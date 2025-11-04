Logo El Espectador
La FUGA presenta exposición de fotografía y filminutos en el Centro de Bogotá

La jornada incluye muestras simultáneas en la Sala de Exposición 2 y el corredor peatonal de la calle 10 con carrera 3, con entrada libre.

Redacción Cultura
04 de noviembre de 2025 - 06:09 p. m.
Las obras ofrecen una mirada sobre los rituales cotidianos, la vida en el espacio público y los momentos de pausa que se desarrollan en el corazón de la ciudad.
Foto: FUGA
El próximo 7 de noviembre, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) realizará una jornada artística abierta al público con exposiciones de fotografía y proyecciones audiovisuales en el Centro de Bogotá.

Allí se presentarán las 20 obras ganadoras del Premio de Fotografía “Atmósferas rituales en el Centro de Bogotá” y los 20 filminutos seleccionados en el Premio “Elogio al ocio en el Centro de Bogotá”. Ambas convocatorias, promovidas por la FUGA, pretenden visibilizar la producción artística local y la creatividad de aquellos que representan la vida urbana desde diferentes perspectivas.

Además de las proyecciones mencionadas, ese mismo día, desde las 10:00 a. m., el público podrá visitar las exposiciones “Selección de obras de la Colección de Arte FUGA” y “dEl sPeEdRuN SoLo qUeDó eL CaNsAnCiO”, que estarán disponibles de manera simultánea en la Sala de Exposición 2, el lobby del auditorio FUGA y el corredor peatonal de la calle 10 con carrera 3.

Detalles de la jornada nocturna

  • Fecha: 7 de noviembre de 2025
  • Lugar: Sala de Exposición 2, lobby del auditorio FUGA y corredor peatonal de la calle 10 con carrera 3, Bogotá
  • Entrada: Libre

6:00 p. m.

Exposición y visita guiada de las 20 obras ganadoras del Premio de fotografía PDE 2025 - “Atmósferas Rituales en el centro de Bogotá”.

7:00 p. m.

Proyección de las 20 obras ganadoras del Premio filminuto PDE 2025 - “Elogio al ocio en el centro de Bogotá”.

8:00 p. m.

Proyección video del Museo Nacional de Antropología del Uruguay y activación musical de Murga uruguaya.

8:00 p. m. y 9:00 p. m.

Intervención performática CANIBALIAS

La programación incluirá obras en distintos lenguajes —imagen fija, videoarte, instalación y performance—, para explorar el arte contemporáneo y su relación con el espacio público.

Para consultar más información, puede visitar: https://www.fuga.gov.co/

Por Redacción Cultura

