“Lo que más me llamó la atención de Frida Kahlo fue su superación”

Nicola Momentè cursa una maestría en Inteligencia Artificial.

¿Cómo fue el proceso de colaboración con la película?

La colaboración es global, fue manejada desde nuestra oficina matriz, que está basada en Francia, y nació por la historia de más de 40 años de Humanity & Inclusion por los derechos de las personas con discapacidad en 60 países. La colaboración se ha dado gracias a la financiación de varias entidades, muchas de la parte francófona de Canadá. Hemos tenido la oportunidad de construir con la productora una visión de una Frida que quizá no es la más conocida: ella de niña y luchadora. Nos pareció una construcción muy interesante porque refleja mucho lo que queremos transmitir con la organización: así una persona tenga una discapacidad, puede construir el futuro que mejor desee.

¿Qué es lo que más le llama la atención de Frida Kahlo?

La superación. En un tiempo muy breve pasó por diferentes situaciones (la poliomielitis, el accidente) que hubieran podido reventar el alma de cualquiera. Esto nos muestra que su corta edad no fue una limitante para la superación. Fue una mujer y una niña luchadora y que este sea un mensaje que podemos transmitir a la niñez colombiana, latinoamericana y del mundo, nos pareció excelente.

¿Cómo se gestó su interés por trabajar por estas causas?

Llevo 20 años trabajando, estuve en 10 países en tres continentes, me radiqué en Colombia hace cuatro años y siempre trabajé en ONG. Mi misión en la vida siempre ha sido apoyar a los demás. El interés para la inclusión ha venido sumándose por distintas razones. Uno, por lo que vi en la India, Bangladés, Marruecos, Níger y muchos países de América Latina sobre la falta de atención para las personas con discapacidad. La oportunidad de entrar en HI fue justamente luchar por eso. Primero, formarme más, porque claramente una cosa es hablar de inclusión, otra cosa es comprender qué es y poder representar a una organización que la trabaja. Y el otro es sentir aún más cómo el apoyo que tú brindas puede ser un catalizador de cambio que la persona necesita en ese momento. A nivel personal también: mi papá fue adquiriendo una discapacidad en su vida, entonces, acompañarlo con ese conocimiento adquirido, a nivel psicológico y emocional, ha sido muy valioso para mí.

¿Qué ha sido lo más impactante de sus experiencias internacionales y cómo ha moldeado su motivación para seguir trabajando en estas causas?

El adjetivo que lo resume todo es injusticia. Creo que es lo que más he visto en cualquiera de estos países. Luego se decanta en inequidad, acceso a derechos o a servicios, niños soldados, en miles de formas diferentes que nos muestran cuánto hay que hacer para que este mundo sea un lugar justo. Pienso que mi primera misión fue en la India, en unos pueblos con una pobreza muy alta, donde estuve trabajando sobre sida, donde había unos tabús para hablar estos temas de salud muy grande. Fue muy complejo, pero el efecto que veías en las personas fue una motivación que ha perdurado. Pasaron 20 años y sigo cada día despertándome con las ganas de apoyar y hacer de este mundo un lugar más justo.

¿Cómo definiría el concepto de “justicia”?

Es un concepto multivariable. Pero, desde el concepto de HI, es el acceso a los derechos para todos. Cosa que en ningún país del mundo lo hay todavía- Justicia no es igualdad, justicia es equidad. El hecho de poder equitativamente vivir este mundo basado en nuestras diferencias y haciendo de la misma una riqueza que hace de este lugar un mundo que quisiéramos vivir.

Usted estudió Ciencia Política, ¿qué lo motivó a seguir este camino?

Siempre fui activo políticamente y en asociaciones. Las ciencias políticas te dan esa visión global del porqué este mundo es así, más allá de las teorías, pero de cómo se declinan en prácticas. Creo que esa es la gran motivación que tuve formarme de una manera que me permitiera tener una comprensión del mundo. Y luego con los másteres máster, pude adquirir competencias más técnicas, estudié uno en operación para comprender bien cuáles son los mecanismos para trabajar en lo que trabajamos, otro en innovación para intentar anticipar siempre los cambios que vienen y hacer las cosas mejor. Ahora estoy estudiando un máster en inteligencia artificial, digamos, que puede tener unas aplicaciones en el mundo humanitario en lo que hacemos que nos permiten optimizar los servicios que brindamos.

¿Cómo cree que ha cambiado la percepción de nuestra sociedad frente a la inclusión?

Creo que hoy, como nunca, la incidencia que tenemos las organizaciones que trabajamos por el acceso a los derechos, es importante. Porque, de otra forma, la priorización de estas defensas hace que desaparezca del escenario la relevancia de la inclusión y la equidad. Siento que la organización donde estoy ahora tiene un respaldo muy grande. HI fue co-ganadora del Premio Nobel de la Paz por la campaña mundial contra las minas que llevó a la firma del Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso de minas antipersona en zonas urbanas y en general. Tenemos un departamento de incidencia grande a nivel global, desde donde se intenta hacer que en los espacios donde se toman decisiones globales, la inclusión sea parte de ellas.