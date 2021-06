Todo parece indicar que la industria del freestyle (rap) en Colombia tendrá un nuevo competidor este año. Se trata de la Freestyle Master Series (FMS) la multinacional que se creó en España en 2014 y que en la actualidad hace presencia además en Chile, Argentina, México y Perú.

En un Live que transmitió desde su cuenta de Instagram, Asier Fernández Pásaro, CEO y cofundador de Urban Roosters (empresa que organiza la FMS), habló de la casi segura llegada de esa firma al país. “En un principio estaba el proyecto de FMS Andes (con Ecuador, Colombia y Venezuela), ese proyecto por las condiciones actuales de la pandemia es irrealizable, pero puede ser que al final sea una FMS Colombia con algún talento de países limítrofes. Esperemos que este año el proyecto pueda desarrollarse”.

Según ha podido conocer este medio, los MC de ese país limítrofe del que habló el CEO de Urban Roosters, serían, en principio, Manuel Alejandro Calero Uzcátegui (Letra), Wilmer Elías Chang Páez (Chang) y Gaviria.

Aunque no fue específico con la presencia Camilo Ballesteros (Valles-T), uno de los referentes del freestyle colombiano en la actualidad, en la FMS que se realizaría en Colombia, Fernández Pásaro señaló. “Valles-T en la FMS, ojalá cuanto antes”. Consultado por El Espectador por esta posibilidad, el MC caleño reconoció que, aunque hay acercamientos con Urban Roosters, aún no se ha concretado nada. “Me preguntaron por mis tarifas, yo se las envié, pero no me han dicho nada”, dijo Ballesteros.

La lista total de MC que estarían en competencia estaría conformada, en principio, por representantes del freestyle de Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá. Según pudo establecer El Espectador, las negociaciones están en camino y muy cercanas a concretarse. DJ Jbeat, el dj oficial de God Level All Stars y de la K.O. Federación Freestyle, estaría a cargo de los platos en la FMS colombiana.

Así las cosas, FMS entraría al mercado del freestyle local para compartir y competir con la oferta ya existente de Red Bulla Batalla de los Gallos; Batalla de Maestros (BDM), la recién creada K.O. Federación Freestyle, que es la primera liga profesional de freestyle colombiana,; Código de Barras, fundada por Bassil Giuseppe Castellano (elevn), actual campeón de la batalla de los dos toros, entre otras ligas que tienen fortaleza principalmente en el plano regional.

Son varias las razones que explican la eventual llegada de la FMS a Colombia. En primera instancia habría que hablar de los resultados individuales de Camilo Ballesteros (Valles, T), quien durante dos años consecutivos ocupó el podio en la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. En 2018 fue tercero en Argentina y 2019 ocupó el segundo lugar de la internacional que se disputó en Madrid, España. Los resultados que Valles-T obtuvo en la Red Bull, lo llevaron a pisar los escenarios de otras competencias del circuito regional como la God Level All Stars durante varios años consecutivos.

También había que hacer referencia al buen desempeño del MC bogotano William Daniel Martín Martínez (Carpediem), quien fue campeón de la nacional de Red Bull en 2019 y que, pese a ser eliminado en primera ronda de la final internacional que se disputó ese año en Madrid, dejó muy buenas sensaciones e invitaciones para competir en el circuito regional.

En este sentido, también hay que hacer referencia a Maribel Camilo Gómez (Marithea), quien en 2019 se convirtió en la primera mujer en el mundo en ganar una semifinal regional de Red Bull Batalla de los Gallos y quien el año pasado, se convirtió en la primera mujer del mundo en quedar campeona internacional de un evento de freestyle tras quedarse con el título de Combatemática en Bolivia.

Lo que ha mostrado la K.O. Federación de Freestyle en sus tres primeras fechas también habría motivado a la empresa española a dar el paso final pues es bien sabido en el circuito nacional que llevan varios años explorando esa posibilidad. “Más que una competencia es una oportunidad de crecimiento para la escena del freestyle en Colombia. No los veo como competencia porque somos dos productos diferentes en el mismo camino. Nuestro objetivo es sacar de las plazas a más jóvenes para que sean reconocidos y logren hacer de esta cultura una forma de vida”, le dijo a El Espectador. José Luis Rodríguez (Mini), productor general de Apriorismo Music, empresa que organiza la K.O. Federación Freestyle en Colombia.

Para Michael Andrés Franco, CEO de BDM en Colombia, la llegada de FMS a Colombia representa otros retos. “FMS encuentra una escena medianamente dividida con coyunturas que puede aprovechar. Su llegada entraría generar saturación de calendarios con otros eventos y eso, en últimas, genera competencia”, dice en diálogo para El Espectador.

“Finalmente el freestyle debe trascender más allá de los escenarios. más allá de un espectáculo público o un espectáculo. El freestyle está allí para transformar realidades sociales”, concluye.

Para la industria los retos de cara al 2021 son varios, entre ellos, convencer al público y a los patrocinadores, de que sacar adelante formatos de alto nivel requieren de una inversión. De la mano de este escollo se plantea la tan anhelada profesionalización del freestyle.

Sobre esa profesionalización Asier Fernández Pásaro señala: “Cada vez va a haber menos fuga de talento. Cada vez se está haciendo más estable y sólido (el negocio) Me parece increíble llegar a tener freestylers de elite que estén cobrando 4 mil o 5 mil euros por mes, por competir en nuestra liga. Es una locura y era impensable que ocurriera hace unos años. Ahora mismo, estando como esta la cosa ,que hay cifras de desempleo del 55% entre los jóvenes es positivo que muchos de ellos piensen en un sueldo tan bueno por dedicarse al freestyle. (...). Queda mucho por crecer y por lograr y ojalá podamos seguir aumentando”.

Entre tanto, la K.O. Federación de Freestyle acaba de anunciar la fecha de la cuarta jornada, que se disputará el próximo 10 de abril a las 3:00 p.m.

Mientras que aterriza en Colombia, la cuarta edición de FMS España llega a su fin con su novena y última jornada. Así lo han anunciado desde Urban Roosters junto al patrocinador JD.

La fecha elegida por la organización ha sido el sábado 27 de marzo de 2021. No hay un claro favorito a llevarse el título, por lo que todo apunta a que será una final emocionante hasta el último minuto. Todas las miradas están puestas en Gazir y Bnet, que se encuentran actualmente en primera y segunda posición con 20 y 19 puntos respectivamente. Les siguen Zasko y MNAK, que empatan a 15 puntos y tienen a Sweetpain pisandoles los talones con 14. En la segunda mitad de la tabla encontramos a Mr. Ego (10 puntos), Tirpa (9), Blon (8), Errecé (7) y Khan (0).