escena limpia y onírica. El espectador completa la experiencia siendo ese otro que mira desde una celda vecina.

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