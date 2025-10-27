Francis Ford Coppola subastará sus relojes para recuperarse del fracaso de “Megalópolis”

Francis Ford Coppola también subastará un reloj que le regaló su difunta esposa, Eleanor Coppola, en 2009. Foto: EFE - RICCARDO ANTIMIANI

En septiembre de 2024, Francis Ford Coppola estrenó su más reciente película, “Megalópolis”, un ambicioso proyecto en el que llevaba trabajando más de cuarenta años. Era, para él, la materialización de sus ambiciones como director y, por eso, no tuvo ningún reparo en sacar de su propio bolsillo la mayor parte del dinero con el que se financió este proyecto.

La película, protagonizada por Adam Driver, Nathalie Emmanuel y Giancarlo Esposito, costó más de USD 120.000.000. Sin embargo, hasta el momento solo ha podido recaudar alrededor de USD 14.300.000, lo que dejó al director con un serio hueco fiscal que llenar. Es por eso que decidió vender algunos de sus más preciados relojes, que estarán disponibles al público a través de la casa de subastas Phillip’s desde el próximo 6 de diciembre.

Ford Coppola le contó a The New York Times que se trataba de medidas desesperadas para “mantener el barco a flote”. Y, aunque sus posibles ganancias en este negocio seguramente no serán suficientes para cubrir la totalidad del déficit, el director las ve como un posible respiro en sus aprietos.

Los relojes que subastará Francis Ford Coppola

La pieza que más llama la atención de esta colección de siete relojes que subastará el director de “El Padrino”, es una que mandó a hacer especialmente para él con el relojero francés François-Paul Journe, dueño de F.P. Journe, una de las relojerías suizas más prestigiosas del mundo. En una conversación que tuvieron alguna vez en casa del director en el Valle de Napa, Coppola le preguntó si alguna vez en la historia se había utilizado una mano para medir el tiempo.

Fue así como comenzó la confección de una pieza única que diseñaron juntos en 2014 y que está inspirada en una prótesis creada en el siglo XVI por el cirujano Ambroise Paré. El aparato indica la hora con la extracción y retracción de las falanges de una mano negra que es el centro de este reloj.

En 2021 fue lanzada una versión comercial avaluada en más de un millón de dólares e incluso en una subasta de ese mismo año se vendió una de sus pocas versiones en casi cinco millones de dólares. Esta es una de las piezas con las que Coppola espera ganar más para recuperarse de su inversión.

Entre las otras piezas de la colección están dos relojes de Patek Phillipes, uno de Blancpain, un IWC y un Breguet. Estos están avaluados en precios que van desde los USD 6.000 hasta los USD 240.000.

En poco más de un mes se sabrá de cuánta ayuda será la venta de estos relojes. Mientras tanto, el director ha expresado que no se siente muy preocupado por las ganancias de su película y espera que el tiempo le dé su tan necesitado balance financiero.