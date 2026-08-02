Ministra saliente y entrante de Cultura chocan por nombramientos antes de cambio de gobierno

Paola Holguín, ministra entrante de Cultura, y Yannai Kadamani, ministra saliente de Cultura. Foto: El Espectador - EFE

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A pocos días de la posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, su ministra de Cultura designada, Paola Holguín, denunció unos presuntos “nombramientos de última hora” en la cartera que liderará, asegurando que estos pueden comprometer la transparencia del empalme y pidió la revisión por parte de mecanismos de control.

“Denuncio públicamente los nombramientos de última hora que se vienen realizando en el Ministerio de las Culturas a pocos días del cambio de gobierno. Estas decisiones merecen el máximo escrutinio porque pueden comprometer la transparencia del empalme y limitar la capacidad de la nueva administración para conformar su equipo”, escribió en su cuenta de X. Cabe resaltar que el trino no incluye documentación adjunta.

Además, afirmó que solicitó la suspensión de los movimientos argumentando que “el Estado no puede ser utilizado para blindar intereses burocráticos”.

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Por su parte, la ministra saliente Yannai Kadamani rechazó las acusaciones. En una publicación de respuesta a Holguín mencionó que la información que está usando su sucesora es la misma que su equipo le entregó y que los nombramientos a los que se refirió son derivados de concursos de mérito. “La información que hoy utiliza para “denunciar” es, precisamente, la que esta administración le ha entregado. Tal vez una conversación resulte más útil que administrar sospechas desde un trino; ahí se daría cuenta de que los nombramientos a los que hace referencia en su gran mayoría corresponden al concurso de méritos de Nación Seis”, escribió.

Además, se refirió a la transparencia que reclamó Holguín en su trino, afirmando que en diferentes ocasiones Kadamani ha propuesto a la ministra entrante hacer un empalme juntas. Sin embargo, este proceso, según escribió, se ha llevado a cabo a través de secretarios generales.

“La transparencia en un empalme comienza por hacer el empalme. ¿De cuál habla exactamente, ministra designada, si en repetidas ocasiones le he propuesto revisar juntas el estado del Ministerio y usted ha optado por delegar esa responsabilidad en el secretario general encargado para adelantar ese proceso con mi secretaria general?”, dijo.

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Sin embargo, el choque no finalizó aquí. Holguín cuestionó uno de esos nombramientos, citando la Resolución DM No. 0438 del 27 de julio de 2026. La ministra entrante aseguró que este fue realizado en calidad de provisionalidad, al no existir lista de elegibles.

“Le recuerdo a la ministra de Cultura su propia Resolución DM No. 0438 del 27 de julio de 2026 (...) donde nombra a Gustavo Adolfo Arciniegas Villanueva (...) en nombramiento provisional, justificado precisamente porque ‘no existen listas de elegibles’. Es decir: no hubo concurso de méritos. ¿Nos puede decir cuándo fue ese concurso que menciona?”, escribió.

Además, recalcó que en las conversaciones de empalme entre sus funcionarios no se han abordado temas de recursos humanos.

Por su parte, la ministra Kadamani respondió a este cuestionamiento que el proceso fue convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante el Acuerdo 77 del 22 de noviembre de 2023. Resaltó que los resultados de dicho concurso han sido entregados de manera escalonada y que los últimos nombramientos apenas se están realizando este año.

Además, la actual jefa de la cartera afirmó que el nombramiento cuestionado por Holguín se refiere a un trabajador que durante 15 años laboró bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios. “La ampliación de la planta del Ministerio se dio precisamente para formalizar a cientos de trabajadores en la misma condición. Sabe usted que la utilización prolongada de figuras contractuales para atender funciones permanentes es un problema estructural del Estado colombiano que debe ser resuelto”.

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También mencionó que la ministra entrante solicitó la renuncia protocolaria “de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción de MinCulturas”, proceso que, según Kadamani, ha sido facilitado. La ministra saliente cerró su mensaje con una invitación: “Por eso vuelvo a invitarla a una conversación seria. Me sorprende que alguien con una larga trayectoria en el servicio público prefiera sostener un enfrentamiento escueto mediante trinos antes que mediante reuniones técnicas. Las instituciones se protegen con información, no con insinuaciones; con expedientes, no con consignas. (...) Tal vez ha llegado el momento de bajar el volumen de la batalla política y empezar a escuchar lo que la cultura le tiene para decir.”

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