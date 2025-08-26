Francia retorna restos humanos de sus museos a Madagascar

Los cráneos retornados a Madagascar hacían parte de una de las colecciones museísticas a cargo del Ministerio de Cultura de Francia. Foto: EFE - TERESA SUAREZ

Francia formalizó este martes la restitución a Madagascar de tres cráneos de dignatarios del reino sakalava que se llevaron a finales del siglo XIX de ese país africano los colonizadores. Esta es la primera devolución de restos humanos por parte de París.

“Esta jornada no es una simple ceremonia protocolaria, es un momento de memoria, de memoria recuperada, un acto de justicia histórica y un testimonio de la amistad profunda que une nuestros dos países”, destacó la ministra malgache de Cultura, Volamiranty-Donna Mara, en un acto en París en el que hizo de anfitriona su homóloga francesa, Rachida Dati.

Mara insistió en que su país, y en particular la comunidad sakalava de Menabé, tenía “una herida abierta en el corazón” desde la muerte en la noche del 29 al 30 de agosto de 1897 a manos de las tropas coloniales francesas del rey Toera. Fue decapitado durante una masacre en la que, según diversas fuentes, perdieron la vida varios cientos o incluso varios miles de personas.

La responsable de Cultura puso esa fecha en paralelo con la del 6 de noviembre de 2020, cuando el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, hizo la demanda solemne para recuperar los tres cráneos, que han estado durante 128 años en Francia, en las colecciones de los museos nacionales.

“La restitución de estos restos humanos —subrayó— es un acto de reconocimiento y un signo fuerte de respeto hacia la soberanía y la cultura malgache. Supera el marco de una simple transacción entre museos para convertirse en un símbolo poderoso de la reconciliación y de la cooperación. Este acto nos recuerda que la historia, por muy compleja que sea, no está petrificada”.

La respuesta de Francia

Dati, por su parte, señaló que la entrega de estos restos “simboliza la culminación de un proceso tanto histórico como científico y de memorias entre nuestras dos naciones” y recordó el giro dado a la restitución desde la entrada en funciones en 2017 del presidente francés, Emmanuel Macron.

La ministra francesa aludió en particular a la ley sobre la restitución de restos humanos, adoptada en diciembre, en la que se ampara esta primera operación con Madagascar, y a un proyecto de ley que ella misma presentó el 30 de julio para devolver bienes culturales procedentes del extranjero y que fueron resultado de “una apropiación ilícita”.

A su parecer, para Francia supone “mirar de una forma renovada la historia de nuestras colecciones nacionales y de cómo se han constituido”.

El ministro delegado francés para la Francofonía, él mismo en parte de origen malgache, quiso insistir en el mensaje de Macron en un discurso en el que abordó esta cuestión en la República Centroafricana en noviembre de 2017 con la vista puesta en “la construcción de un nuevo imaginario común entre África y Francia”.

El comité científico franco-malgache que ha trabajado sobre estos restos no ha conseguido confirmar que uno de ellos es el del rey Toera a través de fuentes escritas o por la comparación del ADN, pero, como dijo su presidenta, Christine Lefevre, se da por buena “la identificación ritual” de los sakavala que “lo ha reconocido de forma categórica”.

Los otros dos, se supone que eran de jefes de guerra de esa misma cultura.

En cualquier caso, Lefevre quiso insistir en que cumplen las condiciones fijadas por la ley de 2023: son originarios de Madagascar, murieron después de 1500 y “su conservación en las colecciones públicas (francesas) no está de acuerdo con la cultura y las tradiciones de su grupo humano de origen”.