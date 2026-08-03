Francia Márquez devuelve a la Casa de Nariño retrato del único presidente afrodescendiente

La vicepresidenta Francia Márquez durante su último discurso desde Cali. Foto: Vicepresidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante el fin de semana, la vicepresidenta Francia Márquez anunció que el retrato del expresidente colombiano Juan José Nieto, considerado como el único presidente afrodescendiente de la historia del país, regresaría a la Casa de Nariño.

Su nuevo lugar de reposo será la galería presidencial, tras haber pasado durante cuatro años en el despacho de la vicepresidenta. Márquez aseguró que regresar el retrato era un “acto de reivindicación”. “Hoy estamos en un acto de justicia retornando al Palacio de Nariño el cuadro del expresidente Juan José Nieto Gil, un hombre negro que gobernó este país y que la historia oficial borró”, afirmó en un video compartido en redes sociales. Con esto, la vicepresidenta aseguró que se busca reconocer el legado de Nieto que, según comentó, durante años fue invisibilizado.

Le sugerimos: Andrés Moya: “En Colombia hacen falta espacios para procesar y compartir el dolor”

Además de regresar a la Casa de Nariño, la vicepresidenta relató cómo encontró la pintura al principio del gobierno de Gustavo Petro. Aunque al inicio creyó que seguía exhibida en la Casa de Nariño, pronto se dio cuenta de que había sido trasladada a una bodega.

“Tomé la decisión de ponerlo en mi despacho y durante estos 4 años el espíritu de Juan José Nieto Gil me acompañó para, junto al presidente, gobernar en favor de la dignidad”, señaló Márquez.

Ante el descubrimiento de la pieza, Márquez decidió llevarla a su despacho y afirmó que en los próximos días, el presidente Gustavo Petro realizará la develación del retrato de Juan José Nieto, junto con el de José María Melo, identificado como el único presidente de origen indígena en la historia del país.

Podría interesarle: Eduardo Sacheri y la guerra de las Malvinas: “Fuimos incapaces de humanizar la guerra”

Juan José Nieto Gil ya había sonado antes por los pasillos de la Casa de Nariño, cuando, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos develó su retrato en la galería presidencial de la Casa de Nariño, como parte de un proceso de reconocimiento de su papel en la historia de Colombia, y pidió perdón por 157 años de olvido.

“Hoy devuelvo el cuadro para que el presidente Gustavo Petro lo ponga en el lugar que debe estar, y es en el lugar donde están los presidentes de este país”, aseguró la vicepresidenta.

El único presidente afrodescendiente de Colombia

Juan José Nieto Gil fue un político, estadista, militar y escritor. Nació en Cibarco, en el actual departamento del Atlántico, el 24 de junio de 1804. Se posesionó como presidente el 25 de enero de 1861 y ejerció el cargo hasta el 18 de julio de ese mismo año.

Le recomendamos: Ministra saliente y entrante de Cultura chocan por nombramientos antes de cambio de gobierno

En 1839 fue elegido como diputado de la Cámara Provincial de Cartagena y en 1840 participó en la guerra de los Supremos. Estuvo fuera del país unos años, viviendo en Kingston, y regresó al país en 1847, dos años después fundó el periódico La Democracia. Fue gobernador provisional de Cartagena entre el 29 de agosto y el 16 de septiembre de 1849, mientras que José María Obando estuvo enfermo.

En 1851 oficialmente se posesionó como gobernador y fue reelegido para el cargo en 1854. Según la enciclopedia del Banco de la República: “Aliado con el general Tomás Cipriano de Mosquera, quien se había levantado en el Cauca contra la política centralista del presidente Mariano Ospina Rodríguez, Nieto decretó, el 3 de julio de 1860, la separación del Estado de Bolívar de la Confederación Granadina. El 21 de noviembre marchó al Estado del Magdalena y derrotó en Santa Marta al general Julio Arboleda. El 25 de enero de 1861, en Barranquilla, el general Nieto se declaró en ejercicio del poder ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia, en su calidad de segundo designado”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