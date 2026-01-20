Logo El Espectador
“Temporal”, de Tomás González | Fragmentos de Lectura

La obra cumbre de Tomás González vuelve como una de las novedades del mes. Isabel López Giraldo comparte algunas de sus frases más destacadas.

Isabel López Giraldo
20 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
"Temporal", de Tomás González, fue originalmente publicada en 2013 con el sello Seix Barral. Hoy vuelve con una nueva edición de Alfaguara.
Foto: Alfaguara
Una de las novelas insignia de Tomás González vuelve a las librerías del país en una nueva edición. La obra de este autor colombiano nos sumerge (en todo el sentido de la palabra) en una trama en la que un viaje de pesca se convierte en la antesala de una tragedia.

Mario y Javier salen una madrugada a pescar con su padre. Encerrados en ese inmenso mar, los lectores van descubriendo poco a poco cómo se fue forjando esa relación entre ellos, que más que por amor familiar está marcada por la admiración y el odio.

Temporal es una forma del tiempo: interrupción, amenaza, suspensión. El relato se mueve en una temporalidad lenta, casi estática, donde los acontecimientos importan menos que su persistencia.

Aquí mis subrayados al leerlo.

Frases de Tomás González

  • Me acosté otra vez, no a dormir sino a esperar el día.
  • Flotaban en la eternidad del esplendor.
  • Un rato muy largo, piadosamente largo.
  • Las verdaderas proporciones de la vida se restablecen.
  • El poder absoluto quizás deslumbre a un niño, no a un joven.
  • Siempre era aconsejable la cordura en este mundo en el que todo desaparecía o se convertía en dolor.
  • El mundo infinito de lo oscuro le daba la razón.

Por Isabel López Giraldo

