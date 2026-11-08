Así fue como Yamid Amat transformó la radio informativa con R@dionet

En 1997, Yamid Amat regresó a la radio con una apuesta que para entonces resultaba bastante audaz: R@dionet, una cadena dedicada a transmitir noticias las 24 horas del día. El lanzamiento tuvo una enorme visibilidad. Yamid apareció simultáneamente en las portadas de Semana, Cambio y Cromos anunciando un proyecto que quería hacer con la radio algo semejante a lo que CNN había hecho con la televisión: mantener abierta la información permanentemente.

Su programación estaba organizada en bloques informativos, con noticias nacionales e internacionales, política, deportes, cultura y espectáculos. Pero la importancia del proyecto no estaba solamente en transmitir durante todo el día. Detrás había una redacción de más de 160 personas, corresponsales, agencias internacionales y una infraestructura tecnológica que permitía a los periodistas grabar y enviar sus informes directamente desde los computadores de la redacción. Para aquel momento era otra manera de pensar la producción de noticias por radio.

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El periodista Carlos Fernando Álvarez la definió como un “canal para sueños de sociedad, de conocer, de enterarse de lo que estaba pasando en Colombia y en el mundo, con un esquema novedoso para la época, con tecnología de punta y, además, con contexto y análisis”. Y había otra novedad que miraba hacia lo que vendría después: R@dionet fue la primera emisora colombiana cuya señal se retransmitió por internet, en momentos en que la red apenas comenzaba a entrar en la vida cotidiana del país.

R@dionet fue, por eso, mucho más que una nueva emisora. Era la idea de que la noticia no tenía horario: podía ocurrir a las tres de la tarde o a las tres de la mañana y la radio debía estar allí para contarla. Yamid volvía así a un medio que conocía profundamente, pero no para repetir lo que ya había hecho, sino para ensayar otra vez una forma distinta de informar. A propósito de ese lanzamiento, el 11 de noviembre de 1997 el periodista Víctor Manuel García entrevistó a Yamid para el periódico El Tiempo. A continuación, un fragmento de ese diálogo:

¿Por qué decidió regresar a la radio luego de seis años de ausencia?

Por el sufrimiento que tenía de ser poseedor de noticias que no podía transmitir de inmediato. Como estoy enclaustrado en media hora y las 24 horas que dedico al periodismo se me limitan a eso, mi espíritu radial y de inmediatez me pidió regresar.

¿Qué ha ganado y qué ha perdido con esta pausa en la radio?

He ganado el sufrimiento y la angustia de la camisa de fuerza de la televisión. Creo que cuando venga la televisión privada la radio va a descender en importancia en Colombia, porque lo que masacra a la televisión hoy es el sometimiento a unos horarios de los cuales uno no puede moverse a nivel noticioso. En lugar de que el medio se mueva con las noticias, son los hechos los que deben moverse con el medio: eso está pasando en la pantalla chica y me parece absurdo, uno no puede darle la orden al papa para que se mande operar a una hora determinada. Lo que he perdido, indiscutiblemente, es la inmediatez.

¿Cómo ve la radio y la televisión colombianas de hoy?

La radio es inmediatez y la televisión es un congelador. La radio es caliente, en cambio la televisión es fría, porque si se produce un hecho a las cuatro de la tarde hay que tenerlo guardado hasta las nueve y treinta de la noche, cuando se emite el noticiero.

¿Cuál es la filosofía de R@dionet?

Informar las 24 horas.

¿Y en R@dionet qué va a suceder?

No habrá ninguna posición editorial. Uno tiene una posición personal, pero jamás la va a reflejar el medio.

Nómina de lujo

Para ese proyecto innovador de radio, Yamid se rodeó de periodistas experimentados, talentos muy conocidos en el gremio radial en ese momento, pero también incorporó dos voces que le dieron a R@dionet un sello distinto. Una fue la historiadora Diana Uribe, que ya se destacaba por su capacidad para explicar de manera sencilla y comprensible las grandes coyunturas del mundo contemporáneo. La otra fue Jaime Garzón, cuyo humor político, cargado de ironía y sátira, hacía reír a la gente mientras la obligaba también a pensar.

