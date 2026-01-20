“Temporal”, de Tomás González | Fragmentos de Lectura

"Temporal", de Tomás González, fue originalmente publicada en 2013 con el sello Seix Barral. Hoy vuelve con una nueva edición de Alfaguara. Foto: Alfaguara

Una de las novelas insignia de Tomás González vuelve a las librerías del país en una nueva edición. La obra de este autor colombiano nos sumerge (en todo el sentido de la palabra) en una trama en la que un viaje de pesca se convierte en la antesala de una tragedia.

Mario y Javier salen una madrugada a pescar con su padre. Encerrados en ese inmenso mar, los lectores van descubriendo poco a poco cómo se fue forjando esa relación entre ellos, que más que por amor familiar está marcada por la admiración y el odio.

Temporal es una forma del tiempo: interrupción, amenaza, suspensión. El relato se mueve en una temporalidad lenta, casi estática, donde los acontecimientos importan menos que su persistencia.

Aquí mis subrayados al leerlo.

Frases de Tomás González