Descubren Falsificaciones en eBay: IA Revela 40 Reproducciones de Monet y Renoir

Las supuestas obras de Monet y Renoir en eBay, ponen de manifiesto la preocupación sobre la autenticidad del arte ofrecido en línea y plantea interrogantes sobre las medidas de control de calidad implementadas por la plataforma para evitar la venta de obras fraudulentas. Foto: EFE - NEIL HALL

Según información publicada en The Guardian, en una investigación, la Dra. Carina Popovici, experta en autenticación de obras de arte, encontró hasta 40 cuadros falsificados a la venta en eBay. Utilizando tecnología de inteligencia artificial (IA) avanzada, Popovici examinó las imágenes de las obras anunciadas en la plataforma en línea y descubrió que muchas de ellas tenían una “alta probabilidad” de ser “no auténticas”.

La experta mencionó que “el algoritmo los identificó a todos como falsos”, además, añadió que: “Buscamos y descargamos algunas imágenes, y había falsificaciones por todas partes. Todo lo que hemos analizado resulta no ser arte real, hay una probabilidad negativa del 95% aproximadamente. Estoy segura de que esto es sólo la punta del iceberg”.

Por su parte, Popovici es la directora de Art Recognition, una empresa suiza que colabora en investigaciones con varias universidades. Su tecnología de IA utiliza redes neuronales artificiales para analizar obras de arte con gran detalle, que sirve para reconocer patrones de pinceladas y paletas de colores, lo que ha mejorado significativamente la capacidad de identificar falsificaciones en línea.

Entre las obras identificadas como falsificaciones por las pruebas de IA se encuentran una anunciada como un “Monet”, titulada “Bosque con un arroyo”, y otra catalogada como un estudio de Claude Renoir. Estos hallazgos han generado preocupaciones sobre la presencia de arte falso en el mercado en línea y la falta de respuesta de eBay a estas preocupaciones.

A pesar de los esfuerzos de Popovici, eBay no ha respondido a sus correos electrónicos transmitiendo sus inquietudes desde diciembre de 2023. El vendedor del cuadro falso de Renoir, residente en Florida, eliminó el anuncio después de ser contactado por The Guardian. Sin embargo, el vendedor del “Monet”, con sede en Ohio, aún no ha respondido a las preguntas del medio inglés.

La respuesta de eBay a estas preocupaciones es que la venta de artículos falsificados está estrictamente prohibida en su plataforma y que utilizan múltiples capas de tecnología de IA y programas de protección del comprador para garantizar la autenticidad de los productos.

Aunque eBay ha bloqueado varias publicaciones de millones de presuntas falsificaciones, Popovici enfatizó en que la tecnología de IA ha transformado la capacidad de detectar falsificaciones en línea.

En un momento en que la venta de arte en línea está en auge, la detección y prevención de falsificaciones es más importante que nunca para proteger a los compradores y preservar la integridad del mercado del arte.