Así recuerda Diana, en diálogo para este libro, ese momento de quiebre en su vida profesional:

Yamid me descubrió, me llamó, me montó en los medios, me cambió la vida, me enseñó otra forma de vivir, digamos que es una de las personas más influyentes en mi vida y en mi vida profesional, él determinó mi futuro en ese momento cuando me llamó; entonces yo por él tengo gratitud, admiración infinita, un agradecimiento muy grande, porque yo soy la que soy porque él un día me llevó a la radio. Antes era una profesora universitaria con un programa de música que se llamaba Imaginarios del rock, en la UN Radio, y yo salto de ahí a la vanguardia total de los medios en Colombia y en primera fila en cabina. Todo eso lo hizo él, porque vio en mí a una persona capaz.

La historia dice que alguien muy cercano a Yamid en una reunión social oyó a Diana explicar lo que ocurría en Yugoslavia y, tiempo después, cuando Yamid se quejaba de que llegaban cables sobre la guerra de los Balcanes que sus periodistas no siempre lograban comprender en toda su dimensión histórica, esa persona cercana le habló de aquella entrañable profesora de historia. Diana terminó dictando varias conferencias a la redacción sobre Yugoslavia, la caída de la Unión Soviética y Nelson Mandela.

En esos encuentros Yamid —otra vez, gracias a su ojo infalible para identificar talentos— entendió que Diana podía aportar algo que en el vértigo de la noticia hacía mucha falta: contexto. La vinculó entonces a espacios informativos en CM&, pero cuando Yamid estaba imaginando la mesa de información que llevaría la batuta de R@dionet, ocurrió el cruce de caminos. El diseño de los libretos estaba pensado para llevar la noticia al oyente cada quince minutos, pero Diana tenía la misión de hacer el movimiento contrario: retrocedía años, décadas o siglos para explicar por qué esa noticia estaba ocurriendo. Esa mezcla entre inmediatez y memoria terminó siendo uno de sus grandes aportes a la cadena.

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De esas interacciones nació La Historia del Mundo, el programa en el que Diana convirtió la historia en algo tan interesante como cualquier tema de actualidad. Ella llevó después esa idea al mundo editorial y hoy es una de las autoras más leídas en Colombia en temas de divulgación cultural e histórica, publicada en el sello Aguilar. Diana mantiene en su memoria, imborrables, hasta las jornadas de ensayos previas a la salida al aire:

El 1.° de diciembre de 1996 entramos en señal de prueba, eso quería decir que se había armado la escuela de periodistas más interesante que yo creo que haya habido en Colombia, porque la señal de prueba era que todos nos entrenábamos a todos. Era la primera emisora digital de América Latina; antes de eso, eran los carretes de Misión imposible; era la innovación más grande en el continente y en Colombia. Entonces todos teníamos que enseñarnos a todos. Teníamos clases de redacción, de locución, de manejo del Dalet, y un día que estábamos todos juntos llegó Garzón y me dijo: ‘Usted es la inteligente’. Y ahí empezamos a hablar.

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Para James Delgado, uno de los ingenieros que trabajaron en esta cadena radial, R@dionet cambió totalmente la forma de hacer periodismo radial en Colombia porque se incorporó una mayor inmediatez y calidad. “La inversión hecha a R@dionet fue muy grande precisamente pensando en eso, en que se diera un cambio totalmente positivo y fuerte en la inmediatez sobre la base tecnológica. R@dionet fue la primera emisora digital de América, desde Alaska hasta la Patagonia. Y la tercera del mundo”, recuerda Delgado.

Y es que la llegada de esa nueva emisora, al mando de Yamid, fue todo un suceso, una noticia de primera plana en el país. En una edición de Semana de enero de 1997 se escribió lo siguiente:

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Pero se equivocan quienes creen que Yamid va a regresar a la radio para hacer lo mismo que hacía cuando se fue, a principios de la década. Para él, el país ha cambiado y también se han transformado las necesidades informativas de los oyentes. La gente ya no tiene tiempo de escuchar durante dos o tres horas un programa matinal de radio y, muy por el contrario, necesita quedar informado en media hora o incluso en quince minutos. Para ello, en ese breve lapso debe recibir un cúmulo ordenado y muy ágil de noticias con su respectivo desarrollo.

