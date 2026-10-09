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En el amor, como en el juego, todo se pierde (Reseña)

Mientras que una obra es un suspiro romántico, la otra es un grito de desesperación que disecciona la naturaleza autodestructiva del alma humana. Presentamos una reseña sobre la nueva edición de dos de las más reconocidas obras del escritor ruso Fiódor Dostoyevski de Panamericana Editorial.

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Jefferson Echeverría
Libro Dostoievski
El relato "Noches blancas" fue publicado por primera vez en 1848, mientras que "El jugador" fue publicado original mente en 1866.
Foto: Cortesía Panamericana Editorial

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Cuatro noches en las que ascendió al paraíso de la niebla y, al mismo tiempo, regresó al infierno de la soledad. Cuatro instantes que se convirtieron en momentos lúcidos en los que la felicidad llegó a un éxtasis inesperado, y después terminaron con la frialdad de una amarga ausencia. Tres encuentros y un desencuentro intempestivo donde la fortuna dio origen a los adioses desvanecidos en un torpe consuelo. Cuatro travesías que llegaron al mismo punto, al mismo silencio, al mismo frío, al mismo cuarto enterrado en las telarañas donde el…

Por Jefferson Echeverría

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