Francisco Tumiñá Pillimué, el cronista visual de los misak y la escritura de "Namuy misag"

"Los dibujos de Tumiñá son el milagro", escribía el poeta, crítico y cofundador de la revista Mito Jorge Gaitán Durán, en un artículo publicado el 30 de octubre de 1949 en el diario El Tiempo. A caballo entre la reseña y el ensayo, Gaitán Durán comentaba, en términos más que elogiosos, la exposición del dibujante misak Francisco Tumiñá Pillimué entonces recién inaugurada en Bogotá, en los salones de Galerías de Arte, un espacio expositivo situado en la avenida Jiménez. Por los mismos días, un aún joven Fernando Guillén Martínez, volcado en…

"Los dibujos de Tumiñá son el milagro", escribía el poeta, crítico y cofundador de la revista Mito Jorge Gaitán Durán, en un artículo publicado el 30 de octubre de 1949 en el diario El Tiempo. A caballo entre la reseña y el ensayo, Gaitán Durán comentaba, en términos más que elogiosos, la exposición del dibujante misak Francisco Tumiñá Pillimué entonces recién inaugurada en Bogotá, en los salones de Galerías de Arte, un espacio expositivo situado en la avenida Jiménez. Por los mismos días, un aún joven Fernando Guillén Martínez, volcado en aquel tiempo a comentarista de temas estéticos más que a los dominios de la sociología y la historia en los cuales descollaría después, también apelaba al concurso de la palabra milagro para describir, en su columna Las Sombras y los Gestos, aquello que se presentaba tan disímil a los cánones conocidos de la pintura, a igual distancia de lo clásico y de lo moderno, difícil de situar en las coordenadas de cualquier escuela, tendencia o corriente: "El sueño y el milagro caminan con sus pasos naturales por esta ciencia pictórica de Francisco Tumiñá".

La obra que estos críticos comentaban desde el genuino convencimiento de estar asistiendo a la revelación de una manera pictórica, de una técnica y un estilo inéditos, estaba compuesta por una serie de treinta dibujos en tinta china, representativos de un amplio abanico de aspectos de la cultura misak, e incluidos todos ellos en el libro Namuy misag (‘nuestra gente’, en lengua namtrik), publicado ese mismo año por el Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca. Los coautores fueron el antropólogo Guillermo Hernández de Alba, responsable de los textos, y Francisco Tumiñá, encargado de la parte gráfica, aunque poniéndolo en estos términos se produce la impresión equivocada de que los dibujos del artista misak ocupan el lugar de ilustraciones o acompañamientos visuales de un texto dominante, cuando más bien la relación jerárquica opera al revés: los dibujos son la trama principal y el material escrito hace las veces de glosa o comentario ilustrativo.

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El surgimiento de la colaboración entre Tumiñá Pillimué y Hernández de Alba debe examinarse en el contexto de funcionamiento del Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca durante la década de 1940, cuando la dirección de este instituto estuvo a cargo del antropólogo bogotano. El artista y líder indígena fue contratado para prestar el servicio de informante etnográfico, en lo tocante, sobre todo, a la enseñanza de la lengua namtrik y a la transmisión del repertorio cultural del pueblo que entonces era conocido con el etnónimo de guambiano, por ser Guambía el nombre del resguardo principal donde históricamente han habitado los misak, ubicado en la jurisdicción municipal de Silvia, Cauca.

Tumiñá conoció a Hernández de Alba en 1946, en una visita que este realizó, en compañía del antropólogo norteamericano John Rowe, a la vereda El Pueblito, al interior del resguardo de Guambía. A Tumiñá, entonces de 21 años, habían llegado por referencias del etnógrafo francés Henri Lehmann, quien estaba al tanto, tras haberse entrevistado en varias ocasiones con él, de las aptitudes del joven para ejercer de intérprete, transmisor e informante de su cultura, por ser uno de los pocos individuos misak en quienes se reunía la condición de poseer un gran acopio de información en lengua vernácula, de tener suficiente solvencia en la escritura y lectura del español, y de haber viajado por fuera del resguardo, a ciudades tan remotas del universo de Guambía como Bogotá y Medellín, experiencias que le habían permitido comprender mejor la comunicación con los pobladores no indígenas del país.

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Durante la visita realizada por Hernández de Alba y John Rowe, según quedó consignado en el diario de campo del norteamericano, además de destacar que Tumiñá era "recomendado por los viejos como el joven que mejor habla", este condujo a los antropólogos al interior de la casa donde vivía para que pudieran admirar "el techo de[l] cuarto que ha pintado muy artísticamente él mismo". Aunque parece una anotación más o menos corriente y baladí, mirada de cerca, en ella se advierten dos detalles en extremo reveladores del singularísimo hecho con el que se toparon Rowe y Hernández de Alba: primero, la rareza de un interior habitacional pintado, pues entre los misak no era costumbre decorar pictóricamente las residencias, seguido de la constatación de que la pintura revestía suficientes cualidades plásticas para que la prosa seca y científica de Rowe se apartara de este tono profesoral e incurriera en una ponderación superlativa: "pintado muy artísticamente".