La unidad de medida de la nueva cadena era el cuarto de hora. La apuesta consistía en que un oyente pudiera sintonizar R@dionet en cualquier momento del día y, en apenas quince minutos, quedar informado de lo esencial. Cada bloque comenzaba con un boletín de siete minutos y continuaba con otros ocho destinados a desarrollar las noticias mediante testimonios de sus protagonistas y breves análisis que ayudaban a poner los hechos en contexto. Terminado ese ciclo, comenzaba otro. Y así sucesivamente, de día y de noche, entre semana, sábados, domingos y festivos, durante las veinticuatro horas. La revista Semana en esa nota explicó el funcionamiento del nuevo sistema de esta manera:

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Según César Augusto Londoño, cerebro operativo del proyecto, “los reporteros de R@dionet le pueden hacer una entrevista de varias preguntas al personaje, pero la idea es que solo saquen al aire una o dos frases totalmente pertinentes”. Las entrevistas de veinte minutos al aire y en directo desaparecerán incluso del espacio matinal de seis a nueve de la mañana. En este espacio matinal, que es el eje de la competencia entre emisoras, se mantendrán los boletines de siete minutos, y los ocho minutos de desarrollo estarán a cargo de Yamid Amat y de la gente que lo acompañará en la cabina, pero conservando siempre el mismo ritmo y agilidad de los demás horarios. Como quien dice, menos carreta y más información.

La emisora se posicionó y compitió con argumentos con las otras tradicionales opciones de radio informativa que había en el dial. Diana Uribe recuerda que pronto en el equipo hubo unión y cofradía, como cuando se hacían los pregrabados en época de fiestas, como el año nuevo:

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Yamid grababa la celebración y luego la pasaba en diferido. Empezaba por darnos mucho whisky en cabina, armaba una pachanga en realidad, y nosotros contábamos el tiempo en regresión, hasta que fueran las doce de la noche. Lo que nosotros estábamos viviendo ahí era cierto, solo que eran las tres de la tarde; entonces a las once de la noche ponían esa emisión y todo el mundo sentía que estaba con nosotros en cabina, en directo, recibiendo el Año Nuevo.

Jaime Garzón

Nació en Bogotá el 24 de octubre de 1960, estudió Derecho en la Universidad Nacional y, antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión colombiana, y del análisis y humor político en el país, pasó por la administración pública. Durante la alcaldía de Bogotá de Andrés Pastrana fue alcalde menor de Sumapaz y posteriormente estuvo vinculado a trabajos relacionados con la Presidencia de la República. Esa experiencia le permitió conocer desde adentro el funcionamiento de la política y del Estado, un mundo que después convertiría en materia prima de su humor.

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Su popularidad llegó con Zoociedad, un programa emitido entre 1990 y 1993, y se consolidó con ¡Quac! El noticero, donde creó personajes que terminaron formando parte de la memoria política del país: Néstor Elí, Dioselina Tibaná, Godofredo Cínico Caspa, John Lenin, entre otros. Jaime Garzón no solo imitaba a los políticos; utilizaba esos personajes para hablar de corrupción, violencia, desigualdad y de las contradicciones de una Colombia que muchas veces parecía superar cualquier libreto de humor.

Ya era una figura conocida cuando su camino se cruzó con el de Yamid Amat. Uno de los escenarios de esa relación fue el restaurante El Patio, en La Macarena, lugar de tertulias de periodistas, políticos, artistas y escritores, y prácticamente una segunda casa para Garzón. Allí coincidían con frecuencia; con los años, los viernes se convirtieron en una costumbre entre ellos. Almorzaban, hablaban de política, del país y, seguramente, se reían mucho. Aquel rincón terminó siendo parte de la historia de su amistad.

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La relación pasó también al trabajo. Cuando Yamid puso en marcha R@dionet, Garzón encontró allí un espacio diferente al de la televisión. No llegó simplemente a contar chistes. Escuchaba las entrevistas que Yamid hacía a ministros, generales y dirigentes políticos y, al terminar, era capaz de resumir en una frase irónica aquello que el entrevistado había tardado varios minutos en explicar. Era casi como un editorial inmediato: Yamid preguntaba y Garzón encontraba la contradicción, el absurdo.

En 1997 apareció además Heriberto de la Calle, el embolador desdentado que terminaría siendo su personaje más recordado y con el que encontró una posibilidad nueva: entrevistar a personajes reales. Garzón ponía al político, al ministro o al candidato frente a un hombre aparentemente sencillo, arrodillado mientras le lustraba los zapatos, y desde allí hacía preguntas que desarmaban al poder. Durante la campaña presidencial de 1998 entrevistó, entre otros, a Andrés Pastrana, Horacio Serpa y Noemí Sanín. Se volvió un clásico de la irreverencia y el humor un gesto de Heriberto: el cepillazo (con el instrumento de lustre) que les pegaba a los personajes en las rodillas, reflejando lo que muchos de los que veían la entrevista habrían querido hacer.

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A pesar de que su humor, su método y sus personajes ya habían llegado a un estado superior, Garzón no dejó de ser el hombre profundamente interesado en la política, el conflicto y la paz. También comenzó a intervenir como mediador informal en casos de secuestro, aprovechando sus contactos con distintos actores del conflicto. Familias desesperadas acudían a él buscando ayuda, y él difícilmente podía decirles que no. Esa actividad, que iba mucho más allá de la televisión, mostraba otra faceta de un personaje al que los colombianos conocían principalmente porque los hacía reír.

Era el final de los años noventa y Jaime ya no era solamente el humorista. Se había convertido también en una voz difícil de ignorar. Y en medio de todo aquello estaba Yamid: jefe, colega, amigo y, según diría muchos años después, alguien que sentía por Garzón un afecto casi paternal.

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Carlos Fernando Álvarez, en el libro Hechos con R@dionet. Noticias del país y del mundo en la radio informativa, de 2010, define así a Garzón:

Si uno ve los pocos videos que de él quedan, lo primero que uno encuentra es la vigencia de los análisis que hizo, de las tendencias que predijo. Jaime Garzón entendió este país a través del humor y por medio de la gente a la que entrevistó, pues tenía muy claro el panorama político en Colombia, tal vez como ningún humorista lo ha tenido.

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Por intermedio de todos sus personajes lograba decir las verdades más fuertes disfrazado de cocinera o mostrando a una mujer totalmente light… La genialidad de Garzón consistía en producir una lectura y una interpretación del país y decir con humor las verdades más crudas, que son muy difíciles de expresar de otra forma.

13 de agosto de 1999, 5:45 a. m.

El ritmo diario de un noticiero de radio o de televisión es frenético. Hay que atender muchas cosas al mismo tiempo y, además, trabajar con una realidad que puede cambiar en cuestión de minutos. Pero hay hechos que rompen ese ritmo y quedan marcados para siempre en los archivos del medio, en la memoria de quienes estaban allí y también en la de quienes escucharon o vieron la noticia y recuerdan incluso detalles mínimos de aquel momento.

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Eso ocurrió el día del asesinato de Jaime Garzón, a pocas cuadras de las instalaciones de R@dionet. Para sus compañeros no fue solamente una noticia de última hora. Fue el golpe directo de una realidad dura, hecha de miedo, impotencia y un dolor que quedó amarrado para siempre a la memoria de aquella redacción.

Porque en R@dionet se vivió de primera mano el dolor, la indignación y la impotencia por el asesinato. Ocurrió el viernes 13 a las 5:45 a. m., cuando varios trabajadores de la emisora y de CM&, entre ellos Yamid y su conductor, llegaban para iniciar la jornada. En ese grupo de madrugadores estaba también el editor de cultura William Rincón; todos iban en su carro detrás de la camioneta de Garzón y vieron, en medio del asombro, cómo inesperadamente el carro de Jaime se salía de la vía y se estrellaba contra un poste.

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El pistolero le había disparado cinco veces. Cinco tiros que también nos hirieron como nación. Fue cuestión de segundos para que la noticia llegara a la redacción y empezara a circular entre sus propios compañeros de trabajo. A partir de ese momento todo fue confusión y dolor.

La periodista Flor Ángela Herrera, integrante de la mesa, recordó así ese momento: “Eran las 5:50 a. m. y Yamid llegó transfigurado, transformado… ‘¡Lo mataron!’, exclamaba Yamid. Yo lo recibí y le pregunté: ¿Mataron a quién?… No me contestó, entró atacado [llorando] y empezó a pegarse contra las paredes. Y ahí entró Carlitos, el conductor en ese entonces de Yamid, y nos confirmó la noticia”. Flor Ángela entró al máster, donde la emisión de noticias ya avanzaba. “Ayda Luz estaba leyendo el último boletín del turno, cuando le dije que a alguien habían asesinado… ella salió y habló con Yamid, no sé qué se dijeron; el caso es que entró y les ordenó a los muchachos del máster: ‘¡pongan el himno!’, y contó la noticia al aire, llorando”.

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Diana Uribe también recuerda aquella madrugada aciaga: “Yo iba en el taxi camino al noticiero cuando oigo la noticia y empiezo a gritar, a gritar, a gritar… yo estaba completamente en shock. El asesinato de Jaime Garzón me congeló el alma, tanto que no pude hacer el duelo por mucho tiempo, era inconcebible”. Diana llegó a las instalaciones de la emisora y se topó con el revuelo que la noticia había causado y de la que ellos mismos eran protagonistas. Así sigue su relato:

Ya había medios, ya nosotros éramos la noticia; nosotros, que dábamos la noticia, éramos la noticia. Yamid estaba devastado porque había una relación como de padre-hijo, como de un hijo de vida, de talento; ellos dos tenían una relación de complicidad, de camaradería, de aprendizaje; una gran admiración mutua. Garzón, que no le tenía respeto a nadie, lo miraba con un respeto absoluto. Cuando Yamid le daba todas las instrucciones, Garzón hacía lo que Yamid le dijera. Yo creo, me puedo atrever a decirlo, que fue la única autoridad que acaso él pudo haber conocido en su vida.

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El periodista Carlos Fernando Álvarez recuerda ese viernes 13 como una película de terror: “Fue todo puro miedo y sinsentido. Amat fue el primero que lo encontró… Luego llegó el editor de Cultura, William Rincón, quien lloraba desconsoladamente. Amat no pudo hacer la emisión y se devolvió”. Carlos Barragán fue otro de los reporteros que ese día tuvieron que cubrir el asesinato de un compañero y amigo. Así revivió ese día para el libro Hechos de R@dionet:

Ese, sin duda, fue el episodio más triste que me tocó cubrir como periodista. Al llegar al sitio del crimen y corroborar que sí era mi compañero, traté de hacer un esfuerzo sobrehumano por informar de manera objetiva, como lo hicimos todo el tiempo en la cadena: contar qué había sucedido, en qué condiciones se encontraba Jaime, en qué lugar había ocurrido el asesinato; pero la voz se me comenzó a quebrar y llegó un instante en que me tocó decirle a Ayda Luz Herrera, al frente de la transmisión, que para mí era muy difícil no solo informarle al país que uno de los principales periodistas había sido asesinado, sino que era un gran amigo, y que también nos enseñó a divertirnos con el oficio.

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Fue un día fatal en el que Colombia perdió a Garzón y también, por qué no decirlo, se perdió un poco a sí misma. Aunque la justicia en estos años ha logrado llegar a verdades, hay dudas que persisten: ¿alguien más, además de los ya condenados, dio la orden?, ¿quiénes se sintieron aludidos y molestos por el trabajo de Jaime?, ¿por qué fue percibido como un peligro que había que eliminar?

El homicidio fue perpetrado por integrantes de la banda La Terraza, una estructura criminal que actuaba al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las decisiones judiciales concluyeron que el homicidio fue ordenado por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil. Años después, las investigaciones y los procesos judiciales permitieron establecer que el crimen no fue un hecho aislado. En 2016, el Consejo de Estado calificó el asesinato como un crimen de lesa humanidad y declaró la responsabilidad agravada del Estado por la participación de agentes estatales en las actividades de inteligencia y estigmatización que precedieron al homicidio.

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Según el Consejo de Estado, Garzón había sido objeto de seguimientos e interceptaciones por organismos de inteligencia, y parte de la información obtenida sobre sus actividades y contactos llegó a manos de Carlos Castaño. Entre las personas señaladas en las investigaciones estuvieron el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, entonces jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, y José Miguel Narváez, quien en 1999 era oficial de reserva y profesor de la Escuela Superior de Guerra y que años después sería asesor y subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En el caso de Plazas Acevedo, la justicia ordinaria lo acusó por el homicidio, pero al cierre de esta publicación no existe una condena penal definitiva por estos hechos.

La justicia penal sí condenó a José Miguel Narváez como determinador del homicidio de Garzón. En 2018 fue hallado responsable de haber instigado a Carlos Castaño para que ordenara el asesinato, decisión que fue confirmada en segunda instancia en 2019. De acuerdo con las decisiones judiciales, la estigmatización de Garzón estuvo relacionada especialmente con sus gestiones humanitarias para facilitar la liberación de personas secuestradas, los contactos que mantuvo con organizaciones guerrilleras en desarrollo de esas mediaciones y su participación en iniciativas orientadas a buscar salidas al conflicto armado. Esas actividades fueron presentadas ante sectores militares y paramilitares como prueba de una supuesta colaboración con la guerrilla.

