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Francia crea el Premio Pascal, el primer galardón para obras escritas con ayuda de la IA

En medio de controversias por galardones y libros escritos con inteligencia artificial, en Francia se anunció la creación de un premio para textos coescritos con esta tecnología.

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Redacción Cultura
La inteligencia artificial se abre paso en la salud mental como apoyo para quienes buscan desahogarse o aclarar sus pensamientos. Sin embargo, expertos advierten que nunca reemplaza la terapia humana y recomiendan cinco claves para usarla con precaución.
Otros galardones internacionales también se han visto envueltos en polémicas por el uso de la inteligencia artificial.
Foto: Getty Images

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Un nuevo premio literario presentado en Francia premiará obras creadas con la ayuda de la inteligencia artificial. El anuncio llegó en medio de varias polémicas por libros que fueron escritos con esta tecnología o en los que se sospecha de su uso y mientras otros galardones intentan regular el uso de esta tecnología en sus requisitos de participación. Los organizadores de este nuevo premio literario, los empresarios Philippe Rodriguez, Albin Serviant y Gilles Mentré, lo llamaron el Premio Pascal y afirmaron que: “El premio está abierto a cualquier persona que escriba en francés, sin condiciones de nacionalidad ni residencia, y sin editor”.

Este premio llegó días después de que la editorial canadiense Les Éditions du Boréal rompiera con el escritor Thélyson Orélien, tras un escándalo en el que el autor de la novela "C’était ça ou mourir" fuera acusado de haber utilizado inteligencia artificial en la creación de su obra que fue nominada, y luego descalificada, del Premio Goncourt. Sin embargo, no es el único caso; en la literatura hispanoamericana el escritor de la novela "Donde el agua trabaja", ganadora del I premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, David Silva Rojas fue acusado tras una investigación de El País de España de haber creado su obra galardonada con ayuda de la inteligencia artificial.

“La IA ya está presente en los talleres de escritura, en los manuscritos y en las librerías, a menudo sin que se note”, señalaron los organizadores. “El Premio Pascal plantea la cuestión en voz alta: ¿qué constituye una obra de literatura cuando el autor y la máquina colaboran?”.

El premio recibirá candidaturas que incluyan un manuscrito de entre 10,000 y 50,000 palabras y un dossier técnico que detalle cómo fue usada la herramienta de inteligencia artificial. Se permiten todos los grandes modelos de lenguaje, incluidos ChatGPT, Claude, Gemini y LLaMA. Aunque los términos y condiciones afirman que se aceptan trabajos de ficción, también se lee que las obras deberían ayudar a resolver un problema ético, social o ecológico que amenace a la humanidad.

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Según reportó el medio español, el premio lleva el nombre del matemático y filósofo francés Blaise Pascal. Los miembros del jurado se anunciarán a finales de octubre y el ganador a mediados de diciembre.

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Por Redacción Cultura

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Comentarios
  • María Luisa(17011)Hace 46 minutos
    Me gusta esta propuesta en medio de toda esta discusión. La leeré apenas salga.
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