Además de lo anterior, esta versión de cómo entraron en contacto por primera vez con el talento pictórico de Tumiñá es altamente significativa porque contrasta con la versión más romántica presentada por Hernández de Alba bajo el aspecto de una anécdota de calor familiar, según la cual el antropólogo, mientras Tumiñá fue huésped de su casa en Popayán, cuando llegó a trabajar en el Instituto Etnológico del Cauca, lo había sorprendido una noche dibujando en su habitación, en un transporte de nostalgia, escenas relacionadas con la vida, la tierra y las historias de Guambía. La repentina revelación de que Tumiñá tenía este don oculto habría llevado a Hernández de Alba a proponerle la idea de hacer una etnografía visual del pueblo misak, organizándolos en una serie unitaria y acompañándolos de pequeñas viñetas en prosa escritas por el antropólogo para explicar el contenido de las representaciones gráficas.

Mucho se ha discutido sobre cómo funcionó esta colaboración. Investigadores como Guido Barona, Héctor Llanos Vargas y Óscar Romero Alfonso han señalado a Hernández de Alba de haber ejercido el rol de apropiador de la voz y el conocimiento de Tumiñá, sosteniendo incluso que la parte escrita habría sido también concebida por el misak, y solamente reelaborada por Hernández de Alba con algunas enmiendas editoriales. Una interpretación más matizada la sostiene la antropóloga norteamericana Jane Rappaport, en su artículo "Cómo se escribió Namuy misag" (2024), en cuyo desarrollo, si bien reconoce la asimetría entre uno y otro colaborador, típica de la disciplina etnográfica de la época, desestima el argumento que disminuye la participación de Hernández de Alba a la de un mero recolector de información, interesado además, según esta lectura, en relegar a Tumiñá al papel secundario de ilustrador para él quedarse con el crédito mejor reputado de responsable autoral.

También el antropólogo Roberto Pineda Camacho cree en esta interpretación colaborativa, y sostiene que los textos del antropólogo no tienen una pretensión distinta que la de servir de glosas interpretativas a una narrativa gráfica que ostenta la condición de contenido principal y predominante, algo que resulta evidente cuando se hace una lectura desprejuiciada de la obra. De hecho, tanto en la presentación de Namuy misag como en los textos que acompañan cada imagen, hay un vivo sentido de conmoción, una admiración y reconocimiento explícitos por parte de Hernández de Alba hacia Tumiñá, y, más importante aún, la admisión de que estos dibujos no son anécdotas, ni ilustraciones, ni pasatiempos, sino formas cabales de una expresión estética y de una manera de conocimiento capaz de sondear honduras vedadas "al más hábil investigador".

Distribuidos más en secciones temáticas que en capítulos convencionales, los dibujos de Tumiñá están agrupados bajo las categorías de "Naturaleza", "Madre Tierra", "El rancho", "Los descansos del indio", "Principio y fin", "El alma de las plantas" y "Mito, leyenda y realidad", y, al interior de estas secciones, cada uno lleva un nombre descriptivo en español y en lengua namtrik —por ejemplo, Trayendo leña (Trar nigayg) o Duende y papa silvestre (Kalyim y kway mandzig ye)—. El orden del libro está concebido para ofrecer una visión panorámica de la cultura misak, un recorrido visual por el territorio, los cultivos, las costumbres, los rituales que marcan las etapas principales de la vida, las flores y las cocinas, los telares y los puentes, las viviendas, los atuendos y los personajes míticos de una cultura profundamente sincrética, en que conviven el animismo indígena y la religiosidad cristiana.

En términos plásticos, lo primero que llama la atención de estos dibujos es la manera como logran desestabilizar las categorías de apreciación temporal de quien se detiene a mirarlos: no se sabe si en ellas las imágenes corresponden a un tiempo contemporáneo al dibujante, instantáneas tomadas al natural del aspecto que presentaba el resguardo de Guambía a finales de la década del cuarenta, cuando fueron dibujadas, o si son, por el contrario, representaciones desprovistas de un encuadramiento histórico particular. La tensión la refuerza el hecho de que, en la concepción espacio-temporal de los misak, las categorías de tiempo están trenzadas en una complejísima espiral de fronteras difícilmente encajables en la división tripartita de pasado, presente y futuro, tanto así que para este pueblo el futuro no se sitúa hacia adelante, sino hacia atrás, porque es lo desconocido, mientras que el pasado es lo que está al frente porque entraña aquello sobre lo que sí existe conocimiento.