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En conjunto, los expedientes judiciales muestran que el asesinato fue precedido, además de la trama de seguimientos, por circulación de información de inteligencia y estigmatización en la que confluyeron integrantes de estructuras paramilitares y agentes estatales. Sin embargo, los expertos en ese caso suelen distinguir los distintos niveles de responsabilidad establecidos judicialmente: Carlos Castaño fue condenado por su participación en la orden del homicidio; Narváez fue condenado como determinador; Plazas Acevedo fue acusado pero no ha sido condenado de manera definitiva por este crimen; y el Consejo de Estado, en la jurisdicción contencioso-administrativa, declaró la responsabilidad agravada del Estado y consideró el asesinato un crimen de lesa humanidad.

En 2012, Yamid les dijo a sus colegas de la emisora La FM que Jaime Garzón era el alma de R@dionet, un alma buena, un alma creadora, imaginativa, un genio. El día del asesinato, César Augusto Londoño despidió su sección de deportes en la emisión de CM& con una recordada y dolorosa frase que todavía se evoca como una manera de recordar a Jaime y al absurdo de su ausencia: “Y hasta aquí los deportes… ¡país de mierda!”

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Dolorosa despedida

El sábado 14 de agosto de 1999, Bogotá despidió a Jaime Garzón en una jornada que terminó convertida en un doloroso y memorable funeral. Desde la tarde anterior, su féretro había permanecido en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Afuera, la Plaza de Bolívar comenzó a llenarse de personas que querían despedirlo: políticos, periodistas, artistas, estudiantes, vendedores ambulantes, lustrabotas, trabajadores y ciudadanos que nunca lo habían conocido personalmente, pero que sentían que Jaime también les pertenecía.

Desde muy temprano comenzaron las filas. Algunas personas esperaron durante horas para entrar al Capitolio. El féretro, cubierto con la bandera de Colombia y una bandera blanca con una paloma, estuvo rodeado de flores, especialmente rosas rojas. Una crónica de El Tiempo contó la historia de José Gregorio Sánchez, un lustrabotas del sector de Cazucá que había llegado a las cinco de la mañana y comenzó espontáneamente a organizar las flores. Era inevitable pensar en Heriberto de la Calle. Uno de aquellos hombres a quienes Jaime había llevado a la televisión estaba allí, en la vida real, ayudando a despedirlo.

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Con el paso de las horas, la Plaza de Bolívar se convirtió también en escenario de protesta. Aparecieron banderas blancas y pancartas con palabras como “Justicia”, “No más” y “Cese la barbarie”. Miles de personas llenaron la plaza y otras tantas esperaron a lo largo del recorrido. No hay una cifra confiable de asistentes, pero las imágenes y las crónicas de esos días muestran una movilización multitudinaria que desbordó las honras fúnebres y expresó el cansancio frente a la violencia que vivía el país.

La ceremonia religiosa se realizó frente al Capitolio. Intervino monseñor Héctor Gómez, quien había sido profesor de Garzón, y también hablaron familiares y personas cercanas. Marisol Garzón, su hermana, hizo una reflexión sobre la cultura de la violencia que había terminado involucrando a toda la sociedad. Al finalizar la ceremonia ocurrió uno de los momentos más recordados: la plaza comenzó a cantar “Tú eres mi hermano del alma…”. Después salió el féretro y comenzó el recorrido hacia el cementerio Jardines de Paz.

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La caravana avanzó por la carrera Séptima hacia el norte de Bogotá. Durante kilómetros hubo personas en los andenes, en las esquinas y frente a los edificios, algunas con flores o pañuelos en las manos. El hermano de Jaime, Alfredo Garzón, recordaría años después que prácticamente no había un tramo del camino sin gente esperando para decirle adiós.

En medio de aquella despedida ocurrió otra tragedia. Un grupo de personas se había ubicado sobre un puente peatonal de la Autopista Norte con calle 122, creyendo que el cortejo pasaría por allí. El puente se desplomó. Murieron tres personas y varias decenas resultaron heridas. El cortejo, en realidad, llevaba otra ruta y nunca pasó por ese lugar. Al terminar el día, después del largo recorrido desde el centro de Bogotá, Jaime fue sepultado en Jardines de Paz.

