Flor M. Salvador: Sobre el origen y la evolución de “Boulevard”

La escritora mexicana Flor M. Salvador también ha publicado títulos como 'Silence'. Foto: Archivo particular

¿Cuándo comenzó a escribir en Wattpad?

En octubre de 2013.

“Boulevard” es un “fan fic”. Hablemos de su origen...

Sí, es un fan fiction de una banda australiana llamada Five Seconds of Summer. Soy hasta la fecha muy fan de ellos; los conocí en 2013, año en el que comenzó mi obsesión.

¿Cómo contribuyó esta banda para la construcción de la historia?

Tomé, sobre todo, el lugar donde está ambientada Boulevard y también los nombres de los integrantes de la banda, para que fuera un fan fiction. Tenía claro que ellos iban a ser mis modelos, así que también tomé su apariencia física.

¿Cómo reaccionaron los lectores a las modificaciones de la obra? Es decir, desde que la leyeron en Wattpad hasta el momento de la publicación en papel...

Al inicio, la historia duró aproximadamente dos años como fan fiction. Después decidí cambiar los nombres y algunas otras cosas. En esos momentos las fans me pidieron que no lo hiciera, que eso iba a quedar siempre en sus memorias. Hoy puedo hacer un balance de conocidas que se han vuelto muy cercanas gracias a la banda y me leen desde que publiqué Boulevard como un fan fic y ha tenido cambios desde 2015 hasta la fecha.

Algunos comentarios sobre “Boulevard” coinciden en que tiene una narrativa muy poética. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo surgió esta forma de escribir?

Algunos dicen que me gusta describir los mínimos detalles, que les presto atención a sus expresiones y su forma de hablar. Yo siento que, como lectora, a mí me gustaría saber esos mínimos detalles: si tenía un lunar en alguna parte, qué estaba haciendo, si sus dedos eran cortos o largos, si las uñas estaban pintadas. Creo que escribo así porque el sentimiento me gana y sale todo lo que siento. Además de ser una descripción superficial y estética, también es muy sentimental, creo que es una combinación que da resultado.

Algo muy icónico de “Boulevard” es la música. El libro tiene una “playlist” rigurosa y, por ejemplo, Luke Howland, uno de los personajes, tiene un gusto musical muy específico. ¿Cómo fue la elección de esas canciones?

Primero, la mayoría de las canciones de bandas más clásicas como Pink Floyd y The Doors fueron por mi padrastro. El señor José Antonio fue quien me mostró esas canciones. Yo lo ayudaba a ponerlas en televisión y ahí me empezaron a gustar esos grupos. Cuanto más investigaba, más me obsesionaba. Por otro lado, los gustos de Luke son mis gustos.

“Boulevard”, además de ser el título de la obra, es un lugar importante para personajes como Luke Howland.

No sabía qué era un bulevar. Empecé a investigar y me di cuenta de que era un callejón que, normalmente, tenía muchos árboles, y pensé que me gustaría que de alguna manera ese bulevar representara todos los sueños del protagonista, su hermano y Hasley. No sabía qué tipo de árboles ponerle, no quería que solo fueran normales. De esa intención salió el jacaranda, un árbol que se llena de flores moradas. En mi cabeza, el bulevar es muy hermoso, es un callejón largo, un lugar seguro.

“Boulevard” es una trilogía: el segundo y tercer libro están por ser publicados y cada uno es una etapa de vida diferente para los protagonistas. ¿Cómo o por qué decidió que esa historia se extendería?

Terminé Boulevard y pasaron dos años en los que hubo muchos comentarios que me pidieron cambiar el final. Me preguntaban qué había pasado con Hasley después del primer libro. Decidí que entonces tenía que enseñarles cómo era el proceso de duelo. Cómo es que, aunque algo te deje, es posible superarlo.