Para advertir el grado de complejidad de esta concepción temporal, basta el ejemplo de cómo los misak segmentan el pasado, distinguiendo entre un tiempo infinito e inasequible al pensamiento (mananásrꝋ), entre el tiempo particular de los que han muerto (kansrꝋ), entre el tiempo histórico del cual llevan constancia los mayores (manasrꝋ), y entre el tiempo de vida individual, desde el nacimiento de una persona hasta su muerte (ꝋsikuninkatik). Además, existe la categoría kampasrꝋ, que alude a una antigüedad imprecisa, no concluida del todo, en la cual los hechos, a pesar de ser remotos, se siguen sucediendo, razón por cual es el tiempo mejor acomodado para narrar la ocurrencia de eventos míticos y cosmogónicos.

Vistos bajo esta perspectiva, los dibujos de Tumiñá, ambiguos para quien busca en ellos la evidencia de una época determinada, adquieren una fuerza interpretativa mucho mayor, al condensar en un mismo plano la confluencia de tiempos en cuya superposición y entrelazamiento transcurre la existencia del pueblo representado. La ocasional aparición de elementos que innegablemente remiten a un periodo en concreto, como sucede en el cuadro Cocina (Naa tsag), donde se ven ollas y trastos modernos en convivencia con antiguos utensilios, no parece ir en desmedro de este efecto de tiempos confluyentes, antes parece intensificar la sensación de que los misak, a pesar del contacto con otras sociedades, han seguido viviendo conforme a su particular matriz temporal, en que el pasado no es un cúmulo de momentos fenecidos, como sucede en la linealidad occidental, sino una ramificación de muchas realidades, actuantes en distintos planos de ocurrencia.

Para los misak, por ejemplo, el miedo atávico a sus vecinos los pijaos, cuyas incursiones padecieron de manera muy viva antes incluso de la llegada de los españoles, no ha dejado de repercutir sobre la vida cotidiana, como lo atestigua la costumbre, vigente aún siglos después de haber cesado la amenaza, de tener entre las consideraciones más importantes al momento de construir una vivienda la de averiguar si el sitio había sido poblado o tenía algún rastro de presencia pijao, en cuya caso escogían otro lugar o practicaban las artes de una limpieza exhaustiva.

Tan grande era el temor hacia estos hombres de carácter belicoso que una de las figuras míticas más importantes de los misak, acaso la más, es Mama Manuela Caramaya, a quien Tumiñá, en uno de los dibujos finales de Namuy misag, retrata enfrentándose, prevalida apenas de una rama de arbusto, a un pijao amenazante que baja de las montañas con una lanza en la mano. Ella, según el texto de Hernández de Alba que acompaña al dibujo, tras repetir muchas veces "mui mbel; mui mbel; mui mbel", que en namtrik significa ‘mata de frailejón’, detiene el avance pijao al convertirlos en esta especie de páramo.

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En este cuadro, se puede apreciar otra de las grandes singularidades pictóricas de Tumiñá, el tratamiento o, por mejor decir, la virtual ausencia de profundidad en el sentido clásico del término, reemplazada en cambio por una distribución en vertical que hace que todos los elementos del dibujo estén traídos a primer plano. Al no tener un horizonte para ir distribuyendo espacialmente las figuras, e irles confiriendo una jerarquía, Tumiñá encuentra en el agrandamiento y empequeñecimiento la manera de suplir este recurso que permite resaltar o disminuir el énfasis temático en cada representación.

El efecto, con personas desproporcionadamente grandes, o con casas desproporcionadamente pequeñas, con brazos que exceden árboles y plantas de igual altura que collados, produce un extrañamiento pictórico que muestra la capacidad de Tumiñá para crear un mundo que a ojos del espectador resulta por entero inédito e imbuido de una cualidad plástica difícil de clasificar sin incurrir en la tentación de llamar mágica o primigenia, palabras que, aun cuando caigan bajo las cuestionadas categorías de la exotización, sirven de peldaños de acceso a unos dibujos, o «documentos humanos», como prefería llamarlos el autor, en los que hay algo distinto y más allá de una simple intención estética.

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Refiriéndose a los dibujos de Namuy misag, en un reportaje concedido a El Tiempo en enero de 1950, en el que confesaba no sentirse artista —"yo no soy dibujante, ni artista"—, Tumiñá decía que "son cosas intuitivas que nacen de mi apego a la tierra y al hombre", y que, "por mal dibujados que salgan", son composiciones donde "el paisaje se ve y se siente, los ranchos se reconocen en medio del papal y también el [río] Piendamó y sus grandes piedras que han habitado […] los duendes […] y los espíritus de los muertos".

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