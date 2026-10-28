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Francisco Tumiñá Pillimué, el cronista visual de los misak y la escritura de "Namuy misag"

Este ensayo explora la manera en la que Francisco Tumiñá Pillimué representó al pueblo misak a través de sus dibujos y cómo llegó a ser parte de la escritura gráfica del libro "Namuy misag".

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Jerónimo Uribe Correa
Namuy Misag
Portada del libro "Nuestra Gente (namuy Misag)" editado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Foto: Archivo particular

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"Los dibujos de Tumiñá son el milagro", escribía el poeta, crítico y cofundador de la revista Mito Jorge Gaitán Durán, en un artículo publicado el 30 de octubre de 1949 en el diario El Tiempo. A caballo entre la reseña y el ensayo, Gaitán Durán comentaba, en términos más que elogiosos, la exposición del dibujante misak Francisco Tumiñá Pillimué entonces recién inaugurada en Bogotá, en los salones de Galerías de Arte, un espacio expositivo situado en la avenida Jiménez. Por los mismos días, un aún joven Fernando Guillén Martínez, volcado en…

Por Jerónimo Uribe Correa

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