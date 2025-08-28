“Demasiado lejos”, de Eduardo Sacheri | Fragmentos de lectura

En "Demasiado lejos", la novela de Eduardo Sacheri, se cuenta una historia de incertidumbre por una derrota que la prensa argentina se negaba a reconocer. Foto: Alfaguara

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Demasiado lejos, de Eduardo Sacheri, es una novela escrita desde la retaguardia. Mientras la Guerra de las Malvinas se libra en las islas, aquí se libra otra: la emocional, la civil, la que recorre las cocinas familiares, los bares de barrio, las oficinas ministeriales.

Sacheri abandona la figura del protagonista único y construye un entramado coral: múltiples voces que, sin cruzarse del todo, componen el retrato de una Argentina dolida y expectante. Funcionarios, vecinos, soldados, madres, parejas, militares. Cada uno con su temor, su esperanza, su forma de callar o hablar lo que no sabe cómo sentir.

La novela está tejida con contención, sin énfasis ni dramatismo. Lo que no se dice, pesa. Lo que se insinúa, golpea. Y lo que se espera, se vuelve casi insoportable.

En esta historia, la guerra no es un escenario: es un eco que transforma el aire de cada escena.

A continuación, compartimos algunos fragmentos de lectura de la novela, seleccionados por Isabel López Giraldo: