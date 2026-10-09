En el amor, como en el juego, todo se pierde (Reseña)

Cuatro noches en las que ascendió al paraíso de la niebla y, al mismo tiempo, regresó al infierno de la soledad. Cuatro instantes que se convirtieron en momentos lúcidos en los que la felicidad llegó a un éxtasis inesperado, y después terminaron con la frialdad de una amarga ausencia. Tres encuentros y un desencuentro intempestivo donde la fortuna dio origen a los adioses desvanecidos en un torpe consuelo. Cuatro travesías que llegaron al mismo punto, al mismo silencio, al mismo frío, al mismo cuarto enterrado en las telarañas donde el…

Cuatro noches en las que ascendió al paraíso de la niebla y, al mismo tiempo, regresó al infierno de la soledad. Cuatro instantes que se convirtieron en momentos lúcidos en los que la felicidad llegó a un éxtasis inesperado, y después terminaron con la frialdad de una amarga ausencia. Tres encuentros y un desencuentro intempestivo donde la fortuna dio origen a los adioses desvanecidos en un torpe consuelo. Cuatro travesías que llegaron al mismo punto, al mismo silencio, al mismo frío, al mismo cuarto enterrado en las telarañas donde el repudio suele esconder los deseos negados, las emociones contrariadas, los destinos inconclusos. Cuatro actos que abrieron heridas incurables dibujadas a lo largo de un pálido telón y luego se concentraron en el azar; es decir, en la marea de emociones donde la vida se sorteó con la muerte y la muerte endechó sus cartas para enfrentarse a la vida contra la gloria y el prestigio. Cuatro noches y una extensa partida que configuran el complejo, vertiginoso y entristecido mundo del maestro Fiódor Dostoievski.

La primera novela, "Noches blancas", es la breve historia de un amor fugaz, pero que ha dejado en un joven entristecido una llaga abierta en su interior que hasta hoy perdura en las pálidas hojas de su diario. Su narración es la de alguien que trata de huir de sí mismo, pero le es imposible ante tanta sordidez y hastío. Enterrado en las gélidas calles de San Petersburgo, de los pocos rostros conocidos no queda ni la sombra, pues la nieve no solamente ha nublado el paisaje común (agudizando aún más el aire sombrío de sus días) sino que también parece recordarle con crudeza su condición de hombre infeliz en el mundo. En plena temporada donde todos han decidido alojarse hacia otros rumbos, él ha quedado a la deriva, destinando sus horas a trasegar por los mismos lugares comunes hasta regresar a su crudo destino reducido a un cuarto adornado de telarañas. Al parecer, nadie se apiada de él.

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Pero es una noche, la primera noche donde un encuentro inesperado, inicialmente peligroso, reaviva una esperanza que creía muerta. Una joven indefensa está gimiéndole al frío como si fuera una melodía que conmueve el corazón hasta de los más incrédulos. Parece un reproche que envuelve y, más que evocar espejismos, el joven lo percibe más como un llamado enigmático a cambiar el curso de sus días. Al aproximarse, lo que parece una reacción casual y sin destino, termina afirmando un lazo entrañable entre ambos. Definitivamente el amor, en su infinito capricho, le ha devuelto una fe que ha creído disuelta. Nastenka, la joven que ha tenido la fortuna de hallar en sus rumbos monótonos, está entregada a un dolor descollante. Está llorando una ausencia que, en las siguientes noches, la confiesa con mayor melancolía, con la profunda pasión de una desencantada de la vida, a un grado poético de provocar en el joven una compasión sincera.

Ambas almas acuerdan verse en el mismo callejón, bajo el mismo cielo blanquecino, sujetos al mismo horario nocturno donde, al parecer, hasta los mismos espectros también han decidido abandonar las silenciosas calles de San Petersburgo. Solo están ella y él, ignorando el frío hiriente, acogidos por el calor de sus voces empapadas de viejos recuerdos. Desde luego el joven, preso de su angustia secreta, decide contarlo todo con el fervor de un solitario, es decir, sin reparo ni temor de ser juzgado por la joven que lo escucha con viva atención y, a medida que entona un canto a su dolor y se perfila para engrandecer las nostalgias, la noche forma una maraña cómplice de vientos que se arropan con la manta de nieve que se va alzando.

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Ahora ella desnuda su alma de cara al gélido panorama. Teje sus recuerdos más profusos, tal vez sin la misma elocuencia poética del joven, pero sí con la pasión desbordada de un desamor fugitivo. Ella, la joven Nastenka, confiesa que hay una persona que le ha dejado el alma rota. El hombre de quien habla se ha ido apenas concediéndole una promesa de retorno. Siente el tiempo como punzadas que van abriendo una herida en el corazón y, al mismo tiempo, le da cabida a la desesperanza. Asume el abandono prematuro, sin un destino diferente que el de una resignación donde los recuerdos se acomodan en su mente como un escape inútil, pero suficiente para no padecer de tristeza.

Es en la última noche donde el amor tiende de nuevo sus más incomprensibles redes y envuelve otra vez, mediante sus crueles argucias, un destino adverso en cada alma. Justamente cuando un beso recién ha sellado el inicio de otro fervor, surge el adiós intempestivo, el parpadeo confuso, la desazón inminente y finalmente la promesa rota alojando un dolor más hiriente y letal. Son cosas que no se entienden y que, con el paso del tiempo, se suelen reprochar entre novelas y realidades comunes, que casi siempre se reducen a una misma congoja.

En el caso de la segunda novela, "El jugador", el amor se reviste de azar; asegura su lugar y porvenir entre el bien y el mal. Se transforma en ruedas y números, de múltiples probabilidades; es decir, mediante pérdidas y ganancias. No se amedrenta ante nada y, en cualquier caso, le da lo mismo ignorar hasta las sanas costumbres de una aristocracia perversa e hipócrita. Sólo le interesa definir un rumbo continuo, ese mismo que se guía bajo un instinto arriesgado, pero que lo considera necesario. Está más loco que de costumbre, se ha rebasado en obsesión y sólo pretende saciar su deseo a tal punto de humillarse, de arrastrarse, de mendigar atención, así comprenda que la batalla ya está perdida.

Con tales ínfulas, definitivamente el amor ha poseído el alma y ha nublado la razón del empedernido ludópata Alexéi Ivánovich. Nunca se sabrán las razones que lo han conducido a cometer tremendos impulsos. Muchos dirán que, en principio, es para ganar el corazón de la esquiva Polina; pero transcurridas las páginas, se comprende que su corazón cambia de bando debido a otro pretexto cuya pasión se estima aún más cruel y ramplona: el de la interesada Madeimoselle Blanche. Sin embargo, el impulso de jugarlo todo, de cambiarlo todo, de perderlo todo, está encaminado en un solo afán: quiere saciar su hambre de azar, introducirse en la rueda de la fortuna, burlarse y, a la vez, implorar al zero para resolver cuáles son sus soberanos secretos, los mismos con los que se ha burlado de aquella anciana millonaria, quien lo jugó todo y lo perdió casi todo, dejando en ascuas a sus más engalanados familiares cuyos intereses a lo largo de los últimos años no han sido otros que esperar la muerte para repartirse la abultada herencia.

Ambas novelas nos introducen a la sordidez del amor conformada por fríos caprichos y crudos intereses revestidos de nobles intenciones.

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