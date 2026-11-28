Fito Celis juega con el lenguaje como un niño genio con plastilina: lo moldea a su antojo para provocar en el lector encantamiento, ternura, risa y un vacío ante la crudeza de la vida que recrea, aunque un vacío placentero, gracias a la rica experiencia estética. Algunos sabemos de su talento por sus crónicas, por sus textos en redes sociales y, sobre todo, por la novela El último duelo del hombre pez (Himpar, 2021), mezcla de Fernando Vallejo y juglar vallenato en duelo; un juglar que podría ser el mismo diablo, pero uno noble e incomprendido.

Celis regresa con Perradas, un volumen de cuentos sobre su región natal que transcurren en pueblos del Cesar, La Guajira y Bolívar, marcados por la escasez económica y la naturaleza, pero también por la fuerza espiritual de algunos habitantes que se las ingenian para salir a flote. En los relatos hay buena dosis de violencia, pero también amor feroz e iniciación sexual: el abanico de lo humano, escrito con ritmo caribe, juegos de palabras y generosas porciones de humor y poesía. El libro recuerda la estética del grit lit norteamericano, cultivada por autores del sur de Estados Unidos —hiperrealistas, gamberros— que muestran la desolación de parajes abandonados por los dioses, donde los seres humanos adquieren fortalezas inusitadas.

Nacido en El Copey, Cesar, en 1978, Fito Celis es un escritor multigénero, tallerista y editor. Vive en Usme, en Bogotá, y creó una revista para publicar a buenos autores del sur de la ciudad. Ahora es uno de los fundadores de Sin Palabras, una editorial que busca dar a conocer a escritores talentosos que están fuera de los círculos literarios. Ha obtenido premios por sus crónicas y Perradas es su tercer libro publicado, esta vez en casa.

¿Cómo fue el proceso de escritura de estos cuentos y cómo armó el volumen?

Perradas es un libro pandémico porque la mayoría de los cuentos que trae tuvieron sus primeras versiones hace seis años. El caso es que en la primera cuarentena, para no enloquecernos con el confinamiento, con unos amigos creamos un grupo de escritura llamado "Cuentos de cuarentena". El reto que nos pusimos fue escribir un cuento diario sobre algún tema común, con una extensión de unas mil palabras. El primero que cumplía el reto proponía el tema para el día siguiente, y en esas estuvimos un tiempo largo. De ese ejercicio colectivo de escribir como si no hubiera mañana me quedaron un montón de historias que después he ido reescribiendo, ampliando y organizando en proyectos de libros. En ese sentido, Perradas recoge doce cuentos que comparten el núcleo central del engaño, la traición, la estafa o la puñalada trapera, y si tienen cierto tono entre cínico, desencantado y apocalíptico es porque fueron escritos en unos días en que pensábamos que todos nos íbamos a morir.

Los cuentos tienen una notoria influencia del grit lit norteamericano. ¿Cuál fue su intención estética?

Estás en lo cierto, pero no fue un vínculo construido a propósito; más bien se dio como por arte de escritura. Como ya dije, quizá fueron la pandemia, el contexto factual del libro y la tradición rural caribeña desde la que escribo lo que me llevó a unos temas y una perspectiva que otros ya han explorado desde sus orillas. Ahora, sí es cierto que soy un fan declarado del cuento norteamericano. Llevo más de una década leyendo autores gringos y me parece que, cuando uno dice cuento moderno, dice una tradición literaria que empieza con dos monstruos de las distancias cortas, Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne, y que casi doscientos años y mil nombres después termina en ramas como esa del grit lit que dices, con autores como Larry Brown, Donald Ray Pollock, Chris Offutt o Bonnie Jo Campbell, con los que siento cierta comunión espiritual. Quizá fue eso: que me reconozco en sus temáticas, en lo parecidas que son la Colombia profunda y la América profunda. En últimas, la pobreza, la violencia, la desesperanza, la ignorancia, el alcoholismo, los rituales, la poesía de la oralidad o las formas de la belleza se repiten de maneras parecidas en todas las zonas marginales del mundo.

Los cuentos transcurren en pueblos del Caribe colombiano. ¿Por qué allí y qué le aportan esos lugares en lo literario?

El Caribe colombiano, sobre todo el de pueblos y veredas que domina en los cuentos de Perradas, siento que me da cierta unidad de espacio y de lenguaje, además de una psicología colectiva que quería explorar. En este libro hablo de un territorio y de una gente que conozco como la palma de mi mano. En verdad, estoy jugando de local, y eso es una ventaja grande. Yo no tengo que ficcionar demasiado un mundo que me alimentó desde la cuna con las historias de las perradas más sorprendentes y divertidas y absurdas y aterradoras. Es más, yo diría que mi reto como cuentista no es inventar historias, sino más bien acotar, tamizar, pasar por el filtro de la literatura lo que en la realidad es memoria colectiva, pero también ecos, interferencias, caos y olvidos.

En Perradas hay violencia, pero apenas aparece la de los grupos armados que dominaban la región. Es más bien la violencia de la vida misma, que podría darse en cualquier lugar de Latinoamérica. ¿Fue una decisión deliberada?

Ahora que lo dices y ahora que lo pienso, de entre los doce cuentos de Perradas solo hay dos cuyo núcleo central es la violencia armada, social, política y económica de la guerra que lleva, por lo menos y a bote pronto, cincuenta años enquistada en el Caribe, si contamos desde la Bonanza Marimbera hacia acá. Ahora, en verdad yo creo que la guerra, como producto último de violencias atávicas, es más antigua y más cotidiana, y está tan enraizada en el territorio que uno termina por no verla o por naturalizarla. También es cierto que esta vez no me interesaba jugar a ser el amanuense de la masacre, el combate o el desplazamiento. Esa es la tarea de historiadores y sociólogos, y la mía también cuando escribo crónicas; ya ves que he escrito bastante sobre esos temas. Aquí me interesaba apuntar al huevo de la serpiente, un poco como hicieron Bergman o Haneke en el cine para hablar del totalitarismo nazi. Esta apuesta me parece más interesante, pero te adelanto que estoy escribiendo una autoficción sobre la guerra pura y dura. Ahí quizá ponga lo que aquí es la mera punta del iceberg.

El libro combina referencias clásicas y un lenguaje elaborado con muchas referencias pop. ¿Cómo conviven en su escritura la "alta" cultura y la cultura pop?

Otra vez diré que no es un hecho pensado. Yo escribo así. Me gusta escribir así. Me da una sensación de libertad, como que siento que estoy escribiendo con todo mi bagaje lingüístico, con todas mis palabras, casi sin pensar si ciertas palabras, una frase hecha aquí, un lugar común más allacito, una sarta de vulgaridades tres párrafos después, son más o menos literarias. Me gusta jugar a combinar registros porque así es como hablo y como pienso y como siento. Salto como un bendito gibón de una rama a otra, voy y vuelvo, y me siento feliz haciendo eso, y más feliz todavía cuando noto que a algunos de mis lectores les gusta, porque muchos de ellos son como yo: pertenecemos a la misma clase popular, al mero pueblito llano, nadies borrados de la historia nacional cuyas vidas y palabras a las élites les importan una mondá, excepto si la palabra mondá les sirve para darles color local a sus producciones televisivas.

Tanto en Perradas como en El último duelo del hombre pez, el lenguaje pesa más que la trama. ¿Qué lugar ocupa el trabajo con las palabras en su escritura?

Yo creo que en eso también hay una traza de herencias varias. Con mi mamá, que no terminó ni segundo de primaria pero es una grandísima contadora de historias, aprendí desde muy chico que un buen cuento no es bueno solo por lo bueno que sea su argumento, sino por cómo esté contado: con cuánta gracia, con qué palabras, cómo se divierte y con cuánta alegría cuenta la historia el contador de historias. Por ejemplo, mi mamá te cuenta una tragedia como si fuera una comedia; siempre encuentra el ángulo correcto, el detalle divertido, de tal manera que el power de sus historias no está en el contenido sino en la forma. Después uno leyó todo lo que pudo, fue a la universidad y aprendió de otros maestros —de la maestra Fernanda Trías, por decir un nombre—, y resulta que sí, que esa manera que viene de mi mamá es válida si se hace bien. Ya dijo Voltaire, y si no lo dijo debió decirlo, que todos los estilos son buenos, excepto el aburrido. En últimas se trata de eso: de no aburrir al lector, de no estafarlo, de darle un poquito de eso que paga de buena fe, con plata que nadie le ha regalado, cuando compra un libro.

¿Con qué autores y autoras dialoga este libro?

Es difícil responder esta pregunta sin hacer una lista de mercado que no parezca un mero alardeo de escritor metemono. Perradas dialoga con García Márquez. Es impajaritable. En últimas, yo vengo de su mismo mundo, hablo del Caribe, lo he leído y le he robado lo que bien he podido. Un poco en broma y un poco en serio digo que estos son mis "doce cuentos pueblerinos". También dialoga con autores caribeños como Cepeda Samudio, Burgos Cantor, Pedro Badrán o Felipe Núñez. Y con la tradición del cuento norteamericano: Carver y Hemingway siempre en mi equipo. ¡I love them, putamente! En la tradición latinoamericana diré otros dos aliens: Quiroga y Rulfo. Y no se crea, en mi santoral particular también hay grandes cuentistas mujeres. Te tiro tres nombres casi al azar: Annie Proulx, Amy Hempel y Alejandra Costamagna.

¿Por qué decidió publicar Perradas en su propia editorial, Sin Palabras?

Yo no quería publicar en mi propia editorial, porque eso parece autoindulgente y falto de seriedad, pero la decisión, que tomamos los diez que somos Sin Palabras, respondió a tres factores. Uno, la urgencia: necesitábamos publicar dos libros en medio año para cumplir con la exigencia de la beca de la Secretaría de Cultura con la que financiamos nuestro debut editorial, y este era un manuscrito que yo ya tenía listo y rondando por concursos. Dos, la calidad: pasó que ya teníamos el manuscrito de Mocosos marginales, una novela excelente de Juan Camilo Ahumada, pero necesitábamos otro proyecto de libro que estuviera a su nivel y, como leímos unos catorce manuscritos sin encontrarlo, al final le dije al grupo: "Ahí tengo un proyecto llamado Perradas; si les convence, hagámoslo real". Y lo tercero tiene que ver con la manera en que, desde una editorial como la nuestra —ñera, neoñera, independiente de veras, localizada en el sur de Bogotá, que mira de lejos y con sospecha a la industria librera—, se entiende la edición: como una apuesta ética y política por publicar autores populares, escritores de territorios que no son el centro del centro. Y pasa que yo soy eso: un escritor campesino desplazado por la guerra a la ciudad; si me apuran, el escritor más campesino de este platanal, y me doy machete con el que sea.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

