La FUGA presenta exposición de fotografía y filminutos en el Centro de Bogotá

El próximo 7 de noviembre, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) realizará una jornada artística abierta al público con exposiciones de fotografía y proyecciones audiovisuales en el Centro de Bogotá.
Allí se presentarán las 20 obras ganadoras del Premio de Fotografía “Atmósferas rituales en el Centro de Bogotá” y los 20 filminutos seleccionados en el Premio “Elogio al ocio en el Centro de Bogotá”. Ambas convocatorias, promovidas por la FUGA, pretenden visibilizar la producción artística local y la creatividad de aquellos que representan la vida urbana desde diferentes perspectivas.
Además de las proyecciones mencionadas, ese mismo día, desde las 10:00 a. m., el público podrá visitar las exposiciones “Selección de obras de la Colección de Arte FUGA” y “dEl sPeEdRuN SoLo qUeDó eL CaNsAnCiO”, que estarán disponibles de manera simultánea en la Sala de Exposición 2, el lobby del auditorio FUGA y el corredor peatonal de la calle 10 con carrera 3.
Detalles de la jornada nocturna
- Fecha: 7 de noviembre de 2025
- Lugar: Sala de Exposición 2, lobby del auditorio FUGA y corredor peatonal de la calle 10 con carrera 3, Bogotá
- Entrada: Libre
6:00 p. m.
Exposición y visita guiada de las 20 obras ganadoras del Premio de fotografía PDE 2025 - “Atmósferas Rituales en el centro de Bogotá”.
7:00 p. m.
Proyección de las 20 obras ganadoras del Premio filminuto PDE 2025 - “Elogio al ocio en el centro de Bogotá”.
8:00 p. m.
Proyección video del Museo Nacional de Antropología del Uruguay y activación musical de Murga uruguaya.
8:00 p. m. y 9:00 p. m.
Intervención performática CANIBALIAS
La programación incluirá obras en distintos lenguajes —imagen fija, videoarte, instalación y performance—, para explorar el arte contemporáneo y su relación con el espacio público.