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Alguien contó que alguna vez, en los estudios de RTI, Jaime encontró un ataúd de utilería, se acostó dentro, se puso algodones en la nariz y comenzó a representar su propia muerte. Después improvisó incluso cómo sería su entierro y se burló imaginando a los políticos a quienes había criticado llegando a llorarlo. Todos se rieron. La escena, que en ese momento no era más que otra ocurrencia de Garzón, terminó adquiriendo después un significado demoledor.

Garzón fue único hasta para hablar de su propia muerte: “Todos los días uno se prepara para morir: que quede bien elegante. Y ya avisé a la Fiscalía que una cosita de oro que tengo acá se la devuelvan a mi mamá, que no se la vayan a robar. Y en Medicina Legal, que tengo unos zapatos quemados, porque si se los roban, pues qué carajo”.

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La jornada, al final, resultó una clara evidencia de cómo este hombre se había inscrito en la historia contemporánea de Colombia y, mejor aún, en el alma de la gente. Alma que expresó desde sus personajes como Dioselina Tibaná, puro sentido común; Godofredo Cínico Caspa, el clásico godo; Néstor Elí, el portero chismoso, pero bien informado; el compañero John Lenin, siempre dispuesto a la lucha popular; el periodista Emerson de Francisco, tan prototípico; Inti de la Hoz, la clásica gomela, y finalmente Heriberto de la Calle, quizá su más inolvidable interpretación.

Fue una persona inolvidable. Puede sonar a frase de cajón, pero es cierta en cada una de sus sílabas. Esa capacidad de poner las cosas en lugares inesperados, el humor de su crítica política, su sátira, lo convirtieron en un personaje perfecto para estar en cualquier proyecto de radio o televisión. Todos los personajes a los que daba vida eran una muestra de su versatilidad para caracterizar la realidad colombiana y, al mismo tiempo, hacer reír con un humor político que incomodaba a sectores del poder.

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El fin de R@dionet

Un proyecto de esta magnitud implicaba retos enormes. Mantener una cadena informativa con la dimensión que imaginaba Yamid tal vez no se ajustaba a la realidad de la industria periodística colombiana del momento. R@dionet había nacido grande y, con el paso del tiempo, sostener esa estructura se volvió cada vez más difícil. Guillermo Angulo, en un artículo de análisis, describió de manera muy gráfica lo que ocurrió:

La emisora R@dionet —el prematuro invento de Yamid Amat—, demasiado buena y costosa para ser comercialmente viable, empezó con 150 reporteros y redactores y murió con la languidez solitaria de cuatro redactores.

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El cierre, sin embargo, no ocurrió de la noche a la mañana. Para 2003 ya había comenzado un proceso de desmonte y parte del equipo periodístico había sido incorporado a los sistemas informativos de otros medios. Finalmente se anunció que la emisora saldría del aire el 31 de mayo de 2004. En otro apartado de su análisis, Angulo recuerda así aquella decisión: “R@dionet se sobredimensionó en un determinado momento. Y ya consideraron los dueños que no era tan viable, aunque no perdían plata. Se había reducido el personal y, lamentablemente, R@dionet se acaba en 2004. Y creo que fue un suceso trascendental que marcó un momento muy importante en la historia nuestra”.

Así terminó, después de poco más de siete años al aire, una de las apuestas más atrevidas de Yamid. R@dionet cerró pero aquella gran redacción de sus primeros años ya brillaba por su propia cuenta. Su importancia, sin embargo, no se mide solamente por los nombres que consagró o por el tiempo que permaneció al aire. R@dionet anticipó una manera de consumir información que años después resultaría mucho más familiar: ciclos informativos cortos y una relación temprana entre la radio e internet. Fue un proyecto costoso y difícil de sostener, sí, pero también una experiencia que se adelantó a varios de los cambios que después transformarían los medios. Pero hay que reconocer también que este ambicioso proyecto tuvo varias dificultades, en especial económicas, sustentadas también en su propia ambición.

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Yamid, en 2012, en entrevista con La FM, se refirió al epílogo de su audaz invento: “Me equivoqué porque me sobredimensioné, porque pensé que Colombia estaba preparada para tener una estación de radio de solo noticias, porque no tuve la respuesta publicitaria que esperaba, porque contraté a más de cien periodistas porque era la única manera como podía realizarse una experiencia de semejante envergadura, pero los costos fueron quebrando los sueños”.